“Треба постійно розвиватися, щоб не “завалити” свій же бізнес”

Минулий рік для одного з піонерів вітчизняного ІТ-ринку Олександра Кардакова був знаковим в його бізнес-історії. Після серії невдач, які закінчилися ліквідацією одного з драйверів його бізнес-імперії — компанії “Інком”, нарешті почалася біла смуга. Бізнесмен сплатив усі свої боргові зобов’язання, які накопичилися ще з 2008 р. Є чим пишатися, визнає пан Кардаков, адже для нього хороша репутація в бізнесі — одне з головних правил.

Олександр Кардаков

53 роки

Голова наглядової ради компанії “Октава Капітал”

У 1990 р. Олександр Кардаков створив компанію “Інформаційні комп’ютерні системи” (ICS), яку згодом було перейменовано в “Інком”. Далі один за одним створювались бізнеси в ІТ-дистрибуції (“Мегатрейд”), телекомунікаціях (“Датагруп”), промисловий розплідник MegaPlant. З 2007 р. всіма активами пана Кардакова управляє група компаній “Октава Капітал”. У 2016 р. “Інком” було ліквідовано. У I кварталі 2017 р. було запущено нову компанію “Октава Кіберзахист”

— Які етапи у побудові вашого бізнесу були переломними?

— Мій бізнес почався разом з історією України. У 1987 р. я закінчив факультет електронної техніки Київського політехнічного інституту. З першого курсу цікавився мікрокомп’ютерами. І мені дуже пощастило, адже моя спеціалізація і, по суті, моє хобі стали і моєю професією.

Починалося все, як і в багатьох інших бізнесах, які будувалися в ті часи, з групи ентузіастів, які разом навчалися і після закінчення навчання вирішили побудувати свою компанію. Так з’явилися “Інформаційні комп’ютерні системи” (ICS). Компанія спеціалізувалася на автоматизації радіоелектронної промисловості. Пізніше почалися розбіжності щодо того, як і куди рухатися, і наші з партнерами шляхи розійшлися.

У 1993 р. я почав займатися складанням комп’ютерів і прокладанням мереж. Тоді цей бізнес був дуже затребуваним. Згодом список наших сервісів розширювався, створювались інші компанії.

На початку 2000-х років, після навчання в МІМ, я систематизував знання і досвід, які мав, що допомогло мені ще глибше структурувати і зміцнити свої бізнеси. Тоді з’явилася ще одна компанія, яка в подальшому стала одним із драйверів, — “Датагруп”. Цей період був одним з перших і найважливіших у моїй бізнес-історії.

— Можете пригадати найкритичніші моменти в розвитку вашого бізнесу?

— Як і в багатьох бізнесах, у нас теж були свої успіхи і помилки. Благо наші успіхи перекривали помилки. Тому зараз ми тут і спілкуємося, і моє ім’я не забуте.

— Яких помилок припуска­лися?

— Першою моєю помилкою було те, що я з однієї групи компаній хотів зробити чотири. Я передав найманим менеджерам свої бізнеси і думав, що вони зроблять саме так, як це зробив би я. При цьому не врахував, що досвід і знан­ня не передаються й інші люди не можуть думати так, як я. Це ще одна моя помилка, яку я усвідомив лише згодом. Причому ті менеджери, які показували хороші результати в кращі часи, під час кризи виявилися неефективними. Зараз ми зіткнулися з іншою проблемою: ті, хто був ефективним в кризові часи, не в змозі розвивати бізнес. Для мене цей період також був переломним.

Третій важливий період в моєму житті розпочався 15 грудня 2015 р., коли я, після узгодження з партнерами з Horizon Capital, знову повернувся в операційний бізнес, очоливши компанію “Датагруп”. Бізнес необхідно було кардинально змінювати. Та й взагалі, практично всі компанії, що працюють в сфері хайтек, необхідно оновлювати. Адже ринок змінюється, технології вдосконалюються, потрібно встигати за прогресом. Таким чином, в “Датагруп” була змінена стратегія, обрані нові драйвери зростання, замінений менеджерський склад, і вже другий рік поспіль компанія дуже агресивно росте — на 25-30% на рік — і займає нові ніші. Свою функцію я виконав, передав управлінське кермо новому топ-менеджеру, і наразі дуже задоволений результатом. Після цього успішного кейса я взявся за інші компанії: змінив топ-менеджмент практично в усіх бізнесах.

— Чому вдавалися до таких кардинальних заходів?

— Не всі люди готові змінюватися, вчитися, шукати можливості, припускатися помилок і визнавати їх. Часом з менеджерами доводиться прощатися. Наразі усі бізнеси перезапущені, з’явилися нові люди, нові стратегії, які дозволяють рухатися з новими силами в напрямку ефективності. При цьому важливо зазначити, що і акціонер не має права стояти на місці. Потрібно постійно розвиватися, щоб не “завалити” свій же бізнес.

