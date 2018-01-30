Експорт на паузі

Нашій країні необхідно просувати свої товари на зовнішніх ринках. Це стратегічне завдання, адже Україна хронічно купує за кордоном більше, ніж продає, що справляє суттєвий негативний вплив на макроекономічні показники та чинить тиск на національну валюту. Без системної підтримки вітчизняного експорту країна приречена на залежність від зовнішніх запозичень для покриття валютного дефіциту.
Нагадаємо, що 20 грудня 2016 р. нарешті було прийнято Закон “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту”. Уряд схвалив план підготовки актів, необхідних для виконання норм прийнятого Закону. Фактично йшлося про те, що до 15 червня 2017 р. в країні мало бути створене Експортно-кредитне агентство. Проте, як це часто буває, процес зав’яз у бюрократичних процедурах. Більш того, на рівні Міністерства економічного розвитку та торгівлі почалися розмові про необхідність внесення змін до нещодавно прийнятого Закону. Було підняте питання про перенесення строків створення ЕКА. Як бачимо, державний апарат не квапиться підтримувати експортерів, а країна продовжує втрачати можливості на зовнішніх ринках. Вітчизняним чиновникам варто було б взяти до уваги багатий досвід розвинутих західних країн, ба навіть сусідньої Польщі, щоб усвідомити, наскільки ефективним можуть бути механізми підтримки експорту.
Світовий досвід показує, що ефективними можуть бути установи будь-якої форми власності. Звісно, приватні ЕКА зустрічаються не дуже часто. Це, наприклад, Euler Hermes (Німеччина), COFACE (Франція), Atradius (Нідерланди). До речі, приватне ЕКА також працює у Литві. Серед державних установ або установ у державній власності найпотужнішими та найвідомішими у світі можна назвати Eximbank (США), NEXI (Японія) та ECGD (Великобританія).
Наведемо більш конкретні приклади хоча б США, Німеччини та Польщі. У США державний спеціалізований банк було створено ще у 1934 р. Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів (Eximbank) є незалежним агентством. Що цікаво, він має за мету не збільшення обсягів експорту, а підтримку процесу створення робочих місць шляхом фінансування експорту товарів та послуг з США. За даними банку, за останнє десятиліття він підтримав понад 1,7 млн робочих місць у 50 штатах. Лише у 2016 фінансовому році за його сприяння було створено або збережено 52 тис. робочих місць. Цікаво, що у 2016 фінансовому році більше 90% операцій банку було направлено на підтримку американських малих підприємств, орієнтованих на експорт. Eximbank видає кредити імпортерам з інших країн, що мають контракти з американськими товаровиробниками. До того ж банк кредитує безпосередньо й американських експортерів. “З 2009 р. Eximbank надав американським платникам податків майже $3,8 млрд”, — зазначено у повідомленні банку.
Не менш цікавим є приклад німецької страхової компанії Euler Hermes, що має більш ніж 100 років досвіду у сфері страхування зовнішньоекономічної діяльності. Це найбільша у світі компанія, що здійснює страхування експортних кредитів. Цікаво, що більшість акцій компанії належить французькому страховику Allianz France, який, у свою чергу, підконтрольний німецькому страховику Allianz SE. Частка компанії на ринку страхування експортних кредитів складає близько 34%. Фактично страховик забезпечує захист ділових операцій сумарно на EUR890 млрд по всьому світу. Маючи більше 55 тис. клієнтів у різних країнах, компанія здатна щоденно опрацьовувати 20 тис. заявок на отримання кредиту.
Польська Корпорація страхування експортних кредитів (KUKE S.A.) була створена 1991 р., саме тоді, коли Україна тільки-но здобула незалежність. Державна компанія здійснює страхування експорту, у тому числі гарантоване Державним казначейством, що є однім з акціонерів компанії. За даними KUKE S.A., у 2016 р. вартість застрахованих контрактів склала 32,5 млрд польських злотих (близько $9,8 млрд), у тому числі обсяг застрахованого експорту — 14,2 млрд злотих (близько $4,3 млрд). Це — результат 25-річного досвіду, якого Україна так і не набула.
Чи потрібні країні аналогічні потужні механізми захисту експортерів? Питання риторичне. На жаль, за 25 років незалежності чиновники досі вирішують, як і коли має запрацювати інституція, що забезпечить захист бізнесу, який прагне завойовувати зовнішні ринки.