Нічим крити

Україна продає за кордон менше товарів, аніж купує. Цей дисбаланс є хронічним. За останні роки невеликий профіцит утворився лише один раз — за підсумками 2015 р., після стрімкої девальвації гривні. Зараз негативне сальдо знову зростає. За даними Держстату, від’ємне сальдо (перевищення імпорту над експортом) зовнішньої торгівлі України товарами за 11 місяців 2017 р. (січень — листопад) збільшилося більш ніж в 2,2 разу порівняно з показником аналогічного періоду 2016 р. — до $5,2 млрд. Очевидна причина — імпорт зростає повільніше за експорт. Так, за звітний період експорт товарів збільшився на 20,6%, або на $6,8 млрд, і склав $39,5 млрд, а імпорт — на 27,5%, або $9,6 млрд, і склав $44,7 млрд.
Товарний дисбаланс
Глобальна причина такого дисбалансу полягає у структурі експорту та імпорту. Україна експортує переважно дешеву сировину, тоді як імпортує дорогу продукцію із високою доданою вартістю. Ще кілька років тому в структурі експорту домінувала металургійна сировина, зараз — продукція АПК. Так, за звітний період виручка від експорту сільгосппродукції склала $16,4 млрд, тобто більше 41% експорту товарів! Частка продукції металургійної галузі складає 23%. Для порівняння: частка машинобудування у структурі експорту — лише 11,4%.
У 2017 р. збільшилися обсяги експорту товарів усіх товарних груп, що пов’язано зі значним зростанням поставок на зовнішні ринки: продукції АПК та харчової промисловості — на $2,6 млрд (на 19,5%), продукції металургійного комплексу — на $1,5 млрд (на 20,0%), мінеральних продуктів — на $1,2 млрд (на 48,8%). Тобто найактивніше зростає саме експорт сировини.
Водночас експорт продукції зі значною доданою вартістю не вражає динамікою, хіба що за винятком “різних промислових товарів”, поставки яких зросли на $867,2 млн, або на 87,6%. Так, обсяги експорту продукції машинобудування збільшилися лише на $269,6 млн (на 6,8%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості — на $119,0 млн (на 6,8%), продукції легкої промисловості — на $113,3 млн (на 13,0%), деревини, паперової маси та виробів з неї — на $26,7 млн (на 1,7%).
У свою чергу, найбільша частка у структурі імпорту припадає на “машини, устаткування та транспортні засоби” — більше 27%. Причому збільшення обсягів імпорту товарів цієї категорії у 2017 р. склало 31%!
На другому місці — “мінеральні продукти”, або енергоносії: частка у структурі імпорту — майже 24%, а приріст обсягів — 51%! Варто зазначити, що крім “традиційного” газу Україна імпортує 80% бензину!
На третьому місці — імпорт продукції хімічної промисловості. На неї припадає 19,5%. Причому імпорт таких товарів зріс на 16%. Цьому є об’єктивна причина — ефективне сільське господарство потребує сучасних добрив та засобів захисту рослин. До речі, харчів Україна імпортує теж чимало — 8,5% сукупного імпорту! Причому розвиток сільського господарства також потребує сучасної техніки, що купується за кордоном… Тобто нетто-ефект впливу АПК на торговельний баланс країни не такий однозначний, як здається на перший погляд. Класичний приклад — медовий експорт. Хоча його обсяги зростають, але заводи із переробки меду, лабораторії тощо оснащуються переважно імпортними комплектуючими.
Географічна структура
У Держстаті зазначають, що зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 221 країни! Показово, що майже з усіма найбільшими торговельними партнерами Україна має від’ємний баланс, тобто продає менше, ніж купує… Головний торговельний партнер України — Європейський Союз. Але баланс — від’ємний, і “мінус” зростає. Так, обсяг експорту товарів до країн ЄС за січень — листопад минулого року збільшився на 30% (до майже $16 млрд), тоді як імпорт товарів з країн ЄС — на 23% (до $19 млрд).
