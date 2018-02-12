“Ми завжди розглядаємо кризи як виклик”

Нинішні акціонери підприємства зі столітньою історією —українці. Олена Вовк, представниця другого покоління власників “Компанії Ензим” (теперішня назва львівських потужностей), покращує і примножує актив, створений її батьком
Олена Вовк
44 роки
Власник і генеральний директор ПрАТ“Компанія Ензим”
Виробничі потужності компанії — у Львові. Основний бізнес — виробництво пекарських дріжджів під ТМ “Львівські дріжджі”. Компанія також займається виробництвом додатків та сумішей для хлібопечення під ТМ “ВІТАПАН”, винних, активних кормових дріжджів, надає консалтингові послуги з хлібопечення, планує долучитись до біотехнологічної індустрії. “Ензим” займає 50% вітчизняного ринку харчових дріжджів і поставляє свою продукцію у 14 країн
— Як відбувалося створення і становлення “Компанії Ензим”?
— Наприкінці “радянського періоду” історії підприємство, яке тоді мало назву “Львівський дріжджовий завод”, повністю занепало і перетворилося на найвідсталіше в Союзі. 1989 р. директором заводу призначили мого батька, Ореста Вовка, перед яким постав вибір: закривати чи відроджувати підприємство. Фактично завдяки його енергії і чіткому баченню перспектив заводу, а також побудові команди однодумців підприємство вдалося відродити. В 1994 р. на базі виробничих потужностей створено ЗАТ “Ензим”, яке перейшло у власність нашої сім’ї. Зараз ми позиціонуємось як сімейна компанія і не розглядаємо варіант продажу бізнесу ні повністю, ні частково. Наразі шукаємо можливості успішно передати сімейний бізнес наступним поколінням родини.
— Як ви прийшли у сімейний бізнес? Це був ваш вибір чи вибір вашого батька?
— Нас з братом не примушували “йти” в сімейний бізнес, говорячи, що це “єдиний можливий наш шлях”. Я прийшла в “Ензим” у 2004 р. добровільно і свідомо, після того як отримала освіту за кордоном і спробувала себе в інших напрямках бізнесу, в інших індустріях. Я прийшла на підприємство з чітким розумінням, що можу привнести свій досвід, цінності й бачення. І жодного разу не пошкодувала про своє рішення.
— Які періоди були найскладнішими для компанії?
— Звичайно, кризовим був період становлення незалежності України, початок 1990-х років, який компанії вдалося перетворити на можливості. Про це свідчить проста статистика: у 1990-і роки в Україні працювали 14 дріжджових заводів, з яких зараз залишилося лише чотири. “Ензим” при цьому є беззаперечним лідером ринку.
— Завдяки чому?
— Компанія фактично реалізувала стратегію “стрибка з болота”, адже тоді нам не було що втрачати і куди падати. Ми були готові до консолідації ринку і розвивали свою конкурентоздатність. На підприємстві було модернізовано потужності, запроваджено сучасні технології виробництва, а також повну автоматизацію та комп’ютеризацію.
Завдяки цьому ми наростили потужності й розширили лінійку продукції. Власне, 1996 р. ми першими вивели на український ринок сухі дріжджі, а 1997 р. — високоактивні дріжджі “Екстра”. Паралельно сертифікувалися згідно з європейськими стандартами якості й безпечності, створювали команду і приходили до розуміння того, що продаємо не продукт — дріжджі, а комплексні рішення. Тобто разом з продуктом приносимо додану вартість клієнтам.
— В чому суть таких рішень?
— Це робота сервісного центру хлібопечення “Хлібний Дім”, який є нашою важливою конкурентною перевагою на ринку. Усім нашим клієнтам, від малих пекарень до великих хлібозаводів, ми показуємо нові напрямки випічки, пропонуємо нові продукти й рішення, що допомагають покращити й оптимізувати хлібопекарське виробництво. Також допомагаємо знайти нішу, яка б дозволила одним гравцям якісно відрізнятися від інших (наприклад, створити преміальний продукт). Саме за це нас цінують і завдяки цьому ми досягли лідерської позиції на ринку.
— Яка частка українського ринку в “Ензиму” наразі?
— Якщо говорити про сегмент хлібопечення, то наша частка складає близько 50%.
— Які роки стали знаковими для сімейного бізнесу і як був використаний потенціал ринку?
— Якщо говорити про можливості, то на думку спадає 2003 р., коли ми, аналізуючи розвиток ринку дріжджів в Європі, побачили, що прибутковість європейських виробників дріжджів потроху знижується. Ми тоді почали шукати можливості диверсифікувати наш бізнес. Тоді ж було прийнято рішення інвестувати в зовсім інший сегмент ринку, який був новим для України, — ринок виробництва кормів для непродуктивних тварин (собак і котів). Тоді була закладена перша цеглина компанії “Кормотех”, яка стала першим вітчизняним виробництвом кормів для собак і котів. Зараз цей бізнес є надзвичайно успішним. В обсягах і розмірах його цілком можна прирівняти до “Ензиму”. Таким чином, ми диверсифікувалися в сегмент, що зростає значно інтенсивніше.
