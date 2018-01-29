— Ви вже понад 20 років в молочному бізнесі. Що зумовило роботу в цій галузі?
— Мій батько був директором молочного заводу, і що таке молочне виробництво, я бачив з дитинства. Ми з братом-близнюком навіть не обирали спеціальність, батьки здали наші документи в Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім.Ломоносова на факультет “Технологія молока і молочних продуктів”, і ми жодного разу не пошкодували про це. Вже четверте покоління в нашому роду працює в молочній промисловості. Ми проходили разом з галуззю і розвиток, і технічні революції.
— На виробництво потрапили одразу після інституту?
— Так, хоча розподіл після інституту дозволяв працювати головним інженером. Мій батько в той час (в 1980-і роки) очолював молочний завод, і я почав працювати помічником майстра у нього на заводі. І за півтора роки я пройшов шлях від помічника майстра до старшого інженера, а брат у цей час навчався в аспірантурі Всесоюзного науково- дослідного інституту молочної промисловості в Москві.
Попрацювавши на виробництві, я закінчив аспірантуру, працював асистентом, старшим науковим співробітником, доцентом Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім.Ломоносова. Брат захистив докторську дисертацію і став завідувачем кафедри. Але ректор інституту не хотів, щоб брати працювали на одній кафедрі, оскільки це, на його думку, могло призвести до зловживань службовим становищем, і запропонував мені перейти на іншу кафедру. Але я цього не прийняв. Щоб не створювати конфліктних ситуацій, ми на сімейній раді вирішили, що я маю піти з інституту і працювати в молочній галузі.
— На якому підприємстві?
— Початок 1990-х років — період створення спільних підприємств. І ми з компанією Parmalat створили в Одесі перше спільне українсько- італійське молочне підприємство “Одіталат”, яке випускало молоко тривалого зберігання під торговою маркою Parmalat. Але оскільки підприємство очолювала людина, яка також керувала Одеським об’єднанням молочної промисловості, виник конфлікт ринкового і радянського підходів до організації бізнесу. Доля підприємства була визначена, і залишатися там було безперспективно. Я подав документи на конкурс з обрання директора Балтського молочноконсервного комбінату дитячого харчування, і в 1997 р. колектив обрав мене директором.
— Який етап у вашій кар’єрі був найцікавішим і найуспішнішим?
— Усі проекти в моєму житті успішні, але особливо можу виділити два — “Галактон” і Білоцерківський молочний комбінат.
— А робота на Балтському молочноконсервному комбінаті?
— Я прийшов на це підприємство вже в умовах ринку і намагався поставити його роботу на економічні рейки. Було очевидно, що якщо завод приймає на переробку 60 т молока на добу, він не може утримувати штат з 700 осіб, тому що у вартості продукції частка зарплати досягала 70%. Потрібно було проводити скорочення. Начальники цехів не подавали списки кандидатів, тому що на підприємстві працювали жителі одного селища, і ніхто не міг вигнати свого сусіда або кума. І я, молодий і гарячий керівник, підготував наказ на звільнення 200 працівників. Поки я зустрічався в Києві з представниками компанії “Тетра-Пак”, на заводі розпочався страйк, оскільки колектив не прийняв таких звільнень. Тоді пішов я і залишив успішний проект з виробництва молочних продуктів під торговою маркою “Ласуня”. Зусього цього я виніс урок: якщо не можеш керувати конфліктом, не розпочинай його.
— Тобто ви очолювали чотири молочних підприємства, два з яких вважаєте найуспішнішими?
— Так. Найцікавіший період був, коли я працював на “Галактоні” (з 1998 р.). Це був час становлення молочного ринку. Тоді всі прийняті рішення були успішними. “Галактон” для мене став великою школою, яка допомогла піднятися на абсолютно новий рівень як керівнику. Саме на цьому підприємстві філософія власників (Валерія Хорошковського, Вадима Гуржоса та Вадима Григор’єва) і моя збігалися. Це рідкісний приклад в українських реаліях, коли у бізнесменів все вийшло тому, що вони дотримувалися моральних принципів. Підприємство не будувало ніяких схем ухилення від податків, бізнес був “білим” і “прозорим”. Водночас власники не приховували, що готують “Галактон” до продажу.
— За скільки в 2001 р. “Галактон” був проданий компанії “Планета менеджмент”?
— За $12 млн. Слід сказати, що свого часу власники купили підприємство за $300 тис. Ми досить часто зустрічаємося, і вони досі шкодують, що продали підприємство, адже це був один з найуспішніших їхніх бізнес-проектів. Можливо, якби вони попрацювали тоді ще декілька років, ідея про продаж у них вже б не виникла.
