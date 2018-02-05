Ворожіння на брендах

Якщо всі необхідні контракти буде підписано, раніше досягнутих домовленостей — дотримано, а економічна ситуація в країні не погіршуватиметься, у наступні декілька років на вітчизняному ринку ритейлу з’являться нові великі і довгоочікувані гравці. Майже для всіх ця спроба буде не першою. Водночас відновлення інтересу всесвітньо відомих компаній до України дає привід для оптимізму. Перший крок вже зробив світовий лідер портової галузі — компанія DP World, яка напередодні Нового року підтвердила плани почати роботу в портах України з 2018 р. На черзі — IKEA та H&M. А от у випадку зі Starbucks ситуація неоднозначна: з одного боку, мер Києва запевнив, що ось-ось найпопулярніша мережа кав’ярень Starbucks з’явиться в Україні, а з іншого — в самій компанії відхрещуються від подібних заяв.
H&M
Чи не найбільше відомо про плани освоєння українського ринку шведського ритейлора Hennes & Mauritz (H&M). Ще влітку минулого року в офіційному звіті компанії зазначалося, що у 2018 р. перші магазини мають відкритися у двох нових країнах — Україні та Уругваї. Такі заяви співставні з новою стратегією розвитку H&M. Якщо раніше компанія орієнтувалася на максимально швидке розширення мережі, то тепер її головна мета — щорічно нарощувати загальні обсяги продажів на 10-15%.
За повідомленнями ЗМІ, перший в Україні H&M, швидше за все, з’явиться у столичному ТРЦ Lavina Mall. Орієнтовно відкриття відбудеться навесні поточного року. Зазначимо, що у 2014 р. під час першої спроби виходу на український ринок ритейлор планував розташувати торговий майданчик у недобудованому ТРЦ Respublika. Але необхідні документи так і не були погоджені, контракт не підписали, а згодом “заморозили” й будівництво торгового центру.
H&M не розголошує деталі підготовки запуску українського представництва, однак на офіційній сторінці компанії у соціальній мережі LinkedIn були опубліковані повідомлення про відкриття вакансій спеціалістів з PR та маркетингу, а також менеджменту для будівельних проектів.
IKEA
Ще до офіційної заяви ритейлора начальник управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації Роман Матіс опублікував у соціальній мережі Facebook пост, в якому йшлося про досягнення певних домовленостей з менеджментом IKEA. За словами пана Матіса, шведський меблевий гігант мав наміри заснувати власні виробничі потужності на Львівщині. Але ані підтвердження, ані спростування цих намірів не було.
Експерти столичного ринку комерційної нерухомості повідомляють, що, швидше за все, перші торгові площі в Україні IKEA планує орендувати. “Оператора цікавлять кращі локації в кращих ТРЦ столиці. Для початку вони хочуть орендувати приміщення площею 5 тис.кв.м”, — зауважив Сергій Заїка, директор з розвитку бізнесу компанії UTG.
IKEA — 355 магазинів, 29 країн. Виручка за 2017 фінансовий рік склала €36,6 млрд
Слід зазначити, торгові площі, що відповідають потенційним запитам шведського ритейлора, наявні в небагатьох київських ТРЦ. Зокрема, це і згаданий вище Lavina Mall, який активно налагоджує контакти з потенційно цікавими орендаторами. Теоретично IKEA може розглядати і приміщення у ТРЦ Respublika, який планували відкрити навесні. Але поки на місці будівництва справи все ще не рухаються. До того ж нещодавно забудовник KAN Development оголосив про наміри побудувати неподалік від цього торгового центру масштабний житловий комплекс формату “місто в місті”.
Також БІЗНЕСу стало відомо про переговори між представниками ІКЕА та компанії “Епіцентр” щодо оренди земельної ділянки чи приміщень. Проте ані в ІКЕА, ані у відомого українського ритейлора інформацію не проко-ментували.
Starbucks
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що популярна американська мережа кав’ярень Starbucks розглядає можливості виходу на український ринок. До того ж мер запевнив, що всіляко сприятиме появі таких можливостей. Але компанія дуже лаконічно відреагувала на цю заяву. “У нас зараз немає планів з відкриття Starbucks в Україні”, — повідомила БІЗНЕСу представниця мережі.
Starbucks — 24 тис. кав’ярень у 70 країнах. Чистий прибуток у I кварталі 2017/18 фінансового року склав $2,25 млрд
Хто “постукається в двері” України — знову ж покаже час. А поки хочеться вірити, що хоча б зроблені заяви втіляться в реальність.