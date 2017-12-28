Можливості, створені в Україні

Групі компаній KNESS в цьому році виповнилося вісім років. За цей доволі стислий час, компанія пройшла шлях від локальної фірми з проектування та монтажу розподільних систем високої напруги до потужної виробничо-дослідницької групи компаній, яка працює в галузі відновлюваної енергетики та стала провідним EPC-контрактором в Україні. Стандарти роботи групи компаній KNESS відповідають суворим міжнародним вимогам, що підтверджується співпрацею з провідними міжнародними компаніями та результатами регулярного аудиту Kreston GCG.

В чому секрет її успіху?

За вісім років групою компаній KNESS реалізовано:

85 проектів в традиційній та відновлюваній енергетиці.

Побудовано 53 об’єкти розподільчих мереж.

Розроблено 15 проектів електропостачання для промислових підприємств.

Побудовано 27 фотоелектричних станцій у шести областях України загальною потужністю 197 МВт.

Спроектовано 331 МВт фотоелектричних станцій.

200 млн гривень податків та зборів сплачених до бюджету у 2017 році.

Історія KNESS почалась у 2009 році, коли група професіоналів-енергетиків на чолі з Іваном Векірчиком створила компанію «Подільський Енергоконсалтинг» (ПЕК), яка спеціалізувалась на проектуванні об’єктів традиційної енергетики: підстанцій, розподільчих мереж тощо.

«Наша компанія з початку бачилась нами як проектно-конслатингова фірма в галузі традиційної енергетики. Власне, звідси й назва – «Подільський Енергоконсалтинг», – розповідає Іван Векірчик, фінансовий директор KNESS.

Проте, з самого першого проекту, компанія отримала пропозицію керувати будівництвом спроектованого ними об`єкту. Так, «Подільській Енергоконсалтинг» став проектно-будівельною компанією. І наступні роки успішно працював в галузі модернізації мереж традиційної енергетики.

Зокрема, за 2009 - 2012 роки було розроблено 21 проект для українських промислових та енергогенеруючих підприємств. Побудовано 18 об’єктів традиційної енергетики.

У 2012 році, коли в Україні почала розвиватися відновлювана енергетика, компанія, в якості експерименту, почала втілювати проекти в сонячній енергетиці. Вже за перший рік роботи в цьому сегменті компанія спроектувала, побудувала та здала в експлуатацію 2 фотоелектричні станції сукупною потужністю 5,9 МВт.

Не припиняючи роботу в сегменті розподільчих мереж, керівництво компанії робить акцент на сонячну енергетику, передбачаючи, що відновлювана генерація стане основним напрямком розвитку енергосистеми в майбутньому.

«Ми побачили з якою динамікою розвивається відновлювана енергетика у світі та оцінили її перспективи в Україні. І почали активно рухатися в цьому напрямку. Можна сказати, що наша багаторічна робота в традиційній енергетиці та робота в ПЕК підготувала нас для того, щоб ми максимально швидко змогли перейти на новий напрямок діяльності, та бути готовим відповісти на нові виклики», – коментує прийняте рішення Іван Векірчик.

Українська відновлювана енергетика розвивається досить високими темпами та, за думкою міжнародних експертів, є однією з найбільш інвестиційно привабливих сфер в Україні. Перш за все – через державні гарантії, які дозволяють прогнозувати ефективність інвестицій, що є важливим параметром для системних інвесторів. Проте, саме ці переваги створюють і досить жорсткі вимоги до компаній, які проектують та будують сонячні та вітроелектростанції. Головні з цих вимог: час, якість та спроможність компаній виконувати повний проектний цикл: від розробки проекту до підключення побудованої електростанції в мережу. Так, в Україні почали народжуватися компанії EPC-контрактори. Міжнародний інжиніринговий стандарт EPC (Engineering, Procurement and Construction) – визначає, що компанія відповідає за реалізацію повного комплексу робіт по проектуванню, виготовленню/придбанню обладнання та будівництву об’єкту.

Компанія «Подільський Енергоконсалтинг», яка з самого початку діяльності переорієнтувалась на комплексний підхід, маючи потужний практичний досвід та професіональну команду, підтвердила відповідність вимогам цього стандарту, що стало одним з ключових чинників її динамічного розвитку.

