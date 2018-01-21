Мережа репутації

Український бізнес шукає нові ефективні формати співпраці та взаємодії задля комплексного сприяння росту української економіки та створенню інвестиційно привабливого бізнес-середовища. Бізнес може вирішити будь-яку проблему. Оскільки сам бізнес і є рішенням. Спільна участь в ініціативах “Українського Бізнес Хабу” дозволить українським підприємцям стати частиною світової економіки. З цією метою

“Український Бізнес Хаб” розробив комплексний план взаємодії, мета якого до 2030 р. досягнути таких показників:

Україна — країна з населенням 50 млн громадян, що дуже динамічно розвивається;

всі управлінські процеси в країні організовані через блокчейн (наповнення бюджету, держзакупівлі, вибори…);

100 тис. власників українського бізнесу залучені у взаємодію через проекти, які підвищують капіталізацію і репутацію їх бізнесів і України в світі (реалізація Плану .Б);

$100 млрд прямих іноземних інвестицій в українські проекти протягом десяти років;

80% ВВП країни складають надходження від малого і середнього бізнесу України;

“Індекс Щастя” інтегрований в формулу ВВП України;

EXPO-2030 проходить в Україні.

Місія “Українського Бізнес Хабу”: повернути повагу до бізнесменів, як до тих, хто створює благо і краще майбутнє для наших дітей! Тобто трансформувати ставлення громадськості до бізнесменів від асоціацій з “олігархами”, “молодоолігархами”, “бандитами”, “грабіжниками” (в 2017 р.) до сприйняття їх як “героїв-підприємців”, “інноваторів”, “тих, ким хочуть стати наші діти й онуки” (2030 р.).

Завдання “Українського Бізнес Хабу”: організувати ефективну комунікацію і взаємодію 100 тис. власників українського бізнесу на основі репутаційного підходу, інтегрального лідерства та “гри в доповнення” для вироблення Плану .Б і досягнення поставлених цілей до 2030 р.

Через механізм імпакт-інвестування 100 репутабельних українських бізнесів, внісши по $10 тис. до ГС “Українська Бізнес Асоціація”, стають на 70% співвласниками ТОВ “Український Бізнес Хаб”, що дозволяє запустити всі елементи системи і реалізувати План .Б.

Налагоджена робота всіх складових “Українського Бізнес Хабу” покликана вдосконалити бізнес-клімат в країні.

“Бізнес може вирішити будь-яку проблему. Бізнес — це рішення”

Система захисту “білого” бізнесу включає Центр ділових журналістських розслідувань та журналістських груп швидкого реагування по всій країні. Працює як “безпековий UBER” з відеофіксацією несанкціонованих перевірок бізнесу та рейдерських атак у взаємодії з офісом бізнес-омбудсмена, НАБУ та Антикорупційною прокуратурою.

Мета — за п’ять років трансформувати систему захисту у систему колективної довіри бізнесу.

Напрямок експорту та інвестицій забезпечує системну та технологічну допомогу в просуванні експорту високо­якісних товарів та послуг “Made in Ukraine” — перший крок до прямих інвестицій в український бізнес.

Як результат, у 2018 р. буде реалізовано масштабний проект “300 багатообіцяючих компаній України з експортним потен­ціалом”, мета якого за п’ять років допомогти 10 тис. українських компаній вийти на зовнішні ринки та залучити в Україну понад $5 млрд інвестицій.

БІЗНЕС Академія впровад­жуватиме освітні програми з репутаційного менеджменту та інтегрального лідерства для власників бізнесу. Програми розраховані на практиків, що інтегрують свій бізнес в глобальну економіку та хочуть відповідати кращим світовим зразкам.

БІЗНЕС Івенти — це власний майданчик для обміну досвідом, комунікацій та організації подій, що просувають ідею “білого” бізнесу.

“Український Бізнес Хаб” запрошує український “білий” бізнес разом долучитися до участі у світових форумах для підвищення репутації та збільшення капіталізації віт­чизняного бізнесу.

b2b-мережа business.ua — мережа координації взаємодії “білого” бізнесу України, що прискорює прямі контакти та збільшує прибутки і загальну капіталізацію бізнесу.

Репутаційний барометр — це система нового вимірювання результатів бізнес-діяльності за такими трьома складовими, як репутаційний капітал, людський капітал та соціальний капітал.