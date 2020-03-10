Мінфін втретє поспіль відмовився від розміщення гривневих ОВДП
31 березня 2020, 18:01
Запланований на 31 березня аукціон з розміщення ОВДП не відбудеться.
Ціни на продукти у Києві почали падати — АМКУ
31 березня 2020, 16:45
В останні 7 днів ціни на основні продукти в Києві не ростуть (окрім деяких імпортних овочів та фруктів), фахівці АМКУ щодня моніторять торгівельні мережі столиці.
Коронавірус завдасть світовому туризму $2,1 трлн збитків — дослідження
31 березня 2020, 14:33
Через пандемію коронавірусу світова туристична галузь за підсумками 2020 року може недорахуватися 2,1 трильйона доларів прибутків.
За рекламу "ліків від коронавірусу" будуть штрафувати
31 березня 2020, 13:51
Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов'язкові для виконання рекомендації рекламодавцям, а також рекламним компаніям, телебаченню та ЗМІ, у яких зобов'язує не поширювати рекламу про ліки, які нібито можуть лікувати коронавірус.
В Україні з'явилася прискорена поштова доставка EMS
31 березня 2020, 12:55
З 1 квітня 2020 року "Укрпошта" стане національним оператором зв'язку, який надаватиме послугу прискореної міжнародної поштової доставки EMS (Express Mail Service) в Україні.
Мінфін втретє поспіль відмовився від розміщення гривневих ОВДП
31 березня 2020, 18:01
Ціни на продукти у Києві почали падати — АМКУ
31 березня 2020, 16:45
14% українців залишилися без роботи через карантин – дослідження
31 березня 2020, 15:54
Коронавірус завдасть світовому туризму $2,1 трлн збитків — дослідження
31 березня 2020, 14:33
За рекламу "ліків від коронавірусу" будуть штрафувати
31 березня 2020, 13:51
Останнім часом українські виробники агропродукції все частіше цікавляться органічним напрямком.
Віра в магію витрачання грошей на книги дозволяє власниці маленьких книгарень будувати успішний бізнес
Література для дітей – одна із перспективних книжкових ніш. Навіть у період криз. Бо на дітях не економлять. За словами Мар’яни Савки, головного редактора «Видавництва Старого Лева», драйвером зростання львівського видавництва є точне попадання в цей продукт
Якщо до 2013 року Україна була переважно ринком збуту для російських книг, то нині з’являється багато нових універсальних та нішевих видавництв, збільшується кількість перекладів, освоюються гранти та бібліотечні програми.
Складнощі, що супроводжують органічну сертифікацію, відкривають двері на європейські ринки. В цьому на власному досвіді переконалось органічне ПСП ім.Т.Г.Шевченка
Convex International створює в Україні елеватори з космічними показниками
Під час пандемії, коли цілі держави закривають кордони на карантин, залежність від імпорту товарів, які також виробляються в Україні, може суттєво підірвати українську економіку
У розпал глобальної кризи час замислитися, чи є альтернатива традиційному щастю бізнесмена — грошам
БІЗНЕС запитав у представників ІТ-сфери та чиновників, як буде працювати квота на залучення IT-спеціалістів-іноземців.
Але до того, щоб житловий кредит став масовим явищем, треба багато зробити. І не лише банкам.
Фахівець Единбурзької школи бізнесу – про дієвість програми «Доступні кредити 5-7-9 %».
Банки чекають на остаточне визначення своєї ролі на ринку землі та готуються кредитувати
Іван Мірошніченко, власник “Агродар Груп”, політичний та громадський діяч
Жінка з переможним ім'ям Вікторія, здатна ставити перед собою високі цілі та йти до них, незважаючи на труднощі й ризики, стала лауреатом XХIV загальнонаціональної програми «Людина року». Її звуть Вікторія Лисенко, вона ‒ засновник і куратор першого і єдиного в Україні Музею костюма і стилю.
Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України — Торговий представник України
Аналітичні організації України оприлюднили відкритого листа новому уряду щодо стратегії під час світової кризи.
Чому варто навчати дітей і самим не цуратися пізнавати себе
Майбутнє HR - це нові технології і повна трансформація функцій. Якщо HR не буде модернізувати підходи до розуміння і планування майбутніх потреб бізнесу до персоналу, то дуже швидко стане непотрібним.
- Тип події: Партнерський івент
- 15 квітня 2020, 10:17 - 16 квітня 2020, 10:17
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Jaguar та Canon зняли перший відеоролик про авто Jaguar F-PACE на нову камеру EOS C500 Mark II з роздільною здатністю 5,9К.
У національній мережі торговельних центрів «Епіцентр» підбили підсумки продажів на 14 лютого.
Маленький кросовер в 2018 році приніс шведській марці перший в історії титул "Автомобіль року". Чи не став він гірше після 2-3 рокiв на конвеєрi? Чи є привід обмiняти чуть більше 1 млн.грн на цей авто?
Це авто по всьому свiтi стало відомим завдяки багатьом сервісам, якi надаються за допомогою цього авто. Наприклад, сервiс «пiдписки” – т.з. довгострокової оренди авто.
XC40, будучи первістком "малої" модульної платформи CMA (Compact Modular Architecture), став першим серійним електромобілем Volvo!Міцно збитий на вигляд XC40 і їде аналогічно: напористо, при цьому легко, без напруги. 150-сильний дизель легко тяне авто та надає йому добру динамiку.
Спереду сидіти в XC40 добре, вантажем бути теж непогано. І на зразок відвертої тісноти в Volvo немає - хоч би мінімальний запас повітря передбачений по усіх напрямах, адже по колісній базі (2702 мм) "швед" в лідерах сегменту.
Логіка управління типово телефонна: вертикальний домашній екран; єдина кнопка повернення; "перегортанням" вгору-вниз, вліво-управо переходиш в меню різних калібрувань. Міняються мало не усі параметри - від чутливості численних асистентів безпеки до. відчуттів на педалі гальма (без особливого ефекту, втім). Хоча куди приємніше інше: в гонитві за модними цифровими трендами шведи не забули про олдскульных принципи ергономіки, які насправді і формують зручність автомобіля.
Авто їде жваво, навiть дуже жваво.Повний привід в таких випадках - додаткова упевненість, шкода впливати на трансмісію виходить тільки побічно, вибором режиму Off - road. Зручно для новачків, не сперечаємося, хоча людям досвідченим напевно захочеться більше контролю над електронікою і багатодисковою муфтою передачі тяги на задні колеса.Вийшов досить рідкісний для компактних кросоверів баланс практичності, комфорту і драйву. XC40 - що новий гаджет: спочатку лякаєшся мільйону доступних налаштувань, а коли адаптуєш під себе, то немов народився з ним.
Фото Newspress
Український Бізнес Хаб в Арабському світі (Ukrainian Business Hub in GCC – UBH in GCC) провів зустріч з українськими виробниками, які бажають освоювати нові перспективні ринки, або хочуть дізнатися, як це робити грамотно і мінімізувати витрати.