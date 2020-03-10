Маленький кросовер в 2018 році приніс шведській марці перший в історії титул "Автомобіль року". Чи не став він гірше після 2-3 рокiв на конвеєрi? Чи є привід обмiняти чуть більше 1 млн.грн на цей авто?

Це авто по всьому свiтi стало відомим завдяки багатьом сервісам, якi надаються за допомогою цього авто. Наприклад, сервiс «пiдписки” – т.з. довгострокової оренди авто.

XC40, будучи первістком "малої" модульної платформи CMA (Compact Modular Architecture), став першим серійним електромобілем Volvo!Міцно збитий на вигляд XC40 і їде аналогічно: напористо, при цьому легко, без напруги. 150-сильний дизель легко тяне авто та надає йому добру динамiку.

Спереду сидіти в XC40 добре, вантажем бути теж непогано. І на зразок відвертої тісноти в Volvo немає - хоч би мінімальний запас повітря передбачений по усіх напрямах, адже по колісній базі (2702 мм) "швед" в лідерах сегменту.

Логіка управління типово телефонна: вертикальний домашній екран; єдина кнопка повернення; "перегортанням" вгору-вниз, вліво-управо переходиш в меню різних калібрувань. Міняються мало не усі параметри - від чутливості численних асистентів безпеки до. відчуттів на педалі гальма (без особливого ефекту, втім). Хоча куди приємніше інше: в гонитві за модними цифровими трендами шведи не забули про олдскульных принципи ергономіки, які насправді і формують зручність автомобіля.

Авто їде жваво, навiть дуже жваво.Повний привід в таких випадках - додаткова упевненість, шкода впливати на трансмісію виходить тільки побічно, вибором режиму Off - road. Зручно для новачків, не сперечаємося, хоча людям досвідченим напевно захочеться більше контролю над електронікою і багатодисковою муфтою передачі тяги на задні колеса.Вийшов досить рідкісний для компактних кросоверів баланс практичності, комфорту і драйву. XC40 - що новий гаджет: спочатку лякаєшся мільйону доступних налаштувань, а коли адаптуєш під себе, то немов народився з ним.

Фото Newspress