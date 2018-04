П’ять причин поїхати на Щорічний інвестиційний форум в Дубаї

Прискорення розвитку, налагодження експорту та залучення інвестицій — це майже сакральні поняття для поточної ситуації в економіці України. Підприємцям, які хочуть збільшити свої потужності, не варто розраховувати лише на внутрішній ринок збуту, адже у найближчі роки платоспроможний попит в Україні буде рости повільно. Тому експорт є основним драйвером нарощування виробництва. Але куди і як експортувати? Де шукати інвестиції для розвитку товарів і послуг “Made in Ukraine”, конкурентоспроможних на глобальному ринку? З чого почати та як знайти свої точки росту?

Коли йдеться про ринок, який зараз розвивається найбільш динамічно і є привабливим для українських підприємців як один із найперспективніших, одразу варто згадати ринок Перської затоки. Він вкрай імпортозалежний і він постійно зростає. Тут зосереджені великі фінансові ресурси, які направляються в різні сфери економіки.

Місто Дубай є бізнес-хабом світового масштабу на Близькому Сході. Тисячі міжнародних інвесторів щороку приїжджають сюди шукати перспективних і надійних партнерів з ринків, що розвиваються, для спільних проектів. Разом з тим велика кількість бізнесменів намагаються знайти інвестування для своїх проектів та налагодити експорт на Арабський ринок. Місце їхньої зустрічі — Щорічний інвестиційний форум (Annual Investment Meeting; AIM).

Це унікальна можливість представити свій продукт чи послугу близько 20 тис. потенційних партнерів з більш ніж 140 країн! Захід збирає провідних міжнародних експертів інвестиційної сфери, корпоративних лідерів, політиків, експертів і практиків з усього світу задля обговорення стратегії із залучення прямих іноземних інвестицій, створення міжнародної інвестиційної мережі шляхом забезпечення проведення двосторонніх зустрічей представників бізнесу й влади з усіх країн.

Для представників бізнесу країн цього регіону вирішальне значення у виборі торговельних партнерів та постачальників сировини мають особисті стосунки. Передусім вони звертають увагу на бездоганні рекомендації та досвід роботи з іншими компаніями, надійність та порядність партнера, а вже потім на ціну товарів та вартість контрактів.

Трапляється, що, навіть провівши сотні зустрічей, інвестори та бізнесмени так і не знаходять один одного та їдуть з Форуму ні з чим. Щоб цього не сталося із делегатами з України та задля підвищення ефективності взаємодії, був заснований проект Ukraine Business Hub, який співпрацює безпосередньо з президентом AIM Давудом аль Шезаві. Ukraine Business Hub — це унікальний b2b-майданчик для прямої комунікації між репутабельними інвесторами і власниками найперспективніших інвестиційних проектів і товарів “Made in Ukraine”. Наші представники особисто вивчили місцеві культурні особливості та традиції ведення бізнесу у країнах Перської затоки, дослідили законодавство регіону, вивчили стратегії продажів та маркетингу, налагодили цінні контакти та готові поділитися знаннями з українськими бізнесменами.

Ми виокремили, як мінімум, п’ять причин, чому варто поїхати на AIM-2018:

AIM — це без перебільшення головна подія із фокусом на прямі іноземні інвестиції на ринках, що розвиваються.

AIM-2018 відкриває доступ до інвестмайданчиків:

Future Cities Show — це презентація інвестиційних можливостей міст майбутнього. Future Cities Show об’єднує лідерів різних галузей промисловості для взаємодії, обговорення та прийняття рішень задля глибшого розуміння природи формування стабільного “розумного” життя в умовах стійкого футуристичного міського середовища, а також щасливого суспільства;

AIM Startup — це ідеальна платформа для революційних стартапів з усього світу, націлених на розвиток інноваційних продуктів та послуг на міжнародних ринках, а також для інноваційних компаній, які шукають інвесторів та ділових партнерів;

Dubai International Government Achievements Exhibition — це демонстрація досягнення урядів країн-учасниць в різних сферах, покликана сприяти стратегічній співпраці з метою підвищення стандартів державної служби, створенню міжнародних партнерств та підвищенню конкурентоспроможності;

International Property Show — це найбільша платформа для зустрічі інвесторів, власників великого приватного капіталу та інвестиційних організацій.

b2b-зустрічі, що їх підготують представники Ukraine Business Hub для кожного делегата відповідно до його статусу, — це можливість знайти потенційних партнерів та встановити перші контакти.

Участь в AIM-2018 — це шанс увійти до української репутаційної бізнес-збірної та залучити інвестиції у нову Україну разом. Учасники Форуму також зможуть взяти участь у стратегічних сесіях: “БІЗНЕС 100”, “Invest in new Ukraine”, “Bread Basket”.

Делегати від України автоматично потрапляють до унікального каталогу “Invest in new Ukraine”, де зібрані 100 кращих бізнесменів, інвестпроектів та українських компаній з експортним потенціалом. Каталог буде презентовано усім учасникам та інвесторам АІМ-2018 (9-11 квітня 2018 р., м.Дубай), учасникам форумів Annual Meeting of the IMF and World Bank (16-20 квітня 2018 р., Індонезія), EBRD Annual Meeting of Board of Governors and Business Forum (8-10 травня 2018 р., Йорданія), а також учасникам Інвестиційного форуму “білого” бізнесу України (1 грудня 2018 р., м.Київ), партнерам Ukraine Business Hub. Окрім цього в усіх учасників буде унікальна можливість представлення в цьому каталозі своєї компаніі, її продукції або інвестпроекту за технологією доповненої реальності Live Portrait.