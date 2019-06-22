Представники бізнесу та партії "Слуга народу" обговорили проект Доктрини економічної безпеки України, який визначає основні загрози для української економіки та шляхи їх подолання.
Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings прогнозують середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 грн за долар.
Третина (29%) керівників українських компаній вважають, що ризик кадрового дефіциту становить найбільшу загрозу для зростання їх організацій.
Засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital, голова Ради директорів Американської торговельної палати в Україні, учасниця платформи БІЗНЕС100 Олена Кошарна заявила, що бізнес-асоціації готові допомагати владі боротися з контрабандою.
НОВИНИ
"Гарантований покупець" забезпечить роботу зеленої енергетики та механізм утримання цін для населення, - глава нового держпідприємства
З 1 липня повинен запуститися новий ринок електроенергії. Одним з рішень уряду, необхідних для запуску ринку, стало створення двох державних підприємств "Оператор ринку" і "Гарантований покупець" на базі ДП "Енергоринок". Перше, по-суті, виконує роль біржі, організовуючи торгівлю електроенергією на електронних майданчиках. "Гарантований покупець", у свою чергу, забезпечує покупку всієї зеленої електроенергії, а також виконує важливу роль для забезпечення ціни населення на колишньому рівні - так званий механізм PSO.
Спікери конференції "Тіньова економіка. Конкуренція і рейдерство" (13.06.2019, Київ), поділилися старими та новими, часто інноваційними, проблемами економіки.
Що чекає Україну і світ у наступні десятиліття, як змінюватимуться тренди, як вижити підприємцю в умовах кризи, про "болі" бізнесу та про принципи ефективного управління, - все це стало темами обговорення масштабного форуму Бізнес-концентрат 4.0, який відбувся у Києві. Він зібрав 11 топових бізнесменів на одній сцені та 8,5 тисяч підприємців в одній залі.
Група