— Скільки інвестували в нього?
— Загальний обсяг інвестицій в завод на стадії становлення склав близько €8 млн. Але, звичайно, ми на цьому не зупинилися. Кілька років тому побудували новий цех з виробництва вологих кормів для домашніх тварин (до цього виробляли лише сухі корми), в який було інвестовано близько €8,5 млн.
Зараз “Кормотех” займає лідируючі позиції на вітчизняному ринку (в кількісних показниках) і є одним з ключових гравців нарівні із такими гігантами, як “Марс” і “Нестле”. Цим напрямком бізнесу керує мій брат Ростислав.
— Повернемося до “Ензиму”. Наскільки складним для компанії був період фінансової кризи 2008- 2009 рр.?
— Ці роки не були для нас надзвичайно складними. Ми завжди розглядаємо кризи як виклик і можливості, тому пережили цей період без особливих втрат. Можна сказати, ми пройшли перевірку, своєрідний краш-тест на витривалість. Оскільки попередні рішення, які приймалися в період спокою та економічного зростання, дали свій результат і довели, що ми стійкі і стабільні.
— Що це були за рішення?
— Ще на початку 2000-х років ми почали розвивати експортний потенціал і сфокусувалися на європейському ринку. 2001 р. компанія розпочала освоєння ринків Східної Європи (Польща, Молдова, Чехія і Словаччина). А зараз ми поставляємо свою продукцію до 14 країн, відвантажуючи на експорт близько 40% виробленого. До речі, за останні роки в Польщі ми збільшили нашу частку на ринку до 10% і присутні там не лише в хлібопекарському сегменті, а й в роздрібній торгівлі.
В цілому, прагнення вийти на європейський ринок — це прямий шлях до успіху для будь-якої української компанії. Однозначно, це перевірка компанії на конкурентоздатність, це бачення можливостей і напрямків подальшого розвитку, це шанс підвищити ефективність і технологічність. Тому це один з найважливіших кроків, який здійснила наша компанія і який довів свою результативність, в тому числі і в кризові роки.
Ми змогли досить м’яко пройти 2008- 2009 рр., адже завдяки експорту отримали стабільність, конкурентоздатність і валютні надходження.
— Ваша компанія, як і більшість українських підприємств, втратила російський ринок в період політичної нестабільності 2014 р. Де шукали нові ринки збуту?
— Звичайно, ми були достатньо серйозно зав’язані на поставках продукції до Росії. Крім того, ми ще втратили присутність в Донбасі і Криму, де займали суттєві частки ринку (як і в цілому по Україні). Тому 2014 р. нам довелося переглянути збутову структуру і швидко шукати покупців на незатребувані обсяги (а це близько 10%). Нам вдалося розмістити їх у Європі, хоча це було не просто.
Головний урок, який ми для себе винесли, — не можна робити фокус тільки на один географічний ринок.
Загалом, 2014 р. став для компанії переломним, адже розділив нашу історію навпіл. Тоді сталися катастрофічні події і для України, і для нашої сім’ї. На жаль, на початку 2014 р. відійшов мій батько, що стало для нас цілком неочікуваним. Це відбулося на фоні політичних і економічних потрясінь в державі. Ми були змушені жити в “новій реальності” і вирішувати проблеми банального виживання бізнесу, адже умови змінилися дуже кардинально. Наприклад, у нас не було впевненості: чи зможемо ми купити природній газ? чи будуть поставки електроенергії? Крім того, регулятор увів валютні обмеження, які для нас, як експортера, стали досить серйозним ударом.
Тому в 2014 р. ми переглянули стратегію компанії і розробили нові візії, які допоможуть вивести “Ензим” на новий виток розвитку.
— В чому суть нової стратегії?
— Наша стратегічна мета — стати міжнародною біотехнологічною компанією. Ми будемо займатися виробництвом натуральних інгредієнтів спочатку для харчової галузі, а згодом — і для інших галузей. Основна компетенція “Ензиму” — це ферментаційні процеси і дріжджова клітина. На її основі можна виробляти нові біоінгредієнти, які замінять шкідливі хімічні добавки — покращувачі й підсилювачі смаку, консерванти чи інші речовини, від яких цивілізований світ відмовляється. Ці біорішення є глобальними тенденціями і поширюються на харчову, медичну, косметичну галузі й на сільське господарство. Водночас це дуже наукоємний сегмент бізнесу, що потребує значних інвестицій в наукові розробки.
— Скільки плануєте інвестувати у реалізацію стратегії?
— Очікуємо, що загальна сума інвестицій перевищить €10 млн.