— Після продажу “Галактона” ви ще довго очолювали підприємство?
— У 2005 р. я пішов, бо не зміг працювати в такій системі, де у тебе немає права прийняття рішень. Хоча в “Галактоні” я був власником усього 1% акцій, мені було боляче йти, адже підприємство стало рідним. Але я не шкодую, що пішов, — я зберіг себе, свої життєві принципи.
— Чим зайнялися після того, як пішли?
— У березні 2005 р. розпочався новий етап моєї кар’єри. Тоді Україна стрімко бігла до Європи. На внутрішньому ринку з’явилися міжнародні гравці: Danone, Lactalis, Wimm-Bill-Dann (зараз PepsiCo). Було очевидно, що з такими гравцями можна конкурувати тільки новими ідеями, продуктами, технологіями. Так виникла ідея будівництва нового підприємства — Білоцерківського молочного комбінату. Він за технічним оснащенням мав років на десять випереджати молочну галузь України. І у вересні 2005 р. ідея перетворилася на бізнес-план, з яким я став ходити по банках. Відгукнувся Укрексімбанк, який виділив 80% коштів для реалізації проекту. Загалом на будівництво заводу потрібно було близько $25 млн. Тобто партнери мали вкласти ще 20% від вартості. Цими партнерами стали мої земляки, одесити, — власники Одеського олійножирового комбінату. Але партнери не розрахували сили, оскільки одночасно будували ще одне підприємство — Іллічівський олійножировий комбінат. Тому довелося шукати нових партнерів. Власник компанії “Терра-Фуд” Станіслав Войтович викупив 80% акцій, дофінансувавши необхідні кошти, і Білоцерківський молочний комбінат благополучно почав працювати, незважаючи на важкий кризовий 2008 р.
— Зараз вам простіше організувати підприємство з нуля або очолити діючий бізнес?
— Я не став би очолювати підприємство, корпоративна культура якого йде в розріз з моїми принципами. Тому що конфліктних ситуацій з власниками та персоналом в такому разі не уникнути. Для мене краще новий проект. У новому проекті ти можеш сам формувати колектив, корпоративну культуру і не брати участі в підкилимних іграх. Скажу відверто, я не бачу себе в міжнародній компанії, адже у таких компаніях навіть топ-менеджери є гвинтиками в системі, а це не дає можливостей для креативу.
— Український молочний ринок досить конкурентний. На ньому є місце для нових гравців?
— Є. Мені здавалося, що в 2000-2010 рр. молочна галузь країни змінювалася, модернізувалася. На жаль, цього не сталося. Були модернізовані окремі підприємства. Загалом галузь перебуває в дуже жалюгідному стані як технічно, так і технологічно. І коли кажуть, що в Україні достатньо потужностей, щоб переробляти великі обсяги сировини, — не вірте. У країні недостатньо потужностей, здатних переробляти сировину відповідно до сучасних вимог і випускати конкурентоспроможні продукти. Я говорю не про міжнародних гравців, а про місцеві підприємства, які повинні відбутися як українські виробники. Є окремі підприємства, які провели модернізацію, — вони успішні. Це “Молочний Альянс”, “Люстдорф”, “Галичина”, “Молокія” — компанії, в яких є майбутнє. Багато інших, внаслідок певної філософії їхніх власників, не заклали основу для подальшого розвитку. Особливо виробники сирів і сирних продуктів, у яких тепер ще й великі проблеми через борги в банках. Багато українських власників купили підприємства в період недокапіталізації активів за невеликі гроші. В період розвитку ринку відбувалась капіталізація цих активів, а власники підприємств не вкладали в них ані кошти, ані знання. Тому серед сирних підприємств зміни відбудуться вже в найближчому майбутньому.
— Кількість гравців зменшиться?
— Думаю, що в найближчі два-три роки кілька компаній підуть з молочного ринку. Активи будуть або продані, або передані в управління банкам, або на підприємствах почнуться процедури банкрутства.
— Які б тенденції на українському ринку сирого молока ви виділили?
— Перша тенденція пов’язана з тим, що на переробку стало надходити більше молока від великих виробників, ніж від господарств населення. Хоча, на жаль, не всі виробники розуміють, що молоко має відповідати певним вимогам. В Україні готується новий стандарт на сировину, який буде адаптований до Директиви ЄС853 (вимоги до сировини), і його потрібно буде виконувати. Виробники молока повинні зрозуміти, що неможливо весь час підвищувати ціни на сировину. В Україні ціни на молоко не можуть бути вище, ніж в Європі, і навіть ніж в країнах Східної Європи (Болгарії, Румунії, Польщі). Якщо у нас ціни на молоко будуть вище, тоді в країні продаватимуться молочні продукти з Польщі, країн Балтії.
