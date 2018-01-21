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Воскресенье, 21 января 2018 15:14

Мережа репутації

Мережа репутації

“Український Бізнес Хаб” пропонує підприємцям план взаємодії через спільні проекти та рішення

Український бізнес шукає нові ефективні формати співпраці та взаємодії задля комплексного сприяння росту української економіки та створенню інвестиційно привабливого бізнес-середовища. Бізнес може вирішити будь-яку проблему. Оскільки сам бізнес і є рішенням. Спільна участь в ініціативах “Українського Бізнес Хабу” дозволить українським підприємцям стати частиною світової економіки. З цією метою
“Український Бізнес Хаб” розробив комплексний план взаємодії, мета якого до 2030 р. досягнути таких показників:

  • Україна — країна з населенням 50 млн громадян, що дуже динамічно розвивається;
  • всі управлінські процеси в країні організовані через блокчейн (наповнення бюджету, держзакупівлі, вибори…);
  • 100 тис. власників українського бізнесу залучені у взаємодію через проекти, які підвищують капіталізацію і репутацію їх бізнесів і України в світі (реалізація Плану .Б);
  • $100 млрд прямих іноземних інвестицій в українські проекти протягом десяти років;
  • 80% ВВП країни складають надходження від малого і середнього бізнесу України;
  • “Індекс Щастя” інтегрований в формулу ВВП України;
  • EXPO-2030 проходить в Україні.

Місія “Українського Бізнес Хабу”: повернути повагу до бізнесменів, як до тих, хто створює благо і краще майбутнє для наших дітей! Тобто трансформувати ставлення громадськості до бізнесменів від асоціацій з “олігархами”, “молодоолігархами”, “бандитами”, “грабіжниками” (в 2017 р.) до сприйняття їх як “героїв-підприємців”, “інноваторів”, “тих, ким хочуть стати наші діти й онуки” (2030 р.).

Завдання “Українського Бізнес Хабу”: організувати ефективну комунікацію і взаємодію 100 тис. власників українського бізнесу на основі репутаційного підходу, інтегрального лідерства та “гри в доповнення” для вироблення Плану .Б і досягнення поставлених цілей до 2030 р.
Через механізм імпакт-інвестування 100 репутабельних українських бізнесів, внісши по $10 тис. до ГС “Українська Бізнес Асоціація”, стають на 70% співвласниками ТОВ “Український Бізнес Хаб”, що дозволяє запустити всі елементи системи і реалізувати План .Б.
Налагоджена робота всіх складових “Українського Бізнес Хабу” покликана вдосконалити бізнес-клімат в країні.

“Бізнес може вирішити будь-яку проблему. Бізнес — це рішення”

Система захисту “білого” бізнесу включає Центр ділових журналістських розслідувань та журналістських груп швидкого реагування по всій країні. Працює як “безпековий UBER” з відеофіксацією несанкціонованих перевірок бізнесу та рейдерських атак у взаємодії з офісом бізнес-омбудсмена, НАБУ та Антикорупційною прокуратурою.
Мета — за п’ять років трансформувати систему захисту у систему колективної довіри бізнесу.

Напрямок експорту та інвестицій забезпечує системну та технологічну допомогу в просуванні експорту високо­якісних товарів та послуг “Made in Ukraine” — перший крок до прямих інвестицій в український бізнес.
Як результат, у 2018 р. буде реалізовано масштабний проект “300 багатообіцяючих компаній України з експортним потен­ціалом”, мета якого за п’ять років допомогти 10 тис. українських компаній вийти на зовнішні ринки та залучити в Україну понад $5 млрд інвестицій.

БІЗНЕС Академія впровад­жуватиме освітні програми з репутаційного менеджменту та інтегрального лідерства для власників бізнесу. Програми розраховані на практиків, що інтегрують свій бізнес в глобальну економіку та хочуть відповідати кращим світовим зразкам.

БІЗНЕС Івенти — це власний майданчик для обміну досвідом, комунікацій та організації подій, що просувають ідею “білого” бізнесу.
“Український Бізнес Хаб” запрошує український “білий” бізнес разом долучитися до участі у світових форумах для підвищення репутації та збільшення капіталізації віт­чизняного бізнесу.

b2b-мережа business.ua — мережа координації взаємодії “білого” бізнесу України, що прискорює прямі контакти та збільшує прибутки і загальну капіталізацію бізнесу.

Репутаційний барометр — це система нового вимірювання результатів бізнес-діяльності за такими трьома складовими, як репутаційний капітал, людський капітал та соціальний капітал.

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Опубликовано в Бизнес
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