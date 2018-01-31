“Настав час рухатися далі”

Потім зшадує про те, як вже на новому місці компанія довго не могла домогтися від обленерго дозволу на підключення нового виробничого майданчика до мереж… Мова йде не про невелику фабрику чи крамницю, а про виробника охолоджувачів для пива та напоїв #1 у світі, компанію, що створила 5 тис. робочих місць і сплатила минулого року понад 200 млн грн. податків.
Навряд чи чотири роки тому, коли відбувалися ті події, Ігорю Гуменному було так весело, як він розповідає зараз. Але бізнесмен не втрачає оптимізму і попри все продовжує розвивати свою справу в Україні
— У кожного бізнесмена, з яким нам вже вдалось поспілкуватись в рамках проекту “100 перших”, своя історія початку бізнесу, і всі вони звучать приблизно однаково: “На початку 1990-х років в мене був вибір: йти працювати за спеціальністю чи спробувати себе у підприємництві…”. Як це було у вас?
— На початку 1990-х років я мав утримувати родину. Тоді я закінчив Національну юридичну академію і залишився в аспірантурі. Зарплатні викладача й аспіранта на життя не вистачало. Тому я створив в Харкові свою юридичну компанію, з якої виріс існуючий бізнес.
Одразу зазначу: в мене не було якихось окремих бізнес-планів, прогнозування щодо майбутньої спеціалізації компанії тощо. Розривалися зв’язки між підприємствами колишнього СРСР, виникали тривалі судові спори між російськими банками й українськими суб’єктами з різних індустрій, які ставали нашими клієнтами.
Компанія росла, відкрилися філії в Києві та Москві. І десь за півтора-два роки ми почали думати про розширення сфери діяльності. Адже це були дуже цікаві часи: у нас на очах створювалися і зникали компанії, наш клієнт міг прийти до нас зранку пішки, а ввечері вже приїхати на власному Mercedes. Тобто просто поруч з нами відбувалися глобальні процеси, і в нас виникло бажання до них приєднатися.
Але ми нічого не розуміли в бартері, на якому тоді будувалися всі розрахунки. І, вивчивши кон’юнктуру різних ринків, обрали сегмент продуктів харчування, де, як нам здавалося, розрахунки все ж таки велися “живими” коштами. Так ми почали співпрацювати з виробниками пива, поставляючи їм хміль і фільтр-картон. Цим тоді займалось небагато компаній, і нам вдалось швидко укласти великі контракти із заводами. Але ми навіть не знали, що на ринку пива є сезонні коливання. Як наслідок, в перший рік діяльності ми поставили хмелю на сотні тисяч доларів, а розрахуватися грошима з нами заводи могли лише навесні або влітку. Або знов-таки бартером — пивом…
— Тобто “заглиблення” у пивну індустрію було випадковим?
— Так, ми зрозуміли, що повернути вкладені кошти зможемо, лише якщо швидко навчимося продавати пиво. Починали в Харкові, і за декілька років стали однією з найбільших дистрибуційних компаній з річним обігом близько $120 млн. Ми продавали пиво в Одесі, Криму, Дніпрі, Маріуполі, Львові…
Але з досвідом прийшло розуміння, що наші заводи потребують не тільки хмелю. З1995 р. на пострадянському просторі пивна індустрія зростала на 30-40% на рік, а реалізація розливного пива, у кегах, — на сотні відсотків. Виник великий попит на комплектуючі для виробництва, колонки для розливу, обладнання для охолодження тощо. Те ж обладнання завозилось, скажімо, з Італії Україні і продавалося в Україні та РФ “в три ціни”.
Коли ми вийшли на цей ринок, то повелися досить агресивно і почали різко знижувати маржу. І до кризи 1998 р. компанія вже контролювала 70-80% усіх поставок обладнання, а в РФ — 40-50%.
— Як виникла ідея створити власне виробництво обладнання?
— До цього ми прийшли теж вимушено, оскільки у 1998 р. імпорт просто “обвалився” і європейське обладнання стало занадто дорогим для наших виробників. Уся наша діяльність практично зупинилася. Ми подивилися на всі наші продукти, які ми імпортували, і зупинились на охолоджувачах. Це був найскладніший продукт з високою доданою вартістю, який гарантував нам практичну відсутність конкуренції. Так і виникла необхідність будувати власний завод холодильного обладнання для пива і безалкогольних напоїв.
— І побудували його в Криму…
— Так. Там тоді діяла перша в Україні вільна економічна зона, де надавалися певні пільги, — можливість ввозити виробниче обладнання без сплати ПДВ і податку на прибуток. Біля Красноперекопська, в “чистому полі”, ми побудували власний завод і згодом сто разів пожалкували про це рішення.
Адже, попри всі податкові переваги, там не було кому працювати. Складно було знайти навіть простих робітників, не кажучи вже про кваліфікованих фахівців. Нам довелося “привозити” туди інженерів з усієї України, в першу чергу з Києва. Наприклад, до Красноперекопська переїхала частина інженерів столичного конструкторського бюро НВК “Веста”, яке займалось розробкою охолоджувачів для ядерних реакторів. Шукали кадри в Миколаєві, Херсоні, Харкові.
В результаті на пустому місці ми побудували цілий кластер, який почав продавати продукцію по всьому світу. Зараз UBC став #1 на світовому ринку охолоджувачів для draft beer (бочкове пиво). Наша частка в цій категорії складає 15-18% світового виробництва.
