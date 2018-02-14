“Своє майбутнє ми вбачаємо в інноваціях, пов’язаних зі створенням альтернатив сигаретам”

Як вдається тримати позиції та з якими проблемами зіштовхуються представники тютюнової індустрії, розповіла Наталія Бондаренко, директор з корпоративних зв’язків компанії “Філіп Морріс Україна”
— Наприкінці минулого року Президент України підписав Закон #2245, яким були внесені суттєві зміни до системи оподаткування тютюнових виробів. Як “Філіп Морріс Україна” оцінює новий Закон і які наслідки для ринку ви прогнозуєте?
— Ми, як представники тютюнової індустрії, розуміємо, що імплементація вимог Директиви ЄС про ставки акцизного податку на рівні не менше €90 за 1 тис. сигарет, як це передбачено Угодою про асоціацію, є неминучою.
Але якщо взяти два останні роки, то ставка податку підвищувалась щорічно на 40%. У 2014 р. галузь взагалі “пережила” три підвищення акцизу протягом року. Я добре пам’ятаю, як це робилося, — похапцем, до останнього дня точились палкі дискусії в Комітеті ВР з питань податкової та митної політики, зміни вносилися “з голосу”… Нам, як великому виробнику та платнику податків, така тотальна непередбачуваність не дозволяла скласти фінансові плани, зробити прогнози щодо діяльності тощо.
Цього року Верховна Рада затвердила для тютюнової індустрії восьмирічний план поступового підвищення акцизу до €90 за 1 тис.шт.: у 2018 р. підвищення складає 29,7%, надалі податок буде підвищуватись на 20% щорічно.
Такий шлях проходили і зараз проходять усі країни ЄС. І займало це 12-15 років. Кожна з країн намагалася максимально відстрочити фінальне підвищення. Понаднормове збільшення акцизного податку не виправдовує себе з точки зору наповнення бюджету, при цьому виникає загроза отримати потік контрабандних сигарет.
— Як позначилося на надходженнях від акцизу підвищення ставок?
— Торік акциз підвищився на 40%, і логічно припустити, що мали відповідно зрости і надходження до бюджету. Але насправді відрахування від тютюнової галузі збільшились лише на 18,4%: імовірно, люди скоротили споживання тютюнових виробів, курці перейшли на дешевші бренди, до того ж підвищився рівень нелегальної торгівлі…
Тому ми прогнозуємо, що цього року і “Філіп Морріс Україна”, і галузь в середньому збільшать відрахування до бюджету на 13-14%. Тобто росту на 30% не відбудеться за об’єктивних причин.
“Інциденти на кшталт тих, який відбувся у нас з ДФС, можуть залишити Україну без великого виробника і платника податків”
— Якщо держава буде дотримуватись прийнятого плану на вісім років, наскільки комфортним він буде для “Філіп Морріс Україна”, як виробника і великого платника податків?
— Скажімо так: це максимально розумний компроміс, якого зараз можна досягти. Я маю дуже великі сподівання, що Міністерство фінансів і профільний Комітет ВР дотримуватимуться цього плану при складанні кошторису держави на черговий рік. Але ми всі розуміємо, що ставки встановлені в гривні, а мета, якої треба досягти відповідно до Директиви ЄС, фіксована в євро. Є інфляція, курсові коливання і є побоювання, що питання знову буде виноситись на публічну дискусію, пропонуватимуться різні варіанти перегляду плану.
Тому ми, знов-таки, пропонуємо дивитися на досвід європейських країн, де вихід на “директивні” ставки був тривалішим. Саме так, на наш погляд, і треба робити — головне виконати встановлений восьмирічний план, досягти встановленого у гривнях рівня податку, продемонструвати своє прагнення до виконання європейських директив. Далі можна буде передбачати продовження дії плану.
— Тобто ви припускаєте, що виконання плану з Закону #2245 у гривнях може бути не виконано, наприклад, внаслідок коливань курсу національної валюти?
— Так, це можливо. До речі, розуміють це і в уряді. Кабінет міністрів взагалі пропонував встановити ставки в євро. Ми послідовно виступали проти такої новації. Адже знецінення гривні означає зниження купівельної спроможності та доступності будь-яких товарів. А ціна на тютюнові вироби лише непрогнозовано зростатиме. Треба рухатися поступово, згідно із затвердженим підвищенням ставок, а ближче до 2025 р. вирішувати питання, встигаємо ми виконати зобов’язання чи треба піднімати питання продовження плану.
— Ми маємо приклади Польщі, Німеччини, країн Балтії, де після підвищення податків на тютюнові вироби стрімко зростав тіньовий обіг. Наскільки реальною є загроза для України?
