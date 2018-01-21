Давос: поїхати не можна відмовитися

Як економічна конференція у Швейцарії стала одним з найвпливовіших світових заходів

Назва невеличкого швейцарського альпійського курорту Давосу асоціюється із зібранням найвпливовіших лідерів, вирішенням глобальних викликів та конфліктів. Тут обговорюють напрямки розвитку світової економіки, кризові ситуації, міжнаціональні суперечки, стан довкілля, наукові та технологічні досягнення. Під час Всесвітнього економічного форуму відбуваються важливі дипломатичні зустрічі, проголошуються історичні промови та підписуються фундаментальні документи.

Водночас цей захід регулярно піддається критиці з боку впливових ЗМІ, а також прибічників антиглобалізму. Але, попри це, щороку сотні багатих та впливових людей платять тисячі доларів, щоб відвідати черговий Всесвітній економічний форум.

Від разового заходу до глобального впливу

У січні 1971 р. у Швейцарії відбувся перший Європейський форум менеджменту. Протягом двох тижнів 450 делегатів з 31 країни обговорювали виклики майбутнього та корпоративні стратегії. Всі учасники конференції були топ-менеджерами провідних європейських компаній. Їх запросив економіст, професор Клаус Шваб, який роком раніше залишив керівну посаду у швейцарській машинобудівній компанії Escher Wyss, щоб створити платформу для співпраці європейських бізнесменів, науковців, представників ЗМІ та громадянського суспільства. Юридично організація була оформлена як Фонд “Європейський форум менеджменту”, її статутний капітал склав 25 тис. швейцарських франків. Зараз штаб-квартира Фонду знаходиться

у Женеві.

“25 років тому, як молодий професор, який народився незадовго до початку Другої світової війни, я чітко відчував, що бізнес-лідери Європи повинні грати набагато активнішу роль у формуванні політичного, економічного і соціального майбутнього континенту. Моя впевненість ґрунтувалася на переконанні, що співпраця та партнерство між країнами є найкращою гарантією миру і розвитку. Результат перевершив усі очікування. Те, що планувалося як разова подія, виявилося відповіддю на фундаментальну потребу: створити міцний міст між прийняттям бізнес- і політичних рішень”, — написав пан Шваб у ювілейному річному звіті Всесвітнього економічного форуму у 1977 р.

Вже у 1972 р. Форум вперше відвідав політик світового рівня — прем’єр-міністр Люксембургу П’єр Вернер, який представив там так званий “План Вернера”, що згодом заклав основу для створення Європейського валютного союзу та єдиної валюти. Також у день відкриття другого форуму у Давосі Данія, Ірландія, Великобританія та Норвегія підписали договір про приєднання до Євросоюзу. Хоча, згодом, у вересні 1972 р., норвежці на національному референдумі відмовилися підтримувати вступ до ЄС. У 1975 р. захід відвідало 860 делегатів, у тому числі керівники таких компаній, як Royal Dutch Shell, Unilever, Philips.

А вже за п’ять років після запуску Форум у Давосі був визнаний представниками вищих бізнесових та політичних кіл.

Враховуючи рівень учасників, організатори заходу завж­ди прискіпливо ставилися до безпеки. У 1978 р. основною темою традиційної зустрічі була глобальна економічна ситуація. Але у зв’язку із викраденням та вбивством голови Західнонімецького союзу промисловців Ганса-Мартіна Шлейера представниками Red Army Faction (RAF) у Давосі вперше були запровад­жені безпрецедентні заходи безпеки, які з роками лише посилювалися.

Знаковим для Форуму став і 1979 р., коли до Швейцарії вперше завітали представники Китаю. Клаус Шваб надсилав запрошення тодішньому лідеру КНР Ден Сяопіну, але він прислав лише урядову делегацію, що теж було проривом. Очільник Китаю особисто взяв участь у Давоському форумі лише у 2017 р.

