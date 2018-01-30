Особливості національного “кешбеку”

Реформи затягнулися, трудова міграція за межі країни зростає, соціальні стандарти знижуються. І, незважаючи на те що українці — наполеглива та працелюбна нація, ситуація в країні практично не покращується, а просування європейським шляхом розвитку вкрай повільне
Чого ж не вистачає Україні для дійсно радикальних змін, для потужного розвитку власного виробництва, для експортної експансії та врешті-решт для створення українського економічного дива? Однією з найсерйозніших перешкод можна сміливо вважати тіньову економіку, яка спотворює самі основи економічної конкуренції, фактично вбиває чесний бізнес, блокує надходження інвестицій до країни. Для подолання цього глобального явища (а за оцінками Асоціації незалежних професійних бухгалтерів АССА, частка нелегальної економіки в країні складає близько 46%) необхідні рішучі та послідовні комплексні заходи.
Одним з них має стати виховання культури сплати податків, підвищення соціальної відповідальності як бізнесу, з одного боку, так і громадян — з іншого. Так, вражає поточна ситуація в роздрібній торгівлі, коли часто навіть великі торгові мережі можуть видати покупцеві замість фіскального касового чека “псевдофіскальний”, що не зареєстрований у базі даних Державної фіскальної служби або взагалі спрощений товарний чек ФОПу. Це не лише може свідчити про використання легальних схем для ухиляння від оподаткування, але й наводить на сумніви щодо легальності походження товару. Найчастіше товар у таких “оптимізаторів” — контрабандний, який потрапив до країни або зовсім без сплати податків, або ж із суттєвим заниженням бази оподаткування.
Відсутність дієвого механізму контролю за обсягами реалізації товарів, навіть за наявності законодавчої вимоги застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО), призводить до масових порушень через невидачу фіскальних чеків або видачу незареєстрованих чеків. Законодавчі ініціативи, спрямовані на розширення застосування РРО, внаслідок відсутності належного контролю за їхньою реалізацією показали свою низьку ефективність. Така ситуація та можливість незастосування касових апаратів призводять до суттєвого заниження задекларованих торговими підприємствами обсягів доходу і, як наслідок, до штучного зменшення частки сплати податків суб’єктами спрощеної системи оподаткування (ССО) в офіційній статистиці та створюють враження, що нібито частка податків цих компаній в загальному обсязі сплачених податків є незначною. А це, звичайно ж, не відповідає дійсності.
Змінити ситуацію на краще можливість є, і в цьому має допомогти так званий “кешбек”. Мабуть, багато хто вже чув про дану законодавчу ініціативу, але не всі ще точно розуміють її суть. Що ж таке “кешбек” по-українськи? Якщо говорити коротко, це — дієвий механізм, що має спонукати покупця вимагати фіскальний чек.
Україна — не єдина країна в світі, що намагається вирішити цю проблему. Є різні підходи щодо її вирішення. В деяких країнах передбачені значні штрафи за неотримання фіскального чека. Так, якщо ви купуєте щось в Італії, то для запобігання великим неприємностям не забудьте покласти до кишені цей маленький папірець. Італійський поліцейський може перевірити наявність фіскального чека у покупця. За його відсутності оштрафують як продавця, так і покупця. Деякі інші країни заохочують покупців отримувати фіскальний документ матеріально. У Литві з січня цього року впроваджено лотерею для покупців: достатньо зареєструвати отриманий фіскальний чек на офіційному державному сайті та взяти участь у розіграші лотереї. Щотижня визначаються переможці, які отримують грошові призи. Але, мабуть, чи не найдієвішим є досвід Південної Кореї, що і лежить в основі концепції “кешбек”. Покупець перевіряє отриманий касовий чек на предмет того, чи він дійсно є фіскальним, у офіційній відкритій базі даних. Якщо це не так, то на продавця накладається штраф, а покупець в стислий термін отримує гарантовану фінансову винагороду. Завдяки цьому підходу Південна Корея буквально за декілька місяців провела в країні загальну фіскалізацію та навела лад у роздрібній торгівлі.