Зовсім недавно розпочався ще один визначний етап в моєму бізнесі: я нарешті сплатив всі свої зобов’язання, які накопичилися ще з 2008 р. Так, це було складно. Як сказав один з моїх колег, “Кардаков погасив всі свої зобов’язання, тому що йому важлива репутація”.

І це правда. Як для будь-якої людини, яка працює в бізнесі, для мене дуже важлива хороша репутація. Тепер я можу інвестувати не тільки в розвиток існуючого бізнесу, у мене з’явилися гроші й для розвитку нових напрямків. Тому зараз готую платформу для свого виходу з операційного бізнесу знову в інвестиційний. Чому і присвячу наступний рік.

— Інвестиції в які бізнеси розглядаєте?

— Наприклад, в I кварталі 2017 р. запустили нового оператора з кібербезпеки — “Октава Кібер­захист”.

Якщо 20 років тому одними з популярних професій були бухгалтер, економіст і юрист, то в наш час найбільший рівень безробіття спостерігається саме в цих сферах. З’явилися аутсорсингові компанії, що якісно обслуговують бізнес в цих сегментах. Зараз одними з популярних і затребуваних на ринку праці є фахівці з кібербезпеки. Не так давно проводив соцопитування на своїй сторінці в Facebook щодо того, чи готові компанії віддавати опцію захисту своїх мереж на аутсорсинг. 80% відповіли негативно. Ринок поки не готовий, але, як показує практика, зовсім скоро ця готовність прийде. За два-три роки на ринку буде представлено дві-три українські компанії і ще з десяток іноземних, які будуть задовольняти потреби клієн­тів в кіберзахисті.

— Зараз багато говорять про те, що майбутнє — за прозорим “білим” бізнесом...

— Це не викликає сумнівів. Свого часу, коли з різних причин нам довелося закрити компанію “Інком”, яка проіснувала 19 років, ми вирішили виплатити десятки мільйонів гривень податкових відрахувань, щоб закрити питання і не ворушити минуле. Але ж могли, як інші, просто закритися і не заплатити. Можна декларувати що завгодно, але це реальний факт.

— Що вас мотивувало залишатися в Україні?

— Я міг, звичайно, зібратися і, як зробили багато бізнесменів, виїхати кудись подалі від України, розвивати нові бізнеси за ме­жами країни. Але я цього не зробив. Мені цікаво розвиватися саме в цій країні, запускати нові компанії. А, може, мені просто ліньки. Крім того, я не розумію зарубіжний ринок. Там я навряд чи створю щось нове. Це як зі стартапами: вкладаєш в те, що не розумієш, а потім нарікаєш на те, що не вийшло. Тому я готовий інвестувати лише в ті сегменти, які я розумію, і хочу в них вкладати не лише гроші, але і знання, досвід, душу, турботу про команду.

— Які ніші гіпотетично вам можуть бути цікаві?

— Мені цікаві “хмарні” технології. Наразі усі дані моїх бізнесів розміщені в хмарі, яку ми створили в рамках одного з наших проектів. У нас є напрацювання, які поки ще не дуже затребувані. Але в майбутньому обов’язково “вистрілять”. Таким чином, я закладаю цеглинки, а десь і бетонні блоки, для побудови майбутніх бізнесів. Також мені цікавий фінтех.

До речі, Україна дуже пишається мільярдами доларів від аутсорсингу ІТ-послуг на світовому ринку. Але це лише трохи більше 1% від загального обсягу. Є куди рости. Теж хочу взяти участь (сміється).

“Мені завжди цікаво подивитися: а що там всередині? Це як в гірському туризмі, яким я колись займався: недоступно, складно, але завжди хочеться спуститися і зазирнути

в нове місце, де ще не був”

— Яким ви бачите ваш бізнес через п’ять років?

— Весь бізнес піде у послуги і завж­ди буде інноваційним. Ті, хто не iнвестує в інновації, приречені залишатися на вузькому ринку і битися за невелику маржу.

— Якою вам хотілося б бачити Україну через п’ять років? І що для цього потрібно зробити?

— Бачити свою країну якщо не в першій десятці, то вже точно не в останній. У нас є все для цього. Потрібна тільки воля.

Те, що зараз відбувається в Україні, — типовий карго-культ. Під час Другої світової війни американські солдати збудували бази в Мікронезії, потім пішли. А тубільці згодом багато років поспіль будували з дерева літаки, запалювали багаття на смузі та з надією чекали на те, що з неба знову посипляться блага.

Те ж стосується і нас. Тільки ми чекаємо транші.

— Що вас надихає?

— Допитливість. Мені завжди цікаво подивитися: а що там всередині? Це як в гірському туризмі, яким я колись займався: недоступно, складно, але завжди хочеться спуститися і зазирнути в нове місце, де ще не був.

— Які цінності в Олександра Кардакова?

— Чесність. Оптимізм. А актуальне гасло: ніколи не здавайся! Зараз ми прорвалися крізь усі складнощі і відчуваємо новий прилив сил та оптимізму.