— Загроза реальна і нагальна. Протягом 2017 р., за нашими підрахунками, тіньовий обіг тютюнової продукції в Україні був мінімальним — 1%. А лише за грудень 2017 р. він зріс до 3,1%. Наступного року він може збільшитися до 5%. Сигарети нелегально ввозять в Україну з Молдови, Білорусі та РФ, де ставки акцизного податку нижчі, ніж в Україні. Молдова підвищує ставки не такими темпами, як ми, а країни Митного союзу взагалі не мають якихось зобов’язань перед ЄС.
— Зараз ДФС звинувачує “Філіп Морріс Україна” у несплаті 635 млн грн. податків. Звідки така сума?
— 2015 р. ми отримали дозвіл від ДФС на ведення діяльності в митному режимі переробки. Цей режим передбачає митний контроль над сировиною, яка ввозиться, контроль над усією продукцією, яка відправляється на експорт, контроль кожного кроку підприємства. Тоді у “Філіп Морріс Україна” були вільними десь 70% виробничих потужностей, адже 2015 р. був не найкращим для економіки. Наш менеджмент зробив усе можливе, щоб отримати від Philip Morris International більше замовлень в рамках групи. І PMI, зважаючи на рівень нашого виробництва, рівень підготовки персоналу, розмістила в нас замовлення для Японії та Єгипту.
Нам вдалось зберегти робочі місця та навіть додатково найняти близько 100 працівників, збільшити податкові відрахування, збільшити валютні надходження приблизно на $90 млн на рік, а планували збільшити до $300 млн на рік.
Але наприкінці строку дії дозволу в нас почалася перевірка дотримання режиму переробки. Виникла така ситуація: один департамент ДФС видав нам дозвіл на роботу в режимі переробки, а інший (департамент аудиту) поставив цей дозвіл під сумнів. І вирішив нарахувати нам 635 млн грн. додаткових податків.
Ситуація для нас незрозуміла і прикра. Ми виносили ці питання на самий вищий рівень — навіть підняли його на зустрічі Президента України з представниками бізнесу в Вашингтоні. Після цього була створена робоча група, до якої увійшли представники нашої компанії і ДФС. Але до розгляду питання по суті ми ще не дійшли.
— І як до цього поставилися у Philip Morris International?
— “Філіп Морріс Україна” залишилась без додаткових експортних контрактів, що з огляду на те, що приблизно на 30% потужності не завантажені, дуже прикро. Крім того, треба зважати, що кожного року у Philip Morris International вирішують, яку з фабрик у якій з країн закривати. Керівництво групи робить все для збереження рентабельності загального бізнесу.
На жаль, інциденти на кшталт тих, який відбувся у нас з ДФС, можуть залишити Україну без великого виробника і платника податків.
— Провідні тютюнові компанії підтримують заходи, що сприятимуть скороченню споживання тютюнових виробів. Чому ви це робите і чи є у вас побоювання, що такі дії “знищують” ринок?
— Наша компанія завжди чітко дотримувалась умов відповідального маркетингу. Ми говоримо і робимо все, щоб сигарети не були доступні неповнолітнім. У Philip Morris International діє так званий Мarketing Сode (Маркетинговий кодекс), правила якого є зазвичай жорсткішими, ніж обмеження щодо реалізації сигарет, встановлені на рівні національних законодавств. Наша аудиторія — це виключно повнолітні курці.
Своє майбутнє Philip Morris вбачає в наших інноваціях, пов’язаних зі створенням і просуванням альтернатив сигаретам. Наприклад, першим продуктом, який компанія запустила на українському ринку, був IQOS — як альтернатива для курців, що потенційно може знижувати ризики, пов’язані з курінням.
— Зараз є законопроект #4030а, який вводить суттєві обмеження для торгівлі тютюновими виробами. Ви його підтримуєте?
— Основна теза цього документа — заборона тютюнової викладки на вітрині, спрямована на те, щоб прибрати сигарети з поля зору споживача. Але до таких ініціатив треба ставитись зважено, адже в Україні більше 70 тис. роздрібних реалізаторів сигарет. Це дозволяє заробляти цим людям задля забезпечення їхніх сімей. Введення жорстких обмежень призведе до скорочення кількості реалізаторів і збільшить безробіття.
Є такий показник, як поширення куріння (smoking incidence), який підраховують різні міжнародні організації. Аналіз наслідків жорстких обмежень торгівлі не доводить впливу цього обмеження на пришвидшення зменшення поширеності куріння. Тобто результати таких ініціатив є сумнівними. Крім того, міжнародний досвід свідчить, що заборона викладки призводить до підвищення цінової конкуренції між виробниками і популяризації дешевих сигарет, що суперечить пріоритетам громадського здоров’я. Зауважу, що нові бренди за таких умов розвивати буде дуже складно, виробники, які вже займають сталі позиції на ринку, отримають очевидні конкурентні переваги, а нові гравці з невідомими брендами опиняться у вкрай важких та несправедливих умовах.