Перший в історії Український Дім у Давосі: Результати тижневої кампанії з просування бізнесу та інвестицій в Україні

Київ, 2 лютого 2018 року. Вчора в Українському кризовому медіа-центрі відбулася підсумкова прес-конференція Організаційного комітету Українського Дому в Давосі. Під час заходу члени оргкомітету обговорили позитивний вплив Українського Дому в Давосі на міжнародну ділову репутацію та інвестиційну привабливість нашої країни. Спікери наголосили, що фокус на технологіях та інноваціях допоміг вигідно позиціонувати Україну під час Всесвітнього економічного форуму як новий європейський технологічний хаб.

Під час брифінгу оргкомітет висловив подяку всім компаніям та приватним донорам, які підтримали перший в історії Український Дім в Давосі, та закликали українську бізнес-спільноту продовжити допомагати розвитку цього ефективного формату просування українського бізнес-потенціалу для міжнародних інвесторів, технологічних лідерів та високопосадовців.

В заході взяли участь Алекса Чопівська (виконавчий директор, Ukraine House Davos), Андрій Колодюк (Голова наглядової ради UVCA), Ольга Афанасьєва (виконавчий директор UVCA), Ярослава Джонсон (президент та директор WNISEF), Світлана Гриценко (Фонд Віктора Пінчука), Олена Кошарна (партнер-засновник та директор Horizon Capital, член правління UVCA).

Зліва на право: Світлана Гриценко, Ярослава Джонсон, Алекса Чопівська, Андрій Колодюк, Олена Кошарна, Ольга Афанасьєва

​​Всі спікери відзначили, що гасло Українського Дому – «Креативність. Інновації. Можливості» було повністю відображено в інтенсивній програмі заходів: протягом п’яти днів в Українському Домі відбулося десять дискусійних панелей, присвячених технологіям, інноваціям та бізнесу, що базується на цінностях. На панелях було докладно висвітлено роль сучасної України в цих сферах. Також в стінах Українського Дому було організовано чотири спеціальних заходи з високопоставленими спікерами, які зібрали численну аудиторію. Серед таких спікерів – Президент України Петро Порошенко, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, Київський міський голова та колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Віталій Кличко, Президент Європейського банку реконструкції та розвитку сер Сума Чакрабарті, колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі та співзасновник Фонду Кличко Володимир Кличко.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк, Міністр інфраструктури України Володимир Омелян, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, а також численні народні депутати України брали участь в спеціальних заходах Українського Дому.

«З’явившись в Давосі у форматі тижневого Українського Дому з потужною програмою дискусійних панелей на важливі глобальні теми з всесвітньо відомими спікерами, українська бізнес-спільнота направила простий і прямий меседж світовим лідерам бізнесу, політики та громадянського суспільства: Україна готова бути надійним бізнес-партнером, а в деяких секторах глобальної економіки навіть бути лідером» – заявила Виконавчий директор Українського Дому в Давосі Алекса Чопівська, відзначаючи унікальність факту появи Українського Дому та важливість цієї інституції для нашої країни.

Ділячись враженнями від роботи Українського Дому, Андрій Колодюк (UVCA) розповів: «Український Дім зробив важливий внесок у зміцнення іміджу України як сучасної та розвинутої економіки, що є надійним технологічним партнером для світових компаній». Пан Колодюк також зауважив, що в Українському Домі, як і в загальній програмі ВЕФ, найбільш популярними темами були блокчейн та криптовалюти. «З огляду на це, UVCA планує організувати окремі тури до України для міжнародних фахівців у цій галузі» – додав він.

Андрій Колодюк, голова наглядової ради UVCA

Висловлюючись про перспективи подальшої роботи із залучення інвестицій в Україну, Ольга Афанасьєва відзначила: «Спираючись на цьогорічний успіх, у 2019 році Український Дім в Давосі продовжить свою місію з просування бізнес- та інвестиційних можливостей України». Пані Афанасьєва додала, що UVCA вже запросила найкращих світових інвесторів та підприємців у Ukraine Discovery Tour, що буде організований разом з «глобальними шейперами» (англ. Global Shaper) вже в четвертий раз – з метою демонстрації всіх переваг ведення бізнесу в Україні.

