МСБ “під ключ”

Банківська спільнота небезпідставно вважає малий та середній бізнес драйвером зростання національної економіки. Останнім часом саме у сегменті МСБ спостерігається найпомітніше пожвавлення процесів кредитування. Фінансові установи активно впроваджують нові технології оцінки ризиків при кредитуванні підприємців, розробляють нові кредитні та депозитні продукти, пакети обслуговування. Як наслідок, загострюється конкуренція, що позитивно впливає на якість обслуговування бізнесу.

Ринок активно штурмують нові гравці, і треба визнати, що деяким банкам вдається зайняти свою нішу в цьому сегменті. Прикладом вдалого розвитку програм обслуговування МСБ може слугувати ТАСкомбанк. В банку не приховують, що МСБ — новий напрямок діяльності, проте команді банкірів за відносно стислий проміжок часу вдалося суттєво наростити клієнтську базу. У ТАСкомбанку наразі 79% клієнтів-юросіб — малі та середні підприємства. Головний акцент зробили на комплексному підході до роботи з МСБ, що поєднується з принципом індивідуального обслуговування персональним менеджером. Також запропонували клієнтам з цього сегмента широку продуктову лінійку, що задовольняє їхні потреби, запровадили інноваційні технології та сучасні дистанційні канали обслуговування. Все це дозволило ТАСкомбанку створити комфортні умови обслуговування МСБ й активно нарощувати обсяги в цьому сегменті.

Так, за минулий рік ТАСкомбанк зміг у 2,5 раза збільшити кредитний портфель МСБ. Частка МСБ у кредитному портфелі юридичних осіб за результатами 2017 р. склала 15%. Також банку вдається активно залучати тимчасово вільні кошти підприємців та збільшувати чисельність компаній, що обирають банк для розрахунково-касового обслуговування. Можна зазначити, що депозити й залишки на рахунках клієнтів МСБ складають 20% пасивів юридичних осіб ТАСкомбанку. При цьому за підсумками минулого року депозитний портфель МСБ збільшився на 60%.

Серед причин швидкого входження банку до сегмента МСБ можна вказати й розробку карткових продуктів для підприємців. Власне, зараз банк пропонує фізичним особам — підприємцям та невеликим компаніям банківські картки з широкими функціональними можливостями, що дозволяють проводити операції як з гривнею, так і з доларами та євро. Більш того, банк пропонує фізичним особам — підприємцям картку з цілодобовим доступом до коштів на поточному рахунку. Задля ефективної роботи з МСБ банк також запровадив принципово новий сервіс “ТАС Mobile”, що орієнтований на власників бізнесу і керівництво як великих холдингів, так і невеликих компаній.

Треба також сказати, що банк пропонує малим та середнім підприємствам не лише класичні продукти (РКО, кредити, депозити, картки тощо), а й проведення документарних операцій як за зовнішньоекономічними контрактами, так і на внутрішньому ринку. В даному випадку йдеться про документарні акредитиви, банківські гарантії, резервні акредитиви, документарне інкасо. Фахівці банку розуміють, що використання документарних інструментів у зовнішньоекономічній діяльності дозволяє підприємцям суттєво знижувати ризики контрагентів при здійсненні міжнародної торгівлі, й активно пропонують їх клієнтам. Треба визнати, що далеко не всі представники МСБ мають досвід роботи з документарними операціями. Багато хто робить лише перші кроки на шляху до зовнішніх ринків. Саме тому банк готовий надавати кваліфіковані консультації та допомогу в супроводі документарних операцій, а також розробляти індивідуальні схеми фінансування з використанням документарних інструментів. Взагалі, ТАСкомбанк доволі активно підтримує МСБ, що має експортний потенціал. Наприклад, саме для цієї категорії клієнтів були розроблені пакети послуг з купівлі, продажу, конвертації та переказів валюти.

Фактично можна стверджувати, що розвиток напрямку обслуговування МСБ став одним з пріоритетних для ТАСкомбанку. І в конкурентній боротьбі банк робить ставку на впровадження технологій та сервісів швидкого й персоніфікованого обслуговування.