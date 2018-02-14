“товарообіг торговельної мережі “АТБ” у 2017 році склав 80,2 млрд грн., що на 37% більше показників 2016 року”

— Компанія не перший рік входить до сотні найбільших платників податків України. Скільки заплатили в скарбницю за підсумками 2017 р.? Відрізняється цей показник від показника 2016 р.?
— За підсумками 2017 р. підприємства групи “АТБ” до бюджетів різних рівнів та спецфондів сплатили 6,58 млрд грн. податків та зборів, що на 30,3% більше, ніж у 2016 р., — 5,05 млрд грн. В тому числі підприємствами роздрібного бізнесу групи “АТБ” в 2017 р. сплачено 5,29 млрд грн., що на 41,82% більше, ніж у 2016 р. — 3,73 млрд грн.
— Як розподіляється податкове навантаження на компанію? В які інспекції йдуть сплати?
— Більшість підприємств групи “АТБ” зареєстровано в м.Дніпро. Великі платники стоять на обліку в Дніпропетровському управлінні Офісу великих платників податків ДФС. Сплачені податки відповідно до Бюджетного кодексу України розподіляються до бюджетів різних рівнів. 2017 р. підприємства групи “АТБ” сплатили до державного бюджету 3,99 млрд грн., місцевих бюджетів — 1,61 млрд грн., цільових фондів (сплата єдиного соціального внеску) — 0,98 млрд грн. Оскільки магазини торговельної мережі “АТБ” представлені у всіх областях нашої країни (окрім тимчасово окупованих територій та анексованого Криму), то підприємство сплачує податки та збори по всій території України.
— За рахунок чого збільшилися податкові відрахування “АТБ”?
— Безумовно, це пов’язано з розвитком компанії. “АТБ- маркет” показує високі темпи розвитку: щомісяця відкриваються нові магазини, збільшується товарообіг, створюються нові робочі місця. Саме з цим пов’язано збільшення податкових відрахувань.
— Які фіскальні норми гальмують розвиток ритейлу в Україні? Що потрібно змінити?
— Податкове законодавство в Україні найбільш нестабільне з галузей права. Головні “правила гри” змінюються, як мінімум, щорічно. Очевидно, що необхідний мораторій на зміну податкових норм. Суттєвою проблемою минулого року було блокування податкових накладних, в результаті чого бізнес зазнав суттєвих втрат, і наразі значні суми податкового кредиту залишаються заблокованими. Нез’ясованим залишилося питання, як це буде працювати надалі.
Щодо потрібних змін, доцільне зниження ставок основних податків, заборона перекладання на сумлінного платника податків податкового тягаря у зв’язку з наявністю негативної інформації в базах фіскальних органів стосовно контрагентів, а також скорочення фактичних перевірок та штрафів за дрібні порушення за розрахунковими операціями. Що стосується саме ритейлу, усі оператори ринку зітхнули б з полегшенням після скасування ліцензій на торгівлю алкоголем та тютюном для кожного касового апарату.
— Чи задоволені ви підсумками роботи компанії в 2017 р.?
— Підсумки діяльності компанії у 2017 р. можна назвати добрими. В складних економічних умовах підприємство виконало завдання, які були визначені на цей рік, та продемонструвало зростання по всіх напрямках діяльності.
У першу чергу, це розширення логістичної інфраструктури торговельної мережі. Угодою #1 минулого року в галузі експерти визнали придбання групою компаній “АТБ” складського комплексу Kopylov Logistics Park в Київській області. В 2017 р. мережа поповнилася 78 новими дискаунтерами, з яких 46 було відкрито у Західній Україні. На початок 2018 р. вона нараховувала 915 магазинів у 237 населених пунктах 22 областей України. Важливою особливістю діяльності компанії було також активне втілення нової концепції магазинів.