Коментуючи (електронною поштою) важливість створення Українського Дому в Давосі з точки зору вітчизняного ІТ-сектору, Марина Вишегородських (Ciklum/Асоціація «ІТ України») зазначила: «Український Дім продемонстрував, що український ІТ-сектор достатньо зрілий, щоб об’єднатися з метою посилення бренду України… Враховуючи наявність високоякісної освіти, фактів успішного розвитку компаній, що надають технологічні послуги, виникнення інноваційних парків та стартап-акселераторів, спільнот поціновувачів науки про дані, блокчейну та криптовалют, експертних хабів, а також потужного потенціалу агротех-сервісів та руху за цивільні технології, український ІТ-сектор перебуває на вірному шляху, щоб стати справжнім технологічним хабом».

Підкреслюючи важливість створення Українського Дому в Давосі, Світлана Гриценко (Фонд Віктора Пінчука) зазначила: «Фонд Віктора Пінчука організовує українські події в Давосі вже 14 років. Дуже приємно, що цього року, окрім традиційного Українського сніданку в Давосі, ми разом з партнерами створили великий новий проект – Український Дім в Давосі, щоб просувати Україну та показати потенціал нашої країни глобальним лідерам з бізнесу, політики та громадянського суспільства, які приїхали на Всесвітній економічний форум у Давосі. Ми представили Україну та її різноманіття: інвестиційні та технологічні можливості, нове покоління молодих лідерів, українське сучасне мистецтво роботи Анни Звягінцевої тощо».

Оцінюючи результати та вплив Українського Дому, Ярослава Джонсон (WNISEF), зауважила: «Мене питають, чому Western NIS Enterprise Fund згодився стати партнером заходу. Відповідь дуже проста. Ми хотіли, щоб Україна була представлена у Давосі на високому рівні і щоб вона була глобально впізнавана. І як найкраще це зробити, аніж в Українському Домі на головній вулиці Давосу? Люди, що проходили повз на шляху до Конгрес-центру, бачили жваві дискусії і активне спілкування. І це заохочувало їх зрозуміти Україну краще. Я вважаю, що наш тиждень був дуже успішним у Давосі».

Олена Кошарна, партнер-засновник та директор Horizon Capital, член правління UVCA, зазначила: «Україна – це «мізки, руки та зерно» світу («brains, hands and grains»), і цього року нам дійсно вдалося продемонструвати наші інтелектуальні потужності – талановите нове покоління бізнесменів, яким, як правило, 25-40 років, і які є «героями» сучасного бізнесу. Ми були щиро раді надати їм сучасну та інноваційну платформу в Давосі, на якій вони змогли поспілкуватися з впливовими інвесторами, лідерами та посадовцями з Європи та США, а також Середнього Сходу, Індії та Азії. Я мала за честь представити промови Президента України Петра Порошенка та президента Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Сера Суми Чакрабарті під час події для інвесторів та підкреслити, що Україна посіла 76-у позицію у рейтингу країн за легкістю ведення бізнесу за версією Світового банку. Ми також вразили гостей заходу тим фактом, що Україна посіла 50-у сходинку у Глобальному інноваційному індексу, що перевищує рейтинг країн, що розвиваються, таких як Індія, Аргентина та Бразилія. Разом з директором Українського дому Алексою Чопівською, я мала за честь нагородити ЄБРР як найбільшого українського інвестора (більше 12 млрд. євро) однією з трьох ексклюзивних нагород Українського Дому. Нам також було приємно співпрацювати з керівником Національної інвестиційної ради Юлією Ковалів та директором UkraineInvest Даніелем Білаком - ми з нетерпінням чекаємо подальшої співпраці з інвестиційними агентствами України. Я в захваті від того успіху, що мав Український Дім в Давосі, і сподіваюся на значний інтерес і підтримку нашої ініціативи з боку бізнесу та НГО в майбутньому! "

Під час прес-брифінгу оргкомітет Українського Дому оприлюднив інфографіку «Український Дім у Давосі в цифрах». Там, зокрема, зазначено, що під час тижня Давосу Український Дім працював 82,5 години. На дискусійні панелі та спеціальні заходи Українського Дому зареєструвалося понад 1000 людей, а безпосередньо до його стін за 5 днів завітало понад 5000 осіб. Загальна тривалість прямих трансляцій подій Українського Дому на Facebook-сторінці та YouTube-каналі склала 12 годин 40 хвилин. В заходах Українського Дому брали участь спікери з 11 країн. Завдяки проактивній цифровій кампанії, яку провели організатори, заходи Українського Дому зібрали 30592 переглядів на Facebook, а протягом 22-26 січня, його Facebook-сторінку переглянули 6047 разів.