Ворожіння на брендах

Найвідоміші світові бренди вже не перший рік придивляються до Україні. Як то кажуть: і хочеться, і колеться. Але не все в країні сприяє приходу інвестора. Що змінилося за останні роки і хто готовий здійснити давні мрії українців?

Якщо всі необхідні контракти буде підписано, раніше досягнутих до­мовленостей — дотримано, а економічна ситуація в країні не погіршуватиметься, у наступні декілька років на вітчизняному ринку ритейлу з’являться нові великі і довго­очікувані гравці. Майже для всіх ця спроба буде не першою. Водночас відновлення інтересу всесвітньо відомих компаній до України дає привід для оптимізму. Перший крок вже зробив світовий лідер портової галузі — компанія DP World, яка напередодні Нового року підтвердила плани почати ро­боту в портах України з 2018 р. На черзі — IKEA та H&M. А от у випадку зі Starbucks ситуація неоднозначна: з одного боку, мер Києва запевнив, що ось-ось най­популярніша мережа кав’ярень Starbucks з’явиться в Україні, а з іншого — в самій компанії від­хрещуються від подібних заяв.

H&M

Чи не найбільше відомо про плани освоєння українського ринку шведського ритейлора Hennes & Mauritz (H&M). Ще влітку минулого року в офіційному звіті компанії зазначалося, що у 2018 р. перші магазини мають відкритися у двох нових країнах — Україні та Уруг­ваї. Такі заяви співставні з новою стратегією розвитку H&M. Якщо раніше компа­нія орієнтувалася на макси­мально швидке розширення мережі, то тепер її головна мета — щорічно нарощувати загальні обсяги продажів на 10-15%.

За повідомленнями ЗМІ, перший в Україні H&M, швидше за все, з’явиться у столичному ТРЦ Lavina Mall. Орієнтовно відкриття відбудеться навесні поточ­ного року. Зазначимо, що у 2014 р. під час першої спроби виходу на український ринок ритейлор плану­вав розташувати торговий майданчик у недобудова­ному ТРЦ Respublika. Але необхідні документи так і не були погоджені, контракт не підписали, а згодом “заморо­зили” й будівництво торгово­го центру.

H&M не розголошує деталі підготовки запуску українського представництва, однак на офіційній сторінці компанії у соціальній мережі LinkedIn були опубліковані повідомлення про відкриття вакансій спеціалістів з PR та маркетингу, а також ме­неджменту для будівельних проектів.

IKEA

Ще до офіційної заяви ритейлора начальник управ­ління інвестиційної політики Львівської облдержадміністра­ції Роман Матіс опублікував у соціальній мережі Facebook пост, в якому йшлося про до­сягнення певних домовленос­тей з менеджментом IKEA. За словами пана Матіса, швед­ський меблевий гігант мав наміри заснувати власні ви­робничі потужності на Львів­щині. Але ані підтвердження, ані спростування цих намірів не було.

Експерти столичного ринку комерційної нерухомості повідомляють, що, швидше за все, перші торгові площі в Україні IKEA планує орен­дувати. “Оператора цікавлять кращі локації в кращих ТРЦ столиці. Для початку вони хочуть орендувати приміщення площею 5 тис.кв.м”, — заува­жив Сергій Заїка, директор з розвитку бізнесу компанії UTG.

IKEA — 355 магазинів, 29 країн. Виручка за 2017 фінансовий рік склала €36,6 млрд

Слід зазначити, торгові площі, що відповідають потенційним запитам шведського ритейлора, наявні в небагатьох київських ТРЦ. Зокрема, це і згаданий вище Lavina Mall, який активно налагоджує контакти з потенційно цікавими орендаторами. Теоретично IKEA може розглядати і приміщення у ТРЦ Respublika, який планували відкрити навесні. Але поки на місці будівництва справи все ще не рухаються. До того ж нещодавно забудовник KAN Development оголосив про наміри побудувати неподалік від цього торгового центру масштабний житловий комплекс формату “місто в місті”.

Також БІЗНЕСу стало відомо про переговори між представниками ІКЕА та компанії “Епіцентр” щодо оренди земельної ділянки чи приміщень. Проте ані в ІКЕА, ані у відомого українського ритейлора інформацію не проко-ментували.

Starbucks

Під час виступу на Всесвіт­ньому економічному форумі в Давосі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що популярна американська мережа кав’ярень Starbucks розглядає можливості виходу на український ринок. До того ж мер запевнив, що всіляко сприятиме появі таких мож­ливостей. Але компанія дуже лаконічно відреагувала на цю заяву. “У нас зараз немає планів з відкриття Starbucks в Україні”, — повідомила БІЗНЕСу представниця мережі.

Starbucks — 24 тис. кав’ярень у 70 країнах. Чистий прибуток у I кварталі 2017/18 фінансового року склав $2,25 млрд

Хто “постукається в двері” України — знову ж покаже час. А поки хочеться вірити, що хоча б зроблені заяви втіляться в реальність.