Вже не перший рік торговельна мережа “АТБ” утримує лідерські позиції на ринку продовольчого ритейлу України по ряду ключових показників, а саме: динаміка розвитку, товарообіг, сплачені податки та збори, кількість створених робочих місць. Торік товарообіг мережі склав 80,2 млрд грн. (з ПДВ), що на 37% більше показника 2016 р. У 2017 р. група компаній “АТБ” зайняла “топові” позиції в рейтингу компаній, які створили найбільше робочих місць. Результат — понад 7 тис. нових робочих місць.
Компанія відкриває власні освітні центри, де щороку навчаються тисячі співробітників. В 2017 р. пройшли навчання 4 тис. рядових співробітників та 3 тис. співробітників адміністративного складу.
— У 2017 р. “АТБ” відкрила менше торгових точок, ніж в 2016 р. З чим це пов’язано?
— Зменшення кількості відкритих торгових точок у 2017 р. порівняно з 2016 р. пов’язано в першу чергу з посиленням основних вимог, які компанія висуває до об’єктів, що купуються або беруться в оренду для відкриття нових магазинів торговельної мережі. Впровадження нової концепції магазинів у 2017 р. також вплинуло на ці показники.
“У 2017 р. група “АТБ” зайняла “топові” позиції в рейтингу компаній, які створили найбільше робочих місць. Результат групи — понад 7 тис. нових робочих місць”
— Чи задоволені ви розвитком нового формату магазинів “АТБ”? Скільки таких магазинів відкрито на сьогодні?
— Звичайно, задоволений. Одним із основних принципів розвитку торговельної мережі “АТБ” є активне інвестування в передові технології, втілення новаторських концепцій та практик. Як свідчить досвід європейського ритейлу, це новий тренд у розвитку формату дискаунтер. Разом з такими європейськими лідерами, як Lidl, Aldi, група компаній “АТБ” розглядає цей напрямок в якості провідного в своїй інвестиційній діяльності.
Зараз ми здійснюємо кілька таких проектів. Один з них — модернізація магазинів торговельної мережі. Оновлені “АТБ” — це свого роду експериментальні майданчики, де втілені сучасні рішення в сфері роздрібної торгівлі, будівництва та енергозбереження.
Наразі в торговельній мережі “АТБ” вже працюють 44 оновлених дискаунтери. В планах компанії на 2018 р. — реконструкція ще 50 магазинів.
— Розкажіть про плани на поточний рік: скільки магазинів плануєте відкрити, в яких регіонах, які формати, сума інвестицій тощо?
— 2018 рік — ювілейний для підприємства. 25 років тому була заснована група компаній “АТБ”. Ми ставимо перед собою багато амбітних завдань.
В першу чергу — відкриття понад 100 нових торговельних точок та подолання рубежу у 1000 магазинів. Також посилення присутності в нових для компанії регіонах — в Західній Україні та Одеській області. Більшість нових магазинів торговельної мережі з цього року будуть відкриватися у новому дизайні.
— На вашу думку, як буде розвиватися український продовольчий ритейл в 2018 р.?
— Продовольчий ритейл перебуває на порозі глибоких змін. На думку наших експертів, великі формати будуть сповільнювати свій розвиток, продовжать активно розвиватись дискаунтери та “магазини у дома”, торговельні точки спеціалізованого ритейлу — магазини екотоварів, сирів, пива.
Щодо споживацької поведінки, посилиться тенденція популяризації продуктів, готових до споживання, продуктів фреш-сегменту. Також пошириться популярність таких елементів самообслуговування, як машини для приготування кави, морозива, соків.
У практиці продовольчого ритейлу будуть набирати оберти експерименти з digital-технологіями: каси самообслуговування, розрахунки за допомогою мобільних терміналів.
Втім успіх ведення бізнесу буде визначати операційна ефективність. На нашу думку, для досягнення максимальної операційної ефективності зараз швидко розвиваються інструменти аналізу та прогнозування за допомогою BigData, нейронних мереж та самонавчальних систем.