Один за один

Генрі Форд, засновник Ford Motor Company, якось сказав: “Слабким є той бізнес, який не заробляє нічого, окрім грошей”. Цю філософію взяли на озброєння багато сучасних компаній. В тому числі й Toms Shoes, чий бізнес ґрунтується на наданні допомоги нужденним після кожної покупки пари взуття компанії. Такий підхід отримав всесвітню популярність і підтримку.
За межею
Близько 700 млн людей у світі живуть за межею бідності, розраховуючи на щоденні витрати у розмірі $1,9 і менше.
За підрахунками економіста Макса Розера, протягом 25 років кількість бідних людей щодня скорочується на 137 тис. У 1820 р. з 1,1 млрд населення планети 1 млрд осіб жили за межею бідності. У 1981 р. кількість бідняків зменшилася до 42% від загальної кількості. Нещодавно Світовий банк оголосив про намір покінчити з крайньою бідністю до 2030 р.
Та до загального благополуччя ще дуже далеко. Згідно інформації Oxfam, 82% коштів, зароблених протягом минулого року, поповнили капітал 1% населення планети. Усвідомлюючи проблему соціальної нерівності, все більше компаній прагнуть надавати ефективну допомогу у боротьбі з бідністю та будувати бізнес на основі турботи про суспільне благо.
Бізнес з нуля
Ідея нового бізнесу, відомого як Toms Shoes, виникла в американського підприємця Блейка Майкоскі в 2006 р. під час подорожі до Аргентини. Бідність місцевих жителів та відсутність елементарних атрибутів сучасного побуту, включаючи взуття, змусила його після повернення на батьківщину зайнятися підготовкою нового проекту — Toms Shoes, що на початку носив назву “Shoes for Tomorrow Project”.
До його створення за плечима у Блейка Майкоскі було чотири запущених стартапи. Однак не всі його починання мали стосунок до бізнесу. Свого часу майбутній підприємець професійно займався тенісом. Важкі тренування дозволили йому вступити до Південного методистського університету для вивчення філософії та фінансів.
Отримана на другий рік навчання травма змусила Блейка замислитися про створення власного бізнесу, яким стала студентська пральня. За рік молодий проект з 40 працівниками обслуговував вже три навчальні заклади, а обсяг його продажів склав $1 млн.
Такий успіх переконав Блейка Майкоскі залишити навчання та серйозно зайнятися бізнесом. Після продажу пральні він спробував себе у кількох напрямках, включаючи рекламну та телевізійну галузі.
Участь у популярному реаліті-шоу “The Amazing Race”, герої якого змагаються у гонках навколо світу, дозволила майбутньому творцеві Toms Shoes на власні очі побачити умови життя в країнах, що розвиваються. Усвідомлення колосальних проблем, з якими стикаються малозабезпечені сім’ї, зіграло велику роль у виборі напрямку для майбутньої діяльності.
Головною метою Toms Shoes (Toms) стало не лише виробництво взуття з оригінальним дизайном, а й надання допомоги нужденним у різних країнах. Слоган “One for One” (“Один за один”), пізніше зареєстрований як торгова марка, означав безкоштовну передачу пари взуття у бідні родини після кожної покупки продукції компанії.
Перші пожертви проект спрямував до Аргентини, Ефіопії, Гватемали, Руанди, ПАР та США. У виробництві своєї продукції Toms стала використовувати лише натуральні та екологічно безпечні матеріали. 80% упаковки для взуття створюється з перероблених матеріалів та з використанням соєвих чорнил.
Успіх не змусив себе довго чекати. За перші півроку роботи Toms продала 10 тис. пар взуття. У 2008 р. пожертвування перевищили 200 тис. комплектів. До 2012 р. кількість подарованого взуття обчислювалася мільйонами.
Один за всіх
Досягнення високих результатів було б неможливим без створення спеціальної системи комунікацій. В умовах обмежених ресурсів на початковому етапі новаторський проект покладався на “сарафанне радіо” і допомогу громадських активістів. Особливу підтримку надавало об’єднання “Friends of Toms”.
Далі були пошук однодумців в університетських колах, участь у спеціалізованих заходах та модних показах, розміщення продукції на різних торгових майданчиках.
Громадський резонанс та важлива соціальна місія дозволили залучити до руху низку великих компаній. Однією з них став телекомунікаційний лідер AT&T, з яким Toms вдалося зняти мегапопулярний відеоролик під час безкоштовної роздачі взуття в Уругваї.
Особливу роль в просуванні проекту зіграв вихід книги “Start Something That Matters” (“Залиш свій слід. Як побудувати компанію, яка змінює світ на краще”). Написана у 2011 р., автобіографія Блейка Майкоскі вже встигла стати бестселером за версією “The New York Times”. Автор поділився креативною та натхненною історією своєї підприємницької діяльності. У книзі не лише розповідається про організацію Toms Shoes, але й надаються цінні уроки ведення бізнесу в умовах вкрай обмежених ресурсів.
Одним з локомотивів стратегії просування стали соціальні мережі та сервіси.
Базовими майданчиками були обрані корпоративний блог, а також Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram та Google Plus. Доступність цих каналів комунікацій, широкі можливості використання та масштабне охоплення дозволили швидко знайти підтримку, уникаючи традиційних мас-медіа. “Якби ми використовували поширені методи просування у Facebook, кількість наших послідовників могла б тут перевищити і 20 млн, але у нас наразі 2 млн однодумців, і це дозволяє підтримувати з ними тісніший контакт”, — сказав в одному з інтерв’ю Блейк Майкоскі.