За десять років після першого Європейського форуму менеджменту його постійними членами стали вже більше 300 представників європейських та міжнародних компаній. У 1994 р. їх кількість зросла до тисячі, і тоді організатори вирішили зробити це число сталим.

У рамках діяльності Форуму було започатковано десятки міжнародних заходів, ініціатив та організацій. Зокрема, у 1982 р. з’явилася “Неформальна група світових економічних лідерів” (IGWEL), у 2000 р. започатковано Глобальний альянс з вакцинації та імунізації (ГАВІ).

У 1987 р. захід піддався ребрендингу. Відтоді він має офіційну назву Всесвітній економічний форум (WEF).

Варто зазначити, що незалежно від назви та формату щорічна зустріч у Давосі сприяла не лише налагодженню економічної співпраці, але й вирішенню міжнародних конфліктів. Саме під час Форуму проходили важливі дипломатичні зустрічі, які в інших умовах були неможливими. Наприклад, це історичні відкриті переговори очільника турецького уряду Тургута Озала та його грецького колеги Андреаса Папандреу, які заклали основу для підписання у 1988 р. Давоської декларації про нормалізацію відносин між Туреччиною та Грецією.

А у 1990 р. швейцарський курорт став платформою для зустрічі федерального канц­лера ФРН Гельмута Коля та новообраного прем’єр-міністра Східної Німеччини Ханса Мордрова, де було визначено курс на об’єднання країни після падіння Берлінської стіни.

Не курортне життя

Починаючи з 1971 р. WEF незмінно проходить на гірськолижному курорті Давос у швейцарському кантоні Граубюнден. У якості винятку лише один раз захід провели на території США. Після тер­актів 11 вересня 2001 р. організатори Форуму вирішили перенести його до Нью-Йорку. Тоді на Давос-2002 приїхали більше 2,7 тис. учасників зі 102 країн. Для їх захисту американська сторона вжила безпрецедентних заходів безпеки, у тому числі вперше в історії WEF обмеживши “живе” спілкування журналістів із учасниками.

Також до 2002 р. організатори Давосу чітко дотримувалися принципу елітарності. Учасникам надсилали особисті запрошення, які неможливо було передати іншим особам. Але 2003 р. з’явилося важливе нововведення: вперше було організовано так званий відкритий форум — низку засідань та заходів, у яких могли взяти участь усі бажаючі.

Вже майже 50 років кінець січня стає гарячим часом не лише для організаторів Форуму, але й для підприємців 11-тисячного Давосу та навколишніх містечок, адже розмістити всіх учасників події на території самого курорту фізично неможливо. У зв’язку з цим різко зростають ціни на житло, їжу тощо. За даними місцевих ЗМІ, під час Форуму вартість ліжка у звичайному хостелі може збільшитися майже у 10 разів — до 450-500 швейцарських франків.

Організатори форуму витрачають значні суми на безпеку учасників. Так, у 2017 р. на безпекові заходи було заплановано направити 8 млн франків. Але цього бюджету не вистачило, хоча це й не найбільша сума в історії WEF. Так, у 2003 р. на тлі очікувань масштабних протестів антиглобалістів на охорону витратили більше 13,5 млн франків.

У 2018 р. підтримку порядку у Давосі забезпечуватимуть 4,5 тис. швейцарських солдатів та поліцейських. Безпековий бюджет складає 9 млн франків. Ці витрати традиційно ділять між собою організатори Форуму, федеральний уряд, місцева влада кантону та власне Давосу.

WEF вважається неприбутковою організацією та фінансується за рахунок членських внесків, які покривають операційні витрати. Доходи, отримані у рамках партнерських домовленостей, витрачаються на підтримку чисельних глобальних проектів та ініціа­тив. У 2006 р. вперше в історії загальний річний дохід Форуму перевищив 100 млн франків, за 10 років ця сума досягла 228 млн франків. Розмір обов’язкового членсь­кого внеску залежить від статусу компанії і коливається у межах 68-600 тис. франків. При цьому квитки на щорічну зустріч потрібно купувати окремо. Вхід на заходи 48-го Давоського форуму коштує 18 тис. франків.