Останні роки ми напрацьовуємо базу для нового напрямку — йдеться про підготовку ресурсів, починаючи від природніх і закінчуючи виробничими. А також інвестуємо “в людей”.
Так, у 2016 р. ми створили сучасну R&D-лабораторію і залучили до співпраці молодих і талановитих вчених. Вони свого часу виїхали до Європи, де навчалися, викладали, працювали і зараз повернулися до нас на роботу, адже побачили можливості розвитку в Україні. Ці люди — основа нашого майбутнього проекту.
Якщо нам вдасться його реалізувати, це змінить не лише наш бізнес, а й Львів, регіон і країну в цілому. Ми створимо таке середовище, яке буде притягувати інших фахівців і спонукатиме розвивати тут біотехнологічні лабораторії чи виробництва.
— Ваше виробництво зараз працює на повну потужність. Чи є в планах розширити його?
— Ми плануємо виходити на ринки біотехнологій та біопродуктів, що потребує збільшення виробничих потужностей. Це буде відбуватися на базі львівської площадки. Проте ми також розглядаємо можливості придбання зовнішніх виробничих ділянок: можливо, в Україні, а можливо, й за кордоном. Це наступний етап нашого розвитку.
— Ви готові будувати виробництва “з нуля” чи плануєте купувати існуючі потужності?
— Будувати “з нуля” подібний бізнес надзвичайно складно. Останні нові виробництва збудовані десять років тому в Китаї, тому раціональніше використовувати існуючі виробничі потужності.
— Китай теж розглядаєте як потенційний виробничий майданчик?
— Ні, Китай не розглядаємо, адже в цьому випадку на нашій етикетці буде маркування “made in China”. Наша перевага в тому, що “Ензим” — це європейська компанія. Ми цікаві й зрозумілі Європі. Ми можемо виготовити продукт цілком за європейськими стандартами, які набагато жорсткіші порівняно з українськими. Більш того, ми можемо надавати європейському споживачеві комплекс послуг і рішень, який супроводжує продукт. Для Європи недостатньо просто завезти товар і забути про нього. Тут дуже важливо підтримувати контакт і постійний спільний розвиток.
“За останні роки в Польщі ми збільшили нашу частку на ринку до 10%”
— А український споживач готовий платити за такий сервіс?
— Українського споживача ми виховуємо. Для цього у нас є сервісний центр “Хлібний Дім”, який навчив українського споживача вимагати більше і очікувати професійних рішень. А враховуючи нашу лідерську ринкову позицію, український споживач готовий платити за ці рішення.
— На власних очисних системах компанія “Ензим” виробляє біогаз для забезпечення своїх потреб в природному газі. Яка ефективність цього проекту?
— Для будь-якого дріжджового заводу очистка стоків — це один з ключових елементів виробництва. Рішення про будівництво комплексу очисних споруд прийнято ще 2003 р., тоді ж і розпочали роботи. Проте ми постійно покращуємо технології очистки. Суть в тому, що це біологічні технології очищення стічних вод, які дозволяють нам виробляти біогаз, замінюючи природній газ у виробничих циклах. Це стало особливо актуальним і ефективним 2014 р., коли ціна блакитного палива різко зросла. Адже до цього очистку стоків ми розглядали, радше, як соціальний і екологічний проект. Останні роки потужності комплексу дають нам можливість заміщувати власним біогазом до 70% потреб у природному газі.
— Чи плануєте довести показник “заміни” газу до 100%?
— Поточного року ми плануємо додатково інвестувати в очистку близько €2 млн, що дозволить нам взагалі відмовитися від природного газу. Ми очікуємо, що досягти цього результату зможемо в середині 2019 р.
— Що вас мотивує працювати в Україні? Чи планували колись виїхати і що змусило залишитися?
— Два роки поспіль я жила і навчалася в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Це змінило мій світогляд і заклало основу бізнесових і життєвих принципів. Один з яких — зміни починаються лише з мене, але результат досягається в команді.
При цьому жодного разу у мене не виникало думки залишитися там назавжди, адже я ніколи не розчаровувалася в Україні.
Саме там, у Нью-Йорку, в 2001 р., коли відбувся теракт, я вперше побачила, як люди самоорганізовуються, як гуртується громадянське суспільство.
Еволюцію в свідомості українців і намір будувати громадянське суспільство я побачила в Україні в 2014 р. Тоді ж зрозуміла, що в нашої держави є майбутнє і є всі можливості для розвитку.
Я не маю наміру виїжджати з України.
— Якби у вас була можливість повернутися в минуле і щось виправити у вашій бізнес-історії, що б ви змінили?
— Принципово чи кардинально я б нічого не змінювала. Адже цей бізнес є частиною мого життя. Він складний, наукоємний і водночас дуже цікавий. Я не шкодую, що свого часу прийняла рішення прийти в сімейний бізнес.