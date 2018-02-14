Стальна хватка

— Яким був рік для компанії в податковому полі?
— Для “АрселорМіттал Кривий Ріг” минулий рік був стабільно-позитивним у податковому аспекті. Стабільності сприяла відсутність істотних змін у законодавстві щодо оподаткування підприємств металургійної та гірничовидобувної галузей. Це допомогло нам працювати більш впевнено і прогнозовано стосовно фінансів. Але головний позитив полягав у покращенні фінансово-економічної ситуації у державі. Також дуже важливе покращення кон’юнктури на світових ринках металопродукції та залізорудної сировини.
Окремо можемо зауважити істотне вдосконалення системи відшкодування податку на додану вартість та інші позитивні зміни в адмініструванні податків.
Державна фіскальна служба визначила Топ-100 найбільших платників податків України 2017 р., де одну з лідируючих позицій посіла “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Минулого року прямі податкові надходження від підприємства до бюджету склали 2,9 млрд грн. З них 2 млрд грн. — податкові платежі до державного бюджету (у тому числі 217 млн грн. — екологічний податок), 869 млн грн. — до місцевих бюджетів. Безпосередні платежі до міського бюджету Кривого Рогу склали 854 млн грн.: майже 314 млн грн. — плата за землю, 5 млн грн. — податок на нерухомість, понад 535 млн грн. — податок на фонд заробітної плати. Крім того, підприємство перерахувало близько 614 млн грн. єдиного соціального внеску та майже 4,2 млрд грн. податку на додану вартість при імпорті палива, сировини та матеріалів.
Таким чином, у 2017 р. загальні грошові платежі “АрселорМіттал Кривий Ріг” до бюджету та позабюджетних цільових фондів у порівнянні з попереднім роком за рахунок, головним чином, податку на прибуток і податку на додану вартість при здійсненні імпортних операцій збільшилися на 22% — з 6,3 млрд грн. до 7,7 млрд грн. Також торік більш ніж на 59 млн грн. збільшилася сума сплаченого єдиного соціального внеску завдяки приросту фонду оплати праці після підвищення зарплати працівникам компанії.
Всього за 12 років роботи міжнародної компанії “АрселорМіттал” в Україні її підприємство у Кривому Розі перерахувало державі понад 42 млрд грн. податків і зборів.
— За рахунок чого вдалось збільшити податкові сплати до бюджету?
— Нам приємно констатувати, що збільшення податкових платежів нашого підприємства у 2017 р. відбулося не внаслідок підвищення ставок податків і зборів чи розширення податкової бази, а завдяки покращенню результатів фінансово-господарської діяльності. Покращити їх ми змогли за рахунок як макроекономічної стабілізації, так і ефективнішого використання ресурсів, оптимізації витрат і підвищення енергоефективності. Саме ці фактори вплинули на збільшення відрахувань податку на прибуток у 2017 р. на 642 млн грн. у порівнянні з показником 2016 р. Ще одним фактором збільшення платежів до бюджету можна назвати підвищення ПДВ на імпорт. Через неможливість постачання вугілля та іншої критично важливої для виробництва сировини (наприклад, флюсового вапняку) з наразі непідконтрольних державі територій на сході та Криму підприємство було змушене збільшити обсяги імпорту.
Минулого року загальні податкові платежі ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” склали 7,7 млрд грн.
— Що ви очікуєте від держави в податковій сфері цього року?
— Для інвесторів головним критерієм є передбачуваність та стабільність фіскального середовища. Дуже важливо, щоб податкові зміни обговорювались із платниками податків перед їх впровадженням, а самі зміни до податкового законодавства приймалися прозоро і завчасно. Від держави у 2018 р. ми очікуємо подальших кроків із вдосконалення адміністрування податків і зборів, і особливо — вдосконалення системи відшкодування ПДВ.
На жаль, неприємну зміну “АрселорМіттал Кривий Ріг” має на місцевому рівні. Криворізька міська рада збільшила розмір земельного податку для нашого підприємства майже вдвічі. Ми розцінюємо таке значне раптове підвищення плати за землю, яка використовується у металургійному комплексі, як дискримінаційне, оскільки воно стосується лише нашого підприємства і не зачіпає інші види відведених промислових земельних ділянок.
— Які зміни, на вашу думку, можуть якісно змінити галузь і збільшити надходження до бюджету?
— У довгостроковій перспективі головною зміною може бути запровадження податку на виведений капітал, а у короткостроковій — дієві податкові стимули для вкладень у капітальні інвестиції. Без цього державі неможливо просунутись вперед як з економічної, так і з фінансової точок зору.