Україна у Давосі

Українські делегати відві­дують Давос вже більше 10 років. Першим вітчизняним корпоративним членом Форуму стала корпорація “Інтерпайп” Віктора Пінчука. В 2005 р. саме у Давосі відбувся перший публічний виступ за межами України новообраного Президента України Віктора Ющенко. З того ж року у рамках WEF проходять так звані українсь­кі сніданки, які організовує Фонд Віктора Пінчука. Під час цих зустрічей представники світової політичної та бізнесової еліти обговорюють нагальні питання української політики та економіки.

У листопаді 2013 р. у рамках Всесвітнього економічного форуму вперше пройшов “Стратегічний діалог про майбутнє України”, у якому взяли участь близько 200 світових бізнес-лідерів. Однак за декілька тижнів після його завершення політична та соціальна ситуація у країні почала різко змінюватися.

Починаючи з 2015 р. питання України регулярно піднімається у виступах спікерів Форуму, найчастіше у контексті вирішення конфлікту на Донбасі та надання економічної допомоги. Саме цього року українська делегація була однією з найчисельніших за час незалежності.

У 2016 р. організатори WEF вирішили зробити акцент на економічних питаннях, тому зустріч відвідали лише 20 представників Украї­ни, зокрема міністр фінансів Наталія Яресько, міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус та мер Києва Віталій Кличко. При цьому наступного року головною темою щорічної зустрічі була Четверта індустріальна революція, а “українські питання” піднімалися набагато рідше, ніж раніше. Традиційний український сніданок теж супроводжувався політичними скандалами через публікацію у “The Wall Street Journal” резонансної статті Віктора Пінчука.

У 2018 р. Україна розширює формат присутності в Давосі, фокусуючись на інноваціях та підвищенні інвестиційної привабливості. Вперше у рамках Форуму буде організовано “Український дім”, який має стати майданчиком для презентації технологічних досягнень та бізнес-перспектив країни.

Програма-2018

22-26 січня цього року світові лідери зберуться у Давосі вже у 48-й раз. Відкриватиме цю подію прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Організатори очікують рекордної кількості учасників, у тому числі й найбільшої в історії присутності лідерів країн “Великої сімки”. Так, участь у заході мають взяти прем’єр-міністр Італії Паоло Гентілоні, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Франції Еммануель Макрон, керівники урядів Великобританії та Канади Тереза Мей і Джастін Трюдо. Крім того, у панельній дискусії “Як Blockchain вплине на формування і захист фінансової архітектури майбутнього?” візьме участь робот

Софія — перший андроїд, який отримав громадянство Саудівської Аравії. Загалом участь у щорічній зустрічі підтвердили близько 3 тис. осіб.

Однією із найбільш обговорюваних тем є візит на Форум президента США Дональда Трампа. Вперше американський лідер відвідав Давос 18 років тому,

у 2000 р. Це був Білл Клінтон. Його наступники Джордж Буш-молодший та Барак Обама проігнорували цей захід. Через участь Трампа прийнято рішення про додаткові заходи безпеки. Цікаво, що під час Форуму підніматимуть теми забезпечення вільної торгівлі та охорони довкілля, що дещо не співпадають з політичним курсом 45-го президента США. Його візит до Швейцарії викликає невдоволення громадських активістів та акції протесту.

Головною темою 48-го Давосу стане створення спільного майбутнього для всього світу. За словами зас­новника і незмінного керівника Форуму Клауса Шваба, наразі в першу чергу необхідно розробити нову модель співпраці, яка охоплювала б не інтереси вузького кола людей, а долю людства в цілому. Загалом заплановано проведення 400 сесій, половина з яких транслюватиметься онлайн. Тематику сесій умовно поділили на чотири категорії. Учасники WEF дискутуватимуть про шляхи забезпечення сталого розвитку світової економіки, досягнення розуміння

у багатополюсному світі, способи подолання соціальних суперечностей та формування гнучкого управління технологіями.