Цікаво, що минулого року збільшилися обсяги торгівлі між Україною та Російською Федерацією: за січень — листопад 2017 р. сумарний товарообіг зріс майже на 29% — до $9,4 млрд. Баланс, на жаль, — не на користь України… Обсяг експорту товарів до РФ збільшився на 12% — до $3,6 млрд,тоді як зростання імпорту товарів з РФ перевищило 38% — до $6,3 млрд.
Основними торговельними партнерами України у 2017 р. були також Китай, Туреччина та США. На них припадає відповідно 8,4%, 4,0% та 3,6% зовнішньоторговельного обороту товарів у січні — листопаді 2017 р. Зовнішньоторговельний оборот товарів з Китаєм у звітному періоді збільшився на 19,7% порівняно з показником аналогічного періоду минулого року та склав $7,1 млрд.
Але і тут баланс негативний! Експорт товарів зріс на 17,5%, до $2,0 млрд, а імпорт у той же час — на 20,6%, до $5,1 млрд. Отже, сальдо торгівлі товарами — –$3,1 млрд.
У січні — листопаді 2017 р. обсяг зовнішньої торгівлі з Туреччиною збільшився на 17,9% у порівнянні з показником аналогічного періоду 2016 р. і досяг $3,3 млрд. Хоч тут маємо профіцит! Експорт товарів збільшився на 19,5%, до $2,2 млрд, а імпорт — на 15%, до $1,1 млрд. Отже, позитивне сальдо торгівлі товарами — $1,1 млрд. Але якщо врахувати туристичні послуги, то баланс ризикує кардинально змінитися не на нашу користь…
Зовнішньоторговельний оборот товарів з США у звітному періоді збільшився на 58% — до $3 млрд. Але сальдо — у глибокому мінусі… Експорт товарів зріс на 92%, усього до $746 млн, тоді як імпорт — на 49,2%, до $2,3 млрд.
Як бути
За канонами класичної макроекономіки, торговельний баланс мав би регулюватися валютним курсом. Зростання курсу долара, тобто знецінення гривні, мало б приводити до відповідного здорожчання імпорту і, відповідно, зменшення попиту на нього всередині країни. Але це можливо, коли є реальна альтернатива імпорту, наявність товарів власного виробництва у самій країні. Наприклад, зі зростанням курсу з 8 грн./USD до 28 грн./USD умовний імпортний мобільний телефон, що коштував $100, мав подорожчати у 3,5 разу — з 800 грн. до 2800 грн. Водночас вартість вітчизняного аналогу зросла б не так відчутно, і він отримав би конкурентну перевагу! Але для цього вітчизняний виробник такої групи товарів має існувати! Якщо його нема, теоретично він мав би виникнути, аби зайняти вільну нішу. Однак це неможливо без значних інвестицій. Хто їх вкладе у період кризи, без державної підтримки у рамках політики імпортозаміщення? Приватний бізнес, особливо дрібний та середній, інвестує радше у торгівлю, аніж у виробництво… Тому класична макроекономіка в українських реаліях не спрацьовує. Гривня знецінюється, а попит на імпортні товари не зменшується. Теоретично можна було б запровадити ввізні мита на імпорт. Проте на практиці це виллється у зростання контрабандних поставок, частка яких і так досить значна і, до речі, не враховується в офіційному торговельному балансі.
Наразі найреальнішим сценарієм виглядає балансування від’ємного товарного балансу за рахунок експорту послуг. Йдеться насамперед про величезний IT-потенціал України. До речі, знайти інформацію про виручку від експорту таких послуг у офіційних джерелах (НБУ, Держстат та ін.) проблематично. За даними IT-комітету EBA, за січень — вересень минулого року експорт IT-послуг склав майже $2 млрд. Це — четверта частина всього експорту послуг з України за вказаний період. До речи, цей показник на 17,5% більший, ніж за аналогічний період 2016 р. Таким чином, минулого року (знову ж за січень — вересень) частка IT-галузі становила майже 6% у загальній структурі експорту. Тішить, що у країни є резерви для зростання. Нема поки реального бажання державних органів підтримати зростаючу галузь. Наразі можна частіше почути про виїзд ІТ-компаній з країни через тиск правоохоронних та фіскальних органів.