Про це свідчать цифри – побудованих та спроектованих об’єктів: з 2012 по 2017 роки побудовано 27 фотоелектричних станцій у шести областях України загальною потужністю 197 МВт та спроектовано 331 МВт фотоелектричних станцій.

Партнери та самі спеціалісти компанії називають головною перевагою KNESS – швидкість та якість виконання повного циклу робіт. Для інвесторів швидкість є ключовим показником, адже час – це гроші в прямому сенсі. А для енергетиків – важливим чинником є якість. Адже, будь-яка електростанція – має бути надійною та безпечною.

«Надійність наших проектів та суворе дотримання строків – це наша ключова перевага», –коментує технічний директор Андрій Хижняк.

Його доповнює Дмитро Пискляров, керівник департаменту з проектування: «Наша компанія забезпечує повний цикл робіт: від підбору ділянки для будівництва до введення її в експлуатацію. А наші проектувальники, без перебільшення, володіють найкращим та найбільшим досвідом роботи з відновлюваною та традиційною енергетикою».

Наступний важливий крок в розвитку KNESS відбувся наприкінці 2015 року, коли було прийнято рішення про створення власного виробництва металоконструкцій та електротехнічного обладнання. Очолив цей напрямок – досвідчений інженер-енергетик Євген Дідіченко: «Ми починали фактично з нуля: знайшли недіючий цех колишнього заводу, придбали «вживані» станки, випуску ще радянських часів, відремонтували, налагодили та почали виробництво. В стислі строки ми налагодили виробництво спершу простих металоконструкцій, паралельно з цим – закупали нове обладнання та освоювали нові види продукції. А вже за півроку на заводі були установлені нові автоматизовані лінії. Ми почали будувати нові цехи, освоювати високотехнологічні види продукції».

На початку 2016 року Євгена Дідіченка було запрошено на роботу до регіонального підрозділу Укренерго. Дотримуючись вимог міжнародних стандартів бізнесу, керівництво KNESS прийняло рішення на час його роботи в Укренерго повністю припинити ділові стосунки з ним та підрозділом, який він очолив. А технічний напрямок та виробництво у KNESS очолив Юрій Таранюк.

«За два роки ми розгорнули достатньо потужне виробництво. Сьогодні ми випускаємо практично всі необхідні комплектуючі для будівництва сонячних станцій: це і опорні металоконструкції, і шафи з’єднань, низьковольтні комплектні пристрої самої різноманітної конфігурації, і власні інверторні станції. Причому, наші інверторні станції є фактично перші серійні інверторні станції українського виробництва».

У 2016 році було прийнято рішення про структурну реорганізацію підприємства. Так, на українському, а згодом і міжнародному енергоринку народився надійний та ефективний EPC-контрактор – KNESS Group. У 2017 році надійність компанії була підтверджена висновком чергового аудиту міжнародної компанії Kreston GCG: «За період, що закінчився 30 вересня 2017 року фінансові результати Групи характеризуються як позитивні. Таким чином, можна стверджувати, що операційне управління комерційно-виробничою діяльністю Групи відбувається ефективно».

В групі компаній KNESS на постійній основі працює 452 спеціалісти, що доволі небагато для реалізації таких відповідальних проектів. Навіть з урахуванням будівельників на об’єктах, загальна кількість працівників складає близько тисячі осіб (станом на кінець 2017 року всього в компанії працює 1078 осіб, в тому числі 626 працівників на будівельних майданчиках, які наймаються за регіоном будівництва).

Керівництво KNESS переконане, що на даний час ­– це оптимальна кількість працівників, яка відповідає показникам продуктивності праці провідних країн, запорука ефективності – висока кваліфікація співробітників. Інженерний склад та штат працівників розширюється, відповідно до масштабування проектів та географії діяльності.

«40% усього складу компанії – це інженерний персонал, висококваліфіковані спеціалісти. Компанія вкладає значні ресурси в розвиток професійного рівня співробітників. В нас є власні освітні програми і нам є чим пишатися», – коментує Сергій Шакалов, СЕО KNESS. Співробітники KNESS переконані, що ефективність роботи кожного – це вагома складова успіху компанії в цілому.

