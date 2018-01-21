Управлінці майбутнього

Наразі в Україні відбуваються значні зміни в моделях ведення бізнесу. Якщо раніше компанії прагнули конкурувати виключно продуктами і способами їх просування, то зараз на арену все частіше виходить корпоративна культура компанії. Яким би якісним продуктом або ефективним каналом просування не володіла компанія, це здебільшого працює на короткостроковий успіх. А для досягнення довгострокового успіху компанії важливо вміти адаптуватися до змін, що відбуваються на ринку, і робити це регулярно. Для досягнення системного успіху компанія повинна мати сильну корпоративну культуру.

Незалежно від того, опікується нею власник чи ні, вміє її формувати чи ні, корпоративна культура є у будь-якої компанії. Однак якщо вона формується безконтрольно, то часто уподібнюється дикому саду, в якому можуть одночасно зростати і троянди, і бур’яни, а за якийсь час все може зарости бур’яном. Саме тому для власника компанії, яка хоче розвивати “бізнес майбутнього”, важливо свідомо підходити до формування корпоративної культури. Адже саме вміння її формувати є однією з основних навичок, якою мають володіти ефективні управлінці.

Важливо пам’ятати, що бізнес — це мистецтво досягнення цілей силами інших людей. І завдання управлінця — грамотно скоординувати свою команду для досягнення системних результатів. Адже саме люди, що працюють в компанії, створюють основний продукт для клієнтів.

Говорячи про навички роботи з командою, слід виділити декілька ключових компетенцій, якими повинен володіти сучасний керівник.

Основна — це підбір співробітників. Від того, які люди працюють в компанії, безпосередньо залежить рівень корпоративної культури, адже людина приходить в компанію вже сформованою особистістю і при всьому бажанні компанія не може змінювати її характер і поведінкові звички. Тому підбір зі значною ставкою на особистісні якості є однією з навичок ефективного управлінця.

Далі йде вміння будувати систему вступного навчання. Якщо людина не підходить за особистісними або професійними якостями, слід передбачити можливість максимально безболісно для компанії і процесів попрощатися з нею і шукати нову людину. Каменями спотикання, які заважають багатьом компаніям це робити, є, з одного боку, нездатність швидко наймати співробітників, а з іншого — надто тривалі процеси вступного навчання або взагалі їх відсутність. Коли компанія витрачає на навчання співробітника близько півроку, природно, рука не підніметься його звільнити, через що тривалий період часу управлінець йде на компроміс, дозволяючи “бути” неефективності. Ми живемо в епоху високих технологій, вже існує величезна кількість інструментів, які можуть в цьому допомогти, — як IT-рішень, так і різних відеоінструментів, які дозволяють створювати ефективні програми вступного навчання, що допомагають входити співробітнику в робочий режим за лічені тижні.

Ще одна важлива компетенція — це мотивація. Керівник повинен уміти грамотно управляти емоційним кліматом у своїй команді. Адже від того, в якому настрої люди йдуть на роботу, залежить те, наскільки вони включені в процес і яких результатів досягають. Емоції — це паливо для бізнесу. І завдання будь-якого керівника — грамотно управляти емоціями.

Існує ще велика кількість навичок, якими має володіти ефективний управлінець. Однак перераховані є одними з ключових.

Одна з важливих якостей “керівника майбутнього” — вміння чути свою команду. Для цього вкрай важливо регулярно проводити зустрічі, індивідуальні бесіди зі співробітниками, отримуючи у них зворотний зв’язок про поточний стан справ, їхні настрої і спільно знаходячи шляхи вирішення тих складнощів, з якими стикаються співробітники. Головний актив будь-якого керівника — це його авторитет в очах команди, і всі перераховані інструменти, при правильному застосуванні, працюватимуть виключно на збільшення даного активу.

Якщо резюмувати викладене вище, то можна сказати, що головними навичками керівника майбутнього є здатність будувати сильну команду і формувати стійку корпоративну культуру. Наявність цих компетенцій в управлінського складу здатна стати великою конкурентною перевагою будь-якої компанії.