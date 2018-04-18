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Точка зору бізнесу

Среда, 18 апреля 2018 10:47

Аграрний банк

Аграрний банк

За досягнення на ринку кредитування та обслуговування аграріїв

Головною галуззю, що «драйвить» зростання кредитного портфеля останнім часом, є агросектор. За підсумками 2017 р. аграрії отримали від банків кредитів на 115 млрд грн. Поточного року очікується зростання мінімум на 15%.

 За даними гравців ринку, які мають історію кредитування аграріїв сегмента МСБ, проблеми з поверненням кредитів мають не більше 10% таких позичальників, а подекуди проблем з поверненням коштів у банків не виникає зовсім. За словами Олени Коробкової, виконавчого директора Незалежної асоціації банків України, у питанні проблемних кредитів слід розділяти агрохолдинги та малий і середній бізнес. 

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“Серед перших останніми роками було кілька гучних кейсів, які могли б цілком відвернути банки від агросектора”, — зазначає вона та наголошує, що серед невеликих господарств статистика дефолтів зовсім інша. Пані Коробкова наголошує, що на тлі загального показника непрацюючих кредитів у банківській системі, який, за останніми даними, сягнув 58%, низька дефолтність малих та середніх агропідприємств є, щонайменше, привабливою і зумовлює підвищений інтерес банків до агросектора.

30 3 Цільовими для кредитування банки вважають аграрні підприємства із земельним банком від 1 тис.га. Але багато з цих підприємств є самодостатніми та вдовольняються самофінансуванням. Недофінансованими залишаються переважно агроклієнти із земельним наділом до 500 га. Через значну кількість таких клієнтів і може додатково збільшитися обсяг банківського фінансування в Україні.

 Для багатьох банків кредитування аграріїв — пріоритетний напрямок. Наприклад, в Укрексімбанку обсяг фінансування аграрного сектора перевищив 50% кредитного портфеля позик малому та середньому бізнесу. А в “ПроКредит Банку” частка кредитів, наданих агропідприємствам, вже досягла 45% загального кредитного портфеля, і керівництво банку заявляє, що й надалі планує розвивати портфель “Агро”.

 Чимало банків саме зараз розпочинають співпрацювати з невеликими агропідприємствами. А “старожили” знижують вимоги щодо розміру земельного банку потенційних позичальників. Якщо раніше за кредитом до банків могли звертатися лише ті, у кого в розпорядженні знаходилось від 500 га угідь, то зараз деякі фінустанови знижують поріг до 300 га, а дехто — навіть до 100 га.

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Опубликовано в Бизнес
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