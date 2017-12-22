Східний експрес

Наразі не час скаржитися на слабкий приплив інвестицій в країну. Щоб стимулювати інвестиційні вливання у вітчизняний бізнес, необхідно активніше розвивати експорт українських товарів. І ринки Арабських країн можуть стати трампліном для розвитку України.

Про це йшлося на підсумковому річному заході “Нова ера українського експорту. Ринки арабських країн”, організаторами якого виступили Українська Бізнес Асоціація та журнал БІЗНЕС. На заході були присутні бізнесмени, дипломати, експерти з питань Близького Сходу.

Як відмітив Володимир Чеповий, президент Ukraine Business Hub (UBH) та співінвестор проекту “БІЗНЕС 100”, “співпраця з країнами GCC (від Gulf Cooperation Council — Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. — Ред.) лише посилить наші позиції в світі. І ця співпраця дасть не просто комерційну, а й стратегічну віддачу”.

Розвиток потенціалу

Присутні на заході бізнесмени поділилися своїми історіями співпраці з арабськими країнами. Зокрема, Алла Коваленко, президент корпорації “Бісквіт-Шоколад” (м.Харків), розповіла, що, незважаючи на те, що компанія експортує свою продукцію в більш ніж 40 країн, вона зацікавлена в розвитку експорту кондитерських виробів в арабські країни. Тому представники компанії практично щороку відвідують спеціалізовані виставки в цих країнах. Не кажучи вже про те, що продукція “Бісквіт-Шоколад” має необхідні міжнародні сертифікати для просування на зовнішніх ринках. “На ринках арабських країн є свої складності, пов’язані і з конкурентною боротьбою, і з логістикою, тим не менш ми розвиваємо поставки солодощів в ці країни. Наприклад, в Ірак відправляємо три-чотири фури на тиждень”, — зазначила пані Коваленко.

На жаль, прагнення бізнесу розвивати експортні напрямки не завжди підтримується відповідною стратегією і політикою вищого керівництва країни. Євген Добряк, народний депутат України VI скликання, експерт з питань Близького Сходу, згадав, що за часів колишнього Союзу 60% експорту продукції в арабські країни забезпечувала саме Україна. Але після здобуття Україною незалежності дипломатичні зв’язки з арабськими державами ослабли, з багатьма країнами досі не підписано угоди про захист інвестицій. “З 2016 р. товарообіг України з арабськими країнами склав лише $8 млрд. Хоча аналітики вважають, що за 10 років цей показник може бути збільшений до $100 млрд”, — підсумував Євген Добряк.

Платформа для експортерів

Щоб прискорити просування українського бізнесу на нові ринки, Українська Бізнес Асоціація та журнал БІЗНЕС створили Ukraine Business Hub — платформу для підтримки експортерів. Як зазначив Володимир Чеповий, UBH зацікавлений в експорті репутації українського бізнесу як гідного партнера в ділових та торговельних відносинах.

Нагадаємо: в квітні 2017 р. UBH з делегацією з 50 підприємців представляли Україну на Щорічному інвестиційному форумі Annual Investment Meeting (AIM) в Дубаї (ОАЕ). Презентація українського бізнесу серед представників 140 країн викликала великий інтерес інвесторів.

У 2018 р. AIM відбуватиметься 9-11 квітня в дубайському World Trade Centre. У Форумі візьмуть участь понад 19 тис. власників бізнесу та інвесторів зі 141 країни. UBH планує збільшити присутність України на цьому заході, щоб українські підприємці змогли налагодити корисні контакти з інвесторами та партнерами світового масштабу. Сергій Позняк, генеральний директор групи компаній FGK Financial Group, який був присутній на AIM-2017, наголосив, що Інвестиційний форум в Дубаї — це шанс отримати путівку в життя через фінансування для стартапів, а також можливість масштабування і зростання для українського бізнесу. “В наступній поїздці на AIM ми з командою хотіли б перейняти досвід і модель арабських бізнес-відносин”, — поділився планами Сергій Позняк. За його словами, українським компаніям ще необхідно вчитися правильно формувати і представляти свої інвестпроекти іноземним інвесторам. З огляду на специфіку арабських країн слід розуміти, що помилки в ділових відносинах з ними можуть дорого коштувати, тому важливо правильно і професійно готуватися до такої співпраці. Адже не дарма експерти кажуть, що ведення бізнесу з арабами — це мистецтво, яке потрібно кожен день вдосконалювати.

До речі, для якнайкращої презентації українських компаній на AIM журнал БІЗНЕС випустить “Ukrainian Top Exporters 2018” — каталог українських компаній, орієнтованих на співпрацю із зовнішніми ринками і розвиток експортного потенціалу України. Завдяки спеціальній програмі UBH зацікавлені зможуть “оживити” каталог і переглянути відеопрезентації українських експортерів і їхні інвестпроекти за допомогою спеціального додатку на своїх смартфонах.



Алла Силивончик