Друга тенденція — деякі українські великотоварні виробники молока вже зрозуміли, що час нескінченного збільшення цін на сировину пішов, потрібно працювати над зниженням собівартості. Крім того, додатковий дохід можливий, якщо будуть створені кооперативні підприємства. Адже всі міжнародні успішні молочні підприємства, такі як Friesland Campina, Fonterra, Mlekovita та інші, — це кооперативи. Я думаю, що в Україні настав час з’явитися молочному кооперативу, що об’єднує виробників молока. І в цьому напрямку вже є відповідні проекти. Упевнений, що вони будуть успішними.
— Українські молочні компанії можуть бути цікаві іноземним інвесторам?
— Гадаю, так. Передовсім — міжнародним компаніям, які вже працюють на українському ринку, добре його знають і хочуть розвиватися. Їм будуть цікаві молочні підприємства, коли в Україні будуть створені умови для нормального розвитку. Поки, на жаль, попри підписання Угоди про асоціацію з ЄС, умови для розвитку молочного бізнесу в Україні не створені. Наприклад, в Польщі пройшла повна модернізація молочної галузі за рахунок бюджету ЄС. 50-70% коштів для будівництва, реконструкції підприємств виділялося з бюджету Євросоюзу. Ще один приклад — сусідня Білорусь, яка не входить в ЄСі в якій молочна галузь розвивається за рахунок потужної державної програми.
В українській молочній галузі успішними будуть ті підприємства, які впроваджуватимуть сучасні технології. За ними майбутнє. Наприклад, в Україні лише кілька підприємств, які використовують мембранні методи обробки молока. Наші виробники можуть бути успішними і на зовнішніх ринках з продуктами глибокої переробки, наприклад з сироватковими концентратами, казеїнатами, копреципитатами, лактоферинами тощо. Оскільки, випускаючи 60 тис.т сухого молока на рік, Україна навряд чи може бути серйозним гравцем на світовому ринку цієї продукції з обсягом 2,5 млн т на рік.
— Коли може вишикуватися черга з інвесторів?
— Сумніваюся, що буде черга з інвесторів, які готові вкладати в молочні підприємства, що знаходяться в такому стані, як зараз. Якщо за п’ять років не буде модернізації підприємств, то інтересу з боку інвесторів теж не буде. Ніхто не зацікавлений придбавати підприємства, що використовують технології та обладнання минулого століття. Хоча, дійсно, є міжнародні компанії, які все ж цікавляться українськими підприємствами.
— Яким ви хотіли б бачити український молочний ринок через 5-10 років?
— Відверто кажучи, хотів би, щоб наш ринок молочних продуктів був схожий на польський. До речі, там міжнародні молочні компанії не є лідерами. На молочному ринку Польщі домінують місцеві переробні підприємства. У Польщі близько 120 молочних компаній і йде централізація ринку. Є приклади підприємств, що переробляють більше 2-3 тис.т молока на добу (наприклад, Mlekovita, Spolmlek, Piatnica). В Україні, за статистикою, 218 підприємств, які показують свою діяльність. У нас є підприємства, що переробляють 10 т молока на добу, але немає жодної компанії, яка переробляє понад 1 тис.т молока на добу.
— Коли буде консолідуватися український молочний ринок?
— Гадаю, з появою кооперативів. Тоді не буде сенсу будувати підприємства, здатні переробляти 200-250 т молока на добу, потрібні будуть потужні заводи. Маю надію, що через 5-10 років вони в Україні з’являться.
— Ви коли-небудь хотіли виїхати з України?
— Ніколи. Я завжди себе ідентифікував українцем. Так, я вивчав кілька молочних проектів за кордоном. Зокрема, в США. Це країна, де можна розвернутися: величезний ринок з величезними можливостями. Наприклад, емігранти з України створили в США дуже успішний проект з виробництва кефіру — Lifeway. За останні 15 років капіталізація цієї компанії виросла з $12 млн до $300 млн. Тож за бажання можна себе реалізувати на ринку будь-якої країни. Якби я все-таки вирішив вести закордонний проект, то поїхав би з країни не більше, ніж на декілька років. І все одно повернувся б сюди. Тут моє коріння.
Алла Силивончик