В Україні про ідею “кешбеку” вперше заговорили навесні 2017 р., після того, як Інститут соціально-економічної трансформації (ІСЕТ) опублікував своє дослідження, в якому було проаналізовано досвід багатьох країн щодо зменшення можливостей ухиляння від сплати податків. Серед інших рекомендацій був згаданий принцип заохочення покупця вимагати касовий фіскальний чек. А в жовтні минулого року ІСЕТ опублікував “Концепцію щодо стимулювання покупця отримувати фіскальний чек (кешбеки)”.
Вказана законодавча ініціатива передбачає просту та ефективну процедуру перевірки фіскального чека покупцем у відкритій базі даних ДФС. У разі відсутності реєстрації касового чека в такій базі даних продавця штрафуватимуть на 200% вартості проданого товару, покупець же, в свою чергу, отримає гарантовану винагороду у розмірі 100% від вартості покупки, тобто фактично отримує такий товар безкоштовно. Цікаво? Так. Ефективно? Без сумніву.
Зараз вже зареєстровані депутатські законопроекти, спрямовані на впровадження “кешбеку”, #6757 та #6759. Схожий законопроект також підготовлений Міністерством фінансів України. Він наразі проходить процедуру погодження в Кабінеті міністрів. Сподіваємось, що найближчим часом ми побачимо його на розгляді у Верховній Раді.
Серед комплексних заходів по детінізації економіки країни поряд із ініціативами по “кешбеку” зареєстрована ще низка законопроектів, що спрямовані на контроль та максимальну легалізацію ланцюжка постачання товарів “виробник — кінцевий реалізатор” або “імпортер — кінцевий реалізатор”.
Для запобігання зловживанням великих торгових компаній (мереж) ССО та фактично для відокремлення таких підприємств від справжнього малого бізнесу 27 вересня 2017 р. зареєстровано законопроект #7142. Цю ініціативу не усі сприйняли однозначно, документ викликав цілу бурю суперечок. Депутати — автори законопроекту відредагували низку норм законопроекту і 23 січня 2018 р. надали можливість ознайомитись з його оновленим варіантом. Норми проекту #7142 мають на меті зобов’язати підприємства ризикових категорій застосовувати РРО та в обов’язковому порядку мати первинні приходні документи на свій товар. Також оптові торгові компанії не матимуть змоги перебувати на ССО, що виглядає цілком логічним з урахуванням того, що всі оптовики мають зареєстровані ТОВ. До ризикових категорій відносять лише підприємства тих галузей, що мають найвищий ризик заниження податків через неправомірне використання ССО: електроніка, ювелірні вироби та лікарські препарати.
За певними джерелами, понад 90% продажів ювелірних виробів здійснюється виключно через фізичних осіб — підприємців. Такої ситуації немає навіть в сегменті продажу харчових продуктів, які є товарами першої необхідності! Також з метою легалізації продажів великої частини імпортної побутової техніки та електроніки, яка ввозиться на територію України нібито для особистих потреб або із застосуванням різних “сірих” схем ухилення від оподаткування, активно використовуються ФОПи — платники єдиного податку — так звані “піджаки”, або “мурахи”.
Соціально важливою проблемою є обіг в Україні великої частки фальсифікованих лікарських препаратів, реалізація яких згідно з діючим законодавством є можливою навіть через аптечні пункти без застосування РРО з використанням ФОПів — платників єдиного податку. Така надана законодавством можливість створює загрозу насамперед найвищим соціальним цінностям — життю та здоров’ю громадян України, які не мають фактично ніяких важелів впливу на торгівлю фальсифікованими лікарськими препаратами та навіть не знають, що купують саме фальсифіковані ліки. Відсутність контролю за фактом продажу лікарських засобів кінцевому споживачу із застосуванням РРО та видачею фіскального касового чека, відсутність обов’язку підтвердження первинними документами факту придбання ФОПами лікарських засобів призводить до неможливості доведення факту придбання фальсифікату кінцевим споживачем безпосередньо в пункті їх продажу та надає можливість напівлегального збуту таких “лікарських засобів”.