Саме продуктивність та ефективність командної роботи дозволяє оптимально вирішувати масштабні завдання, що позитивно відображається на оплаті праці співробітників та обсягах сплачених до бюджету податків. Так у 2017 році компанія сплатила до бюджету податків та зборів на суму 200 млн. гривень.

При таких високих темпах розвитку, компанія встигає приділяти увагу не тільки навчанню власних спеціалістів, але й формуванню енергетичних кадрів для галузі в цілому, впроваджуючи соціальні та практико-навчальні проекти з технічними університетами. Зокрема, співпрацює з Вінницьким національним технічним університетом (ВНТУ).

«Співпраця університету та операторів енергоринку дозволить нам, по-перше, завжди бути на вершині. І по-друге – результат нашої діяльності завжди витребуваний на ринку праці і енергетики зокрема. Я думаю, що ми досягнемо нашої мети, я маю на увазі кафедри – випускати достойних спеціалістів, а відповідно, нашим партнерам – отримувати достатньо якісних фахівців» – коментує В’ячеслав Комар, доцент кафедри електричних станцій і систем ВНТУ.

І ця співпраця цілком логічна, адже більшість працівників KNESS – вихованці саме ВНТУ. «Це наші випускники, через те, з ними дуже приємно, зручно і корисно працювати. Я сподіваюсь, що корисно для обох сторін, тому що ми розуміємо один одного», – згадує Петро Лежнюк, завідувач кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету.

2017 рік став знаковим для розвитку української відновлювальної енергетики. Перш за все тим, що українські компанії довели своїм міжнародним партнерам, що з Україною можна та варто співпрацювати, як з серйозним та надійним партнером.

«Сімнадцятий рік став переломним з точки зору зміни ставлення наших європейських та заокеанських партнерів до України, а вісімнадцятий рік – стане якісно новим у наших взаємовідносинах. Європа почала якісно по-новому цікавитися Україною. Раніше їм не вистачало якісних партнерів в Україні. В нашій компанії вони знайшли такого партнера. Тому ми з великим позитивом бачимо перспективи, зокрема у вісімнадцятому році. А наше завдання – працювати та робити Україну кращою», – переконаний Сергій Шакалов, СЕО KNESS.

Наступний етап розвитку KNESS бачить у подальшому розширенні виробництва обладнання для відновлюваної енергетики та створенні власного дослідницького центру. Очолює цей напрямок Євген Дідіченко, який нещодавно повернувся в команду KNESS: «Ми прагнемо досягти максимального рівня локалізації виробництва. Це й робочі місця, це й додана вартість, яка створюється в Україні. Для цього нам необхідно спершу освоїти провідні світові технології. Тому що, тільки коли ти вже володієш передовими технологіями, ти здатен взяти найкращу з них та розвивати її далі. Ми плануємо побудувати дослідницько-конструкторський центр, який буде працювати на розвиток нових продуктів KNESS. І який буде займатися фундаментальними дослідженнями в галузі відновлюваної енергетики для створення нових технологій, актуальних на світовому рівні».

Тож, цілком можна зробити висновок, що KNESS – це наочний приклад того, як ідея, наполегливість та професіоналізм дозволяє створити в Україні успішну та соціально відповідальну компанію. Це приклад нового покоління українських управлінців-практиків: фахівців в енергетиці, професіоналів міжнародного рівня, яких частіше зустрінеш на виробництві, в лабораторії, в навчальній аудиторії чи на зустрічі з бізнес-партнерами, ніж за столом в офісі чи десь на відпочинку. Саме такий підхід до роботи та втілення технологій майбутнього зміцнює енергетичну незалежність України, створює робочі місця та поповнює бюджет країни.

І таких прикладів як KNESS стає дедалі більше. Українські компанії вчяться працювати за вимогливими правилами міжнародного бізнесу та активно рухаються на зовнішні ринки.

Їх робота формує авторитет українського бізнесу в очах міжнародних партнерів та позитивно впливає на репутацію України в цілому.

І цей рух вартий підтримки, як з боку держави, так і з боку суспільства.

Чесний та прозорий український бізнес в міжнародній спільноті – це робочі місця та податки в Україні. Тобто, це добробут українців та України.

Олександр Пєчалін,

Голова правління Спілки підприємців «Стіна»