Для чого Україні власний інформаційний майданчик на Всесвітньому економічному форумі у Давосі

Україна розширює формат присутності на Всесвітньому економічному форумі (WEF) у Давосі. Впродовж багатьох років цю масштабну подію відвідували офіційні делегації, окремі політики та представники бізнесу. З 2005 р. у рамках Форуму проходять українські сніданки — приватні тематичні заходи. Проте у 2018 р. під час WEF вперше буде розгорнуто Ukraine House Davos, який має стати майданчиком для просування вітчизняного бізнесу у світі.

Нова модель

Проект “Українського дому” працюватиме в Давосі 22-26 січня. Подібні багатоформатні хаби традиційні для Форуму, який цього року планують відвідати близько 3 тис. учасників зі 100 країн. Організаторами “Українського дому в Давосі” є Українська асоціація венчурного та приватного капіталу (UVCA) в партнерстві із Western NIS Enterprise Fund та Фондом Віктора Пінчука. А фінансують проект приватні донори та компанії. Головною метою проекту є підвищення інвестиційної привабливості України та донесення до світових лідерів інформації про потенціал українського бізнесу.

За словами голови наглядової ради UVCA Андрія Колодюка, проект “Український дім” з’явився після минулорічного успіху Ukrainian Davos Nights, у якому взяли участь більше 400 осіб. Тож новостворений проект має стати платформою для укладання інвестиційних угод, плідного спілкування та розвитку партнерства. Організатори хочуть представити Україну у якості нового технологічного партнера для глобальних компаній.

Цікаво, що гасло Ukraine House Davos “Креативність. Інновації. Можливості” перекликається з темою цьогорічного Всесвітнього економічного форуму “Створення спільного майбутнього у переломному світі”. Як заявив заснов­ник та генеральний директор WEF Клаус Шваб, зараз потрібно створити нову модель співпраці, яка охоплювала б інтереси не лише вузького кола людей, а й людства в цілому.

Про що будемо говорити

Українці зосередять левову частку заходів та дискусій навколо IT-послуг, агротеху, технологічних хабів, криптовалют і блокчейну, відновлюваної енергетики та венчурного інвестування. Хоча у попередні роки Україна традиційно більше фокусувалася на міжнародних питаннях, геополітичних дискусіях та шляхах вирішення конфліктів.

Заходи в рамках “Українського дому” відбуватимуться впродовж п’яти днів. На ранки заплановані панельні дискусії, обговорення нагальних проблем та ділові зустрічі. А щовечора у хабі влаштовуватимуть тематичні вечірки для знайом­ства гостей Форуму з українською гастрономією, культурою, технологічними та інноваційними досягненнями.

Очікується, що у панельних дискусіях візьмуть участь експерти та бізнесмени з різних галузей. Зокрема, увага приділятиметься світовим економічним тенденціям в контексті розвит­ку новітніх технологій, де тема України буде тісно пов’язана з глобальними трендами.

Наприклад, у вівторок, 23 січня, про використання сучасних технологій в аграрному бізнесі та зміни глобальних тенденцій у сільському господарстві та на продовольчому ринку говоритимуть засновник агрохолдингу “Миронівський хлібопродукт” Юрій Косюк, голова Digital Farming Bayer Тобіас Меннес, засновник та генеральний директор AgroHub Юлія Порошенко. Наступного дня перспективи та можливості обробки даних обговорюватимуть керівник відділу досліджень та розвитку Ciklum Борис Працюк та виконавчий директор Soros Fund Management Алекс Фридлянд. На четвер, 25 січня, запланований закритий захід для інвесторів “Opportunity Ukraine” за участі президента ЄБРР Суми Чакрабарті та Президента Украї­ни Петра Порошенка.

26 січня, у заключний день роботи хабу, в “Українському домі” приділять увагу імпакт-інвестуванню, створенню нових систем управління та співпраці урядів, бізнесу та громадських ініціатив. Також під час заходів відбудуться зустрічі представників українських стартапів із власниками венчурного капіталу.