Слід зазначити, що у сегменті складної побутової техніки (електроніки) вже запроваджена вимога щодо обов’язкового застосування касових апаратів при продажу таких товарів. Та, на превеликий жаль, ця норма фактично досі не діє. Ідеться про досить відому постанову Кабміну #231 від 16.03.17 р., що набрала чинності у травні минулого року. Продавці складної побутової техніки часто-густо просто ігнорують норми законодавства без будь-яких наслідків для себе. Згідно з дослідженням аналітичного центру “Тест”, з 20 найбільших інтернет-магазинів встановили РРО та видають фіскальні чеки лише вісім (!). На численні запити до ДФС щодо виконання постанови #231 надходять відповіді про недостатність персоналу для тотального контролю за дотриманням цієї важливої норми. У вирішенні такої проблеми дійсно якнайкраще зможе допомогти згадана вище ініціатива “кешбек”.
В цілому, європейський досвід використання спрощеної системи оподаткування свідчить про те, що без використання касових апаратів можуть працювати лише підприємці, які працюють виключно на себе та не мають найманих працівників. Сферою діяльності таких самозайнятих осіб можуть бути незначні побутові послуги або дрібна торгівля. Хоча, наприклад, в Болгарії при купівлі овочів на відкритих ринках вам обов’язково видадуть фіскальний касовий чек. Але, говорячи про Україну, вважається доцільним залишити право працювати без касового апарата ФОПам на спрощеній системі оподаткування не лише на ринках, але і в МАФах площею до 30 кв.м. Усі інші зобов’язані перейти на загальну систему оподаткування, тим більше що реєстрація ТОВ займає стільки ж часу, що і ФОП, а послуги бухгалтера при невеликих оборотах також практично однакові.
Водночас розширення фіскалізації означає додаткові витрати для торгових точок, що пов’язані з придбанням та обслуговуванням касових апаратів. Звичайно, ця особливість не додає оптимізму підприємцям, ба більше — часто викликає протистояння та організацію чергових “майданів”, що проводяться і за потреби, і без. У багатьох країнах держава компенсує вартість придбання РРО суб’єктам малого бізнесу, надаючи таким чином підтримку та заохочуючи дрібних підприємців цивілізованими методами вирішувати проблему легалізації роздрібного товарообігу. Так, в тій же Литві при широкому застосуванні касових апаратів, що вартували, до речі, не так вже й дорого — EUR39, держава компенсувала витрати на придбання та запуск цього обладнання.
Українські депутати теж запропонували підтримати вітчизняних малих підприємців і з цією метою зареєстрували законопроект #7281. Він спрямований на запровадження норми про компенсацію вартості встановлення касового апарата суб’єктами підприємницької діяльності, для яких це не є обов’язковим. Тобто ініціатива спрямована стимулювати застосування РРО передусім ФОПами, що ведуть чесний бізнес. Компенсувати витрати передбачається через зменшення сплати єдиного податку на 50%, але не більше трьох прожиткових мінімумів.
Суттєвим є також питання легальної роботи інтернет-магазинів. Практично кожен з нас стикався з ситуацією, коли неможливо визначити офіційного власника сайту, пред’явити претензії щодо неякісного товару, а часто і взагалі повернути товар згідно з вимогами законодавства про захист прав споживачів. Такі занадто “вільні” умови функціонування інтернет-торгівлі призводять до чисельних зловживань та сприяють торгівлі контрафактним товаром. Виникають суттєві проблеми з точки зору як можливого захисту прав споживачів, так і перевірок таких суб’єктів господарювання контролюючими органами щодо дотримання вимог законодавства про захист прав споживачів, податкового, валютного та іншого законодавства.
Законопроектом #6754 запроваджуються чітка ідентифікація конкретного продавця товарів або послуг з метою реалізації та захисту прав споживачів та забезпечення можливості здійснення контролю дотримання вимог податкового законодавства суб’єктами електронної комерції, а також механізмі реагування з боку державних органів на порушення вимог щодо оприлюднення інформації, що має бути доведена до споживачів товарів інтернет-магазинів через призупинення доступу до інтернет-сайтів. Запровадження вказаних механізмів дозволить створити рівні конкурентні умови для господарської діяльності в сфері електронної комерції та унеможливить продаж товарів дистанційним способом в тіні без будь-якої відповідальності для продавця цих товарів.