У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

Туман в голові

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Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

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Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

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Чому Україна неконкурентна на світових ринках…

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Птахівнича галузь здатна працювати без державних…

Євген Сігал

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Пт., бер.
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БІЗНЕС запустив «Комунікаційну платформу «БІЗНЕС-АНТИВІРУС»

19 березня 2020, 18:01

Мета платформи – врятувати життя людей, допомогти взаємодії бізнесу, благодійників, органів влади, волонтерів та потерпілих, щоб разом подолати епідемію коронавірусу в Україні. Команда журналу БІЗНЕС запустила «Комунікаційну платформу «БІЗНЕС-АНТИВІРУС». Це оперативний онлайн-штаб...

НБУ продав ще $200 мільйонів для підтримки гривні

19 березня 2020, 15:28

Національний банк 18 березня на міжбанківському валютному ринку продав $200 млн  для згладжування надмірних курсових коливань.

Київ суттєво піднявся у рейтингу найдорожчих міст світу 

19 березня 2020, 12:07

Українська столиця піднялася на 22 позиції в рейтингу найдорожчих міст світу Worldwide Cost of Living 2020.

"Укрспирт" запустив виробництво ще на 4 заводах

19 березня 2020, 09:34

ДП "Укрспирт" через підвищений попит на медичний спирт запустило у роботу ще чотири спиртзаводи.

Бізнес закликає розблокувати реєстрацію засобів дезінфекції

18 березня 2020, 16:53

Європейська Бізнес Асоціація наголошує на необхідності розблокування процедури реєстрації дезінфекційних засобів як одного з важливих факторів державної безпеки.

Уряд увів мита на електроенергію та вугілля з Росії

18 березня 2020, 16:14

Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.

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Новини

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Бізнес

Бізнес

Останнім часом українські виробники агропродукції все частіше цікавляться органічним напрямком.

Бізнес

Віра в магію витрачання грошей на книги дозволяє власниці маленьких книгарень будувати успішний бізнес

Бізнес

Література для дітей – одна із перспективних книжкових ніш. Навіть у період криз. Бо на дітях не економлять. За словами Мар’яни Савки, головного редактора «Видавництва Старого Лева», драйвером зростання львівського видавництва є точне попадання в цей продукт

Бізнес

 Якщо до 2013 року Україна була переважно ринком збуту для російських книг, то нині з’являється багато нових універсальних та нішевих видавництв, збільшується кількість перекладів, освоюються гранти та бібліотечні програми.

Бізнес

Складнощі, що супроводжують органічну сертифікацію, відкривають двері на європейські ринки. В цьому на власному досвіді переконалось органічне ПСП ім.Т.Г.Шевченка

Бізнес

Convex International створює в Україні елеватори з космічними показниками

EXPORT-2020

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Економіка

Економіка

БІЗНЕС запитав у представників ІТ-сфери та чиновників, як буде працювати квота на залучення IT-спеціалістів-іноземців.

Економіка

Ярослав Чабанюк, генеральний директор групи компаній BioNorma

Економіка

 

Відкриття вільного обігу земель сільськогосподарського призначення є типовим прикладом української “реформи”.

Фінанси

Фінанси

Банки чекають на остаточне визначення своєї ролі на ринку землі та готуються кредитувати

Фінанси

Незважаючи на зростання ризиків в агросекторі, страхування в цій галузі майже не розвивається

Фінанси

За різними даними, впродовж 2014-2019 рр. закордонні грантові програми влили в Україну $9-15 млрд.

Персоналії

Персоналії

Іван Мірошніченко, власник “Агродар Груп”, політичний та громадський діяч

Персоналії

Жінка з переможним ім'ям Вікторія, здатна ставити перед собою високі цілі та йти до них, незважаючи на труднощі й ризики, стала лауреатом XХIV загальнонаціональної програми «Людина року». Її звуть Вікторія Лисенко, вона ‒ засновник і куратор першого і єдиного в Україні Музею костюма і стилю.

Персоналії

Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — Торговий представник України

Стратегії

Стратегії

Аналітичні організації України оприлюднили відкритого листа новому уряду щодо стратегії під час світової кризи.

Стратегії

Чому варто навчати дітей і самим не цуратися пізнавати себе

Стратегії

Майбутнє HR - це нові технології і повна трансформація функцій. Якщо HR не буде модернізувати підходи до розуміння і планування майбутніх потреб бізнесу до персоналу, то дуже швидко стане непотрібним.