— Скільком країнам ви продаєте свою продукцію?
— Мені важко оцінити кількість країн, адже наші клієнти — це транснаціональні корпорації, які працюють по всьому світу. Ми укладаємо контракти з ними. Наприклад, якщо виробник пива чи безалкогольних напоїв проводить тендер на обладнання для країн Центральної Америки, то це означає, що треба буде поставити продукцію і забезпечити сервіс у 40 країнах.
— Ви згадали кризу 1998 р., яка змусила UBC створити власне виробництво. Який вплив мала криза 2008 р.?
— Вона внесла деякі корективи в наші плани, ми рухалися за ринком. Насправді кризу проходити досить легко — достатньо “різати” витрати, доки не побачите прибуток. Але тут головне не перестаратися — треба встигнути швидко наростити виробництво, коли ринок почне відновлюватися. “Порізати” витрати можна швидко, а відновлюватись доведеться декілька років.
— Кримський завод зараз “опинився” в Харкові. Як це відбувалося?
— Коли в 2014 р. Крим був анексований Росією, ми одразу почали вивозити виробниче обладнання. Як постачальник закордонних компаній, ми не могли залишитися у Криму, під дією міжнародних санкцій. Спочатку дивилися площадку у Львові, потім зупинили вибір на Харкові, де придбали “коробку” виробничого призначення площею 27 тис.кв.м. Туди перенесли виробництво, забрали співробітників, які погодилися на черговий переїзд. Вже наприкінці року виробництво почало працювати, і ми закрили всі зобов’язання по контрактах.
Я не можу сказати, що нам чинили якийсь опір, коли ми переносили виробництво. Проблеми чомусь виникли з боку української митниці, яка вирішила, що ми імпортуємо обладнання, і почала вимагати сплати ПДВ.
“Бізнес по-українськи складається з домовленостей з природними монополістами. Підприємство ще не почало працювати, а вони вже хочуть, щоб їм заплатили за право купувати в них газ чи електроенергію”
— Зараз ми є свідками того, як Україну покидають успішні бізнесмени і навіть цілі бізнеси. У вас не було бажання “змінити прописку”?
— У квітні 2014 р., коли ми переводили завод з Криму, нам навіть організували зустріч з міністром економіки і віце-прем’єр-міністром Македонії. Нам пропонували земельні ділянки в оренду за $1 на 99 років, підведення комунікацій, максимальне сприяння у вирішенні усіх організаційних питань.
Паралельно ми вели перемовини на предмет розміщення виробництва в Україні. Окрім Харкова ще й у Львові отримали підтримку на рівні місцевої влади. Але далі з’явилися обленерго, облводоканал, облгаз, які пропонували складати якісь безкінечні комісії для узгодження підключення виробництва до комунікацій.
Бізнес по-українськи складається з домовленостей з природними монополістами. Підприємство ще не почало працювати, а вони вже хочуть, щоб їм заплатили за право купувати в них газ чи електроенергію. Ми навіть не змогли скласти бюджет, щоб оцінити, скільки нам це все буде коштувати. Тому ми “закрили” перемовини у Львові й почали вивчати можливості в інших містах.
В результаті у Вінниці ми отримали умови, що були близькі до македонських. Нам знизили плату за землю, два чи три місяці вінницька влада вирішувала питання щодо підключення об’єкта до електромережі та інших комунікацій. Для мене дивно, чому мерія повинна вирішувати питання щодо підключення до мереж, але підтримку ми мали серйозну.
— То чому все ж таки не Македонія?
— Я навіть не розглядав це питання серйозно. Я — українець, UBC — українська компанія, і доки є можливість працювати тут, ми будемо це робити.
— UBC також є власником мережі пивних ресторанів Stargorod. Чому ви обрали цей напрямок?
— Справа в тому, що у складі UBC є окрема інжинірингова компанія UBC Engineering, яка займається проектами й інсталяцією обладнання для харчової промисловості. Наприклад, найбільший завод PepsiСo в Європі, розташований під Москвою, повністю проектувала і “вела” UBC Engineering. Взагалі, майже всі крупні харчові підприємства на пострадянському просторі зводилися за нашої участі.
Ми завжди хотіли реалізувати ідею окремого ресторану з міні-броварнею. І нарешті в 2005 р. ми її втілили в життя, започаткувавши мережу Stargorod. В усіх ресторанах стоїть однакове обладнання, використовується одні й ті ж солод та хміль, пиво вариться за одними рецептами. Є сорти, які присутні в усій мережі, але в кожному ресторані ми намагаємося зварити окремий сорт, традиційний для певної місцевості.
Зараз ми маємо ресторани в Харкові, Дніпрі, Львові, Ризі, Сочі, Санкт-Петербурзі. Був також ресторан в Донецьку, який ми, на жаль, втратили.
— Яким ви бачите свій бізнес через п’ять найближчих років?
— Точних планів на п’ять років ми не маємо, але через п’ятирічку UBC має намір стати домінуючим постачальником охолоджувачів для розливу напоїв на ринках США і Канади (зараз ми там четверті).
Ми подвоїмо потужність нашого вінницького заводу і почнемо випускати нове обладнання. Зараз ми вже започаткували виробництво “холоду для ритейлу”, настав час рухатися далі. Я бачу, щонайменше, три нові напрямки для виробництва холодильного обладнання — наприклад, льодогенераторів. На жаль, Україна не стане нашим основним ринком — будемо концентруватися на ринках Східної Європи та США.