Проект Toms знайшов прихильників і серед багатьох знаменитостей. Свою симпатію до проекту не приховували Кіра Найтлі, Скарлетт Йоханссон, Лів Тайлер, Енн Хетеуей, Том Фелтон та Джулія Робертс. “Vogue” назвав продукцію компанії “крутим взуттям для крутих приводів”. Таке визнання дозволило Toms отримати чимало авторитетних нагород у світі моди.
Ще одним ефективним інструментом просування “соціального” бізнесу стало створення власних масових заходів. Найбільший з них — акція “Один день без взуття”, взявши участь в якій мільйони людей з різних країн можуть на собі відчути тяготи життя дітей з малозабезпечених сімей. Описи отриманих відчуттів, розміщені у Flickr і Facebook, відіграють надзвичайну об’єднуючу роль.
80% клієнтів за інших рівних умов і цін обирають продукцію соціально активних компаній
Не взуттям єдиним
Зараз діяльність Toms не обмежується взуттєвою промисловістю. У 2011 р. було засновано напрямок з продажу окулярів і, відповідно, надання підтримки людям зі слабким зором. У рамках програми допомогу від компанії вже отримали понад 400 тис. жителів 13 країн. При цьому місія проекту полягає не лише у передачі безкоштовних окулярів, а й у формуванні комплексної підтримки місцевих громад шляхом забезпечення обстежень і лікування проблем зору, створення локальних проектів з охорони здоров’я та підготовки кваліфікованих фахівців.
Не менш важливою глобальною проблемою залишається доступ до чистої питної води. Проект Блейка Майкоскі з 2014 р. почав займатися і цим питанням. Кожна покупка кави, виробленої Toms Roasting Co., “перетворюється” у 140 літрів чистої бутильованої води для мешканців країн, що розвиваються. За роки існування напрямку громадяни семи держав отримали понад 47 млн л води.
Проект з продажу сумок Toms Bag Collection також має свою високу місію. Кожен придбаний продукт цієї лінії дозволяє забезпечити одні безпечні пологи. У 2015-2016 рр. діяльність компанії дозволила зберегти здоров’я понад 25 тис. матерів та їхніх дітей.
Велике значення для прогресивної компанії відіграють місце та технологія виробництва продукції. У щорічних звітах Toms завжди згадує про матеріали, використані при створенні взуття, умови праці та дотримання законодавчих норм.
Дотримання максимальних вимог до охорони навколишнього середовища було однією з основних умов при створенні головного магазину компанії у Південній Каліфорнії. Подібна активність у міжнародних масштабах вимагає наявності у персоналу спеціальних знань. Тому Toms інвестує значні кошти у навчання співробітників, а також партнерів проекту. Серед ключових знань — створення ефективної мережі розповсюдження, використання прогресивних стандартів у роботі, запобігання випадкам торгівлі людьми та використання рабської праці.
Окрім тренінгів та інших навчальних заходів формуванню нових стандартів роботи сприяє членство Toms у різних спеціалізованих об’єднаннях та організаціях. Регулярні незалежні аудити діяльності підрозділів компанії також допомагають досягти високих результатів.
Але найголовнішим є те, що компанія не зупиняється на досягнутому та шукає нові шляхи розвитку і одночасно вирішення актуальних суспільних проблем.
80% упаковки для взуття створюється з перероблених матеріалів та з використанням соєвих чорнил
Загальне благо
За даними дослідження Deloitte, понад 80% клієнтів за інших рівних умов і цін на подібні товари обирають продукцію соціально активних компаній. Більше 40% корпоративної репутації формують чинники, пов’язані з КСВ, стверджують експерти Reputation Institute.
Головною причиною успіху Toms є використання надзвичайно ефективної бізнес-моделі. Блейку Майкоскі вдається отримувати фінансову вигоду від вирішення соціально значущих завдань. При цьому внесок у громадські проекти склав не “звичні” 1-5%, а 50% отримуваного прибутку. У сучасних умовах, в яких участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем відіграє провідну роль, цей фактор безпосередньо вплинув на розвиток бізнесу.
При цьому, безумовно, не можна скидати з рахунків високу якість продукції Toms і використання сфокусованої ефективної комунікаційної стратегії.
Важливо, що подібна соціальна активність приносить чималу фінансову вигоду. У 2014 р., на восьмому році існування компанії, вартість Toms Shoes оцінювалася у $625 млн.
Використання подібної бізнес-моделі буде ставати все більш масовим явищем. Вже багато організацій успішно використовують таку стратегію. Компанія Panda Eyewear кардинально знизила обсяги виробничих відходів та почала активно використовувати для створення своїх окулярів бамбук. Спільно з Optometry Giving Sight вона бере участь у наданні 700 млн нужденних людей офтальмологічних послуг.
Виробник медичних костюмів Figs при кожній покупці своєї продукції на сайті передає комплект уніформи до лікарень країн, що розвиваються. Компанія Twice as Warm використовує формулу “один за один” для забезпечення теплим одягом бездомних, а стартап Hand in Hand сприяє наданню дітям у країнах, що розвиваються, доступу до чистої питної води та гігієнічних засобів.
Визначальними факторами в подальшому розвитку компанії Toms будуть розширення географічних меж та продуктової лінії, подальше збільшення кількості однодумців та створення нових пропозицій, здатних вирішувати актуальні суспільні завдання.