23 бер., 2020

26 бер., 2020

15 квіт., 2020

15 квіт., 2020

22 квіт., 2020

23 квіт., 2020

Тип події: Партнерський івент
  • 15 квітня 2020, 13:17 - 16 квітня 2020, 13:17
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Free Time

Free Time

Jaguar та Canon зняли перший відеоролик про авто Jaguar F-PACE на нову камеру EOS C500 Mark II з роздільною здатністю 5,9К.

Free Time

У національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» підбили підсумки продажів на 14 лютого.

Free Time

Маленький кросовер в 2018 році приніс шведській марці перший в історії титул "Автомобіль року". Чи не став він гірше після 2-3 рокiв на конвеєрi? Чи є привід обмiняти чуть більше 1 млн.грн на цей авто?

 

Це авто по всьому свiтi стало відомим завдяки багатьом сервісам, якi надаються за допомогою цього авто. Наприклад, сервiс «пiдписки” – т.з. довгострокової оренди авто.

XC40, будучи первістком "малої" модульної платформи CMA (Compact Modular Architecture), став першим серійним електромобілем Volvo!Міцно збитий на вигляд XC40 і їде аналогічно: напористо, при цьому легко, без напруги. 150-сильний дизель легко тяне авто та надає йому добру динамiку.

Спереду сидіти в XC40 добре, вантажем бути теж непогано. І на зразок відвертої тісноти в Volvo немає - хоч би мінімальний запас повітря передбачений по усіх напрямах, адже по колісній базі (2702 мм) "швед" в лідерах сегменту.

Логіка управління типово телефонна: вертикальний домашній екран; єдина кнопка повернення; "перегортанням" вгору-вниз, вліво-управо переходиш в меню різних калібрувань. Міняються мало не усі параметри - від чутливості численних асистентів безпеки до. відчуттів на педалі гальма (без особливого ефекту, втім). Хоча куди приємніше інше: в гонитві за модними цифровими трендами шведи не забули про олдскульных принципи ергономіки, які насправді і формують зручність автомобіля.

Авто їде жваво, навiть дуже жваво.Повний привід в таких випадках - додаткова упевненість, шкода впливати на трансмісію виходить тільки побічно, вибором режиму Off - road. Зручно для новачків, не сперечаємося, хоча людям досвідченим напевно захочеться більше контролю над електронікою і багатодисковою муфтою передачі тяги на задні колеса.Вийшов досить рідкісний для компактних кросоверів баланс практичності, комфорту і драйву. XC40 - що новий гаджет: спочатку лякаєшся мільйону доступних налаштувань, а коли адаптуєш під себе, то немов народився з ним.

Фото Newspress

Free Time

Український Бізнес Хаб в Арабському світі (Ukrainian Business Hub in GCC – UBH in GCC) провів зустріч з українськими виробниками, які бажають освоювати нові перспективні ринки, або хочуть дізнатися, як це робити грамотно і мінімізувати витрати.

DOC.ua підтримує медичні заклади України під час пандемії коронавірусу COVID-19. На це компанія спрямовує весь прибуток від своєї діяльності.

На першому етапі DOC.ua придбає сертифіковане медичне обладнання для лікарень Черкас і Житомира: кисневі концентратори, кардіомонітори, захисні щитки, апарати
штучної вентиляції легень тощо.
 
"Наше завдання – зробити все можливе для порятунку людей. Тому ми спрямовуємо весь наш прибуток на закупівлю устаткування, яке допоможе у боротьбі з коронавірусом. Наш діджитал-сервіс наразі особливо актуальний для збереження здоров’я українців, адже допомагає уникнути зайвих ризиків від перебування у чергах і у великому скупченні людей у лікарнях та лабораторіях під час карантину, – зазначає Сергій Казанцев, засновник онлайн-платформи. Інвестори групи копаній «Ефективні інвестиції», в яку входить DOC.ua, підтримали
ініціативу.
 
"Ми маємо чітку позицію – під час пандемії головне не прибутки, а життя та здоров’я людей, – наголошує Ігор Ліскі, голова наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції».  – Компанія зробить все, що від неї залежить, для того, щоб допомогти у боротьбі з COVID-19. Це є життєвою необхідністю та нашим пріоритетом у ці важкі часи.

 

Довідка: 
DOC.ua – онлайн-платформа з пошуку лікарів, клінік і медичних лабораторій. Щомісячно він обробляє понад 700 тис. запитів. Клієнти можуть скористатися послугами понад 10 тис. медичних фахівців і 1700 медичних закладів в Україні.

EFI GROUP (група компаній «Ефективні інвестиції») заснована у 2007 р. та здійснює діяльність у целюлозній та газовій промисловістях, енергетиці, сільському господарстві 
креативній індустрії, IT-галузі тощо.

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