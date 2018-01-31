Багато бізнесів не буває

Бізнес, який прагне успіху, просто не може уникнути змін. Розвиваються ринки, трансформуються попит та запити клієнтів. Тому іноді “побічні” види діяльності виникають самі по собі. Наприклад, на початку 2000-х років в Україні почали з’являтися мультифункціональні заправні комплекси з кафе, магазинами й автомийками. Вони мали суттєву конкурентну перевагу перед звичайними заправними станціями, де можна було придбати лише паливо. За словами Дмитра Рассказова, віце-президента з роздрібних продажів та маркетингу мережі “ОККО”, спочатку ці торгові точки та кафе були додатковими сервісами, що підвищували якість роботи АЗС. Але згодом вони трансформувалися у окремі великі напрямки бізнесу, що приносять прибуток.
На все буде воля ринку
Мотивувати до створення нових напрямків може і необхідність пошуку альтернативних джерел прибутку. Як зазначив Максим П’ятаков, керівник департаменту громадського харчування WOG CAFE, зосередитися на продажах гарячих напоїв компанію спонукали результати ринкових досліджень. Вони свідчили про те, що у багатьох країнах кава посідає друге після бензину місце за обсягами продажів на автозаправних комплексах.
Не менш важливим чинником є тренд до поступового зниження прибутків від продажу палива. На думку аналітиків, з розвитком електротранспорту він тільки посилюватиметься. Тому багато гравців ринку роблять ритейл пріоритетним напрямком діяльності.
Цікаво, що найчастіше компанії вирішують засновувати нові відгалуження бізнесу під єдиним брендом, а не створювати їх “з нуля”. Це, по-перше, дозволяє знизити витрати на маркетинг, адже просувати розрекламовану торгову марку легше, ніж невідому. А по-друге, довіра до “старого” бренда автоматично розповсюджується і на нові його напрямки.
Не бензином єдиним
Під брендом “ОККО”, що належить Концерну “Галнафтогаз”, працюють близько 400 АЗС з магазинами, кафе та ресторанами. Згідно річному звіту, чистий валовий дохід компанії досяг 23,85 млрд грн. — це на 5% більше порівняно з показником 2016 р. Але непаливні продажі ростуть набагато швидше. Наприклад, протягом останніх трьох років частка непаливних продажів збільшувалася у середньому на 25% щорічно і в 2017 р. досягла 30%. Хоча, на думку Дмитра Рассказова, ці цифри можуть бути значно більшими. В окремих європейських країнах непаливні товари формують понад 50% маржі автозаправного комплексу.
Впродовж 2016 р. дохід ресторану MEIWEI, який відкрила мережа “ОККО”, збільшився на 40%
Перший ресторан у “ОККО” з’явився у 2007 р. За наступні дев’ять років мережа значно розширилася, при фірмових АЗС відкрилися кафе “Hot cafe”, ресторани “A la minute”, “Pasta Мia” та MEIWEI. За статистикою 2016 р., понад 430 мережевих закладів харчування щомісяця приймали в середньому 2 млн гостей.
Наприкінці 2015 р. ресторанний напрямок компанії вийшов на новий етап. На одній з київських АЗС відкрився перший ресторан паназійської кухні у форматі “смартфуд” MEIWEI. Менше ніж за два роки з моменту запуску перший заклад відвідали більше 250 тис. гостей. Впродовж 2016 р. дохід ресторану збільшився на 40%. І, як підрахували у компанії, на той час кожен другий клієнт відвідував MEIWEI, не користуючись при цьому послугами заправки.
Зважаючи на ці показники та загальні тенденції паливного ринку, в “ОККО” вирішили піти ще далі та відкрити перший ресторан за межами АЗС. Так, у листопаді 2017 р. у центрі Києва з’явився другий MEIWEI. Надалі паназійський формат планують розширювати. Озвучувалися наміри щодо відкриття фудкортів і у торгово-розважальних центрах, а також запуску аналогічних закладів у інших містах, зокрема у Львові та Одесі.
З “додаткового” сервісу розвинулася і мережа хімчисток Bolla. На фірмових АЗС “ОККО” такі пункти почали з’являтися з 2015 р. Але за деякий час хімчистки виокремилися у самостійний напрямок.
Зараз під брендом OKKO Group розвивається ще декілька напрямків, кожен з власним бізнес-планом. З позаминулого року компанія почала активніше просувати мінеральні добрива та природний газ. У перспективі розглядається можливість виходу на ринок електроенергії, облаштовуючи зарядні станції для електромобілів.
Спочатку була кава
Схожу стратегію збільшення непаливних доходів обрало й керівництво мережі АЗК WOG. Але тут все почалося з кави. У 2014 р. компанія інвестувала більше EUR6 млн у закупку та встановлення потужних кавових машин. Завдяки цьому рішенню продажі напою зросли більш ніж уп’ятеро: з 3 млн порцій у 2013 р. до 16 млн порцій у 2014 р.
Паралельно розвивався і ритейл-напрямок компанії. За підсумками 2015 р. товаро-обіг ритейлового підрозділу наблизився до 35 млрд грн. Як підкреслив в одному інтерв’ю тодішній генеральний директор WOG Сергій Корецький, наявність закладів харчування та торгових точок на АЗС розглядається як суттєва конкурентна перевага через доволі високу маржинальність непаливних продажів. Тому мережі WOG CAFE та WOG Market стають пріоритетними для компанії. При цьому станом на серпень 2017 р. у фірмовій ритейл-мережі вже налічувалося 363 магазини. За статистикою, 65% відвідувачів заправок купують не лише паливо, а й інші товари.
WOG CAFE та WOG Market стали пріоритетними напрямками для компанії WOG. На серпень 2017 р. у фірмовій ритейл-мережі вже налічувалося 363 магазини
Наприкінці 2015 р. мережеві кафе вийшли за межі АЗК, і у Києві відкрилося перше міське WOG CAFE. Крім того, у лютому 2016 р. компанія виграла тендер на кейтерингове обслуговування поїздів “Інтерсіті”. Пізніше, у 2017 р., цілодобове кафе від WOG з’явилося у зоні очікування аеропорту “Київ” (Жуляни). На той час мережа за межами АЗС вже налічувала 21 заклад, у тому числі й 14 кафе у швидкісних потягах. З огляду на комерційний успіх відкриття фірмових закладів у транспортних хабах буде продовжено.
Крім ритейлу та кафе менеджмент WOG розглядає можливості залучення на заправні станції власників електромобілів. Наразі зарядні станції для такого транспорту є у 100 комплексах. Але впродовж поточного року їх кількість має збільшитися втричі.
Продати все
Вищезгадані тренди працюють й у телекомі. “Непрофільні напрямки є важливою складовою нашого бізнесу, які дозволяють диверсифікувати джерела доходів компанії”, — зазначають у компанії “Київстар”. За словами Ольги Смисльонової, директора з роздрібного продажу, рішення про розвиток онлайн- та офлайн-ритейлу було стратегічним. Таким чином компанія може не тільки отримувати прибутки від продажу електроніки, але й просувати власні сервіси з доступу до високошвидкісного мобільного інтернету.
З весни 2015 р. традиційні центри обслуговування оператора почали поступово змінювати формат, перетворюючись на магазини гаджетів. Після ребрендингу у торгових точках компанії залишились звичні для абонентів консультації. А от асортимент значно розширився: крім смартфонів та аксесуарів тут продають окуляри віртуальної реальності, гіроборди, квадрокоптери та іншу електроніку. У грудні того ж року до офлайнової роздрібної мережі додався й e-commerce-напрямок — компанія запустила власний інтернет-магазин.
У вересні 2017 р. ритейл-мережа “Київстар” нараховувала 400 магазинів у більш ніж 200 містах. За даними компанії, динаміка продажів досить позитивна. “Щодня у мережі відбувається більш ніж 1 тис. продажів смартфонів, інших девайсів та аксесуарів, і ці показники активно зростають”, — говорить пані Смисльонова.
Щодня у мережі магазинів “Київстар” відбувається більш ніж 1 тис. продажів смартфонів, інших девайсів та аксесуарів
Втім, ритейл — не єдиний непрофільний бізнес компанії “Київстар”. Вже декілька років телекомоператор працює над створенням власної платіжної системи. Послуга “Мобільні гроші” доступна для абонентів з 2013 р. За допомогою сервісу можна оплатити комунальні послуги, поповнити кредитні картки, придбати квитки на транспорт тощо. Але юридично фінансові послуги надавали компанії-партнери.
За два роки мобільними платежами вже користувалися більше 650 тис. абонентів. У 2015 р. “Київстар” заснувала дочірню компанію “Стармані”, щоб збільшити кількість доступних платіжних послуг. На думку аналітиків, створення власного платіжного сервісу відкриває нові можливості для телекомоператора. Зокрема, враховуючи кількість абонентів, доходи від фінансових операцій можуть бути більш привабливими.
Підтверджує цю тезу і те, що у листопаді 2017 р. “Стармані” отримала статус оператора послуг платіжної інфраструктури. І президент компанії “Київстар” Петро Чернишов анонсував повноцінний запуск фірмової платіжної системи.
Стратегія 2.0
У “Vodafone Україна” створення мережі фірмових магазинів вважають логічним кроком для телекомоператора. Як пояснив Євген Булах, директор з продажів та абонентського обслуговування компанії, ритейл серед іншого потрібний і для підвищення рівня проникнення смартфонів в Україні. “Цього року ми почнемо будувати мережу 4G, що дасть додатковий поштовх розвитку data-послуг. Проте навіть найкращої мережі недостатньо для користування мобільним інтернетом. Важлива наявність у людей гаджетів, які для багатьох все ще залишаються дорогими. В ідеалі, ми хочемо, щоб у кожного українця був смартфон”, — зазначає він.
Платіжний сервіс Vodafone Pay запустився в Україні влітку 2017 р. На початку 2018 р. середній розмір транзакції збільшився до 100 грн., а щомісяця користувачі виконують операцій на загальну суму близько 10 млн грн.
У червні минулого року генеральний директор компанії Ольга Устинова оголосила про запуск ритейл-напрямку, оформленого як окрема компанія під брендом Vodafone. Повноцінно розвинути його планується у поточному році. А поки відкрито лише інтернет-магазин. Його асортимент складається зі смартфонів, планшетів, електронних книг, мережевого обладнання. Однією з “фішок” електронного напрямку є ексклюзивний продаж смартфонів під брендом Vodafone. У компанії вважають, що непрофільні напрямки допоможуть краще продавати інші продукти.
Оператор націлений і на ринок фінансових послуг, тим більше що найвідоміша платформа “мобільних” грошей M-Pesa Safaricom, що працює у Африці, була заснована оператором Vodafone.
Платіжний сервіс Vodafone Pay в Україні запустили влітку 2017 р. в партнерстві з MasterСard та MobiPay. Користуватися додатком можуть не лише абоненти оператора, а й кожен житель країни, який має картку будь-якого українського банку та смартфон. У платіжній системі телекомоператора реалізовано декілька сотень сервісів, наприклад поповнення мобільного рахунку, грошові перекази, оплата послуг та товарів у інтернет-магазинах. Фінансові операції проводяться і з банківського, і з мобільного рахунків. За даними компанії, у перші місяці роботи сервісу середній розмір транзакції був на рівні 30-40 грн. На початку цього року середній чек збільшився до 100 грн., а щомісяця користувачі виконують операцій сумарно приблизно на 10 млн грн. При цьому у “Vodafone Україна” прогнозують, що за один-два роки ставлення українців до онлайн-розрахунків та інтернет-магазинів суттєво зміниться, будуть сформовані нові споживчі звички.
Усі люблять іграшки
Мережа магазинів електроніки MOYO входить у Топ-10 найбільших гравців свого сегмента. І хоча гаджети часто іронічно називають іграшками для дорослих, традиційно ритейлор орієнтувався на дорослу аудиторію. Але у жовтні 2017 р. у центрі Києва під брендом MOYO відкрився офлайн-магазин із геть іншою концепцією.
Простір MOYO Kids багато у чому відрізняється не лише від усіх інших торгових точок компанії, але й від звичайних дитячих магазинів. Наприклад, він інтерактивний, багатьма іграшками можна без перешкод погратися. В асортименті переважають товари, що сприяють розвитку дітей різного віку, наприклад товари для творчості, дитячі меблі та транспорт. Простір розділений на тематичні інтерактивні зони для творчості з роботами, дронами, гіроскутерами, “розумними” конструкторами, 3D-ручками тощо. Також є відділ з візочками та автокріслами, товарами для активного відпочинку і майбутніх мам.
Восени минулого року під брендом мережі магазинів електроніки MOYO відкрився магазин іграшок для найменших — MOYO Kids
Бізнес-ідея магазину — надати клієнту не просто товари для дітей, а емоції та позитивний досвід. “Це простір, де не існує дитячих сліз від надмірного бажання отримати усі іграшки одразу. До нас можна сміливо приходити із дітьми, їх вибір буде свідомим, а іграшка стане улюбленою”, — наголошує керівник проекту Оксана Григоренко.
Наразі площа магазину становить 185 кв.м. Найближчим часом її планують збільшити у декілька разів, відкривши дві додаткових зали.
Що у залишку
Деякі рішення щодо заснування непрофільних напрямків бізнесу, на перший погляд, можуть здаватися несподіваними. Наприклад, кейтеринг у швидкісних потягах — не найочевидніше заняття для мережі заправних станцій. Але найчастіше їх поява обумовлена об’єктивними економічними факторами. “Побічні” відгалуження основного бренда допомагають стабілізувати компанію, дозволяють отримувати прибуток із більшої кількості джерел та сприяють розвитку основних продуктів.
Не можна забувати і про швидкість економічних трансформацій у світі. Ринкові тренди блискавично змінюються під впливом технологій. А разом із трендами трансформуються й бізнеси. Звичайно, гігантські конгломерати на зразок Virgin Group, що присутня на сотнях ринків по всьому світу, — радше унікальний випадок, ніж універсальна бізнес-модель. Але це приклад того, що іноді “гра на чужому полі” надає більше переваг, ніж обстоювання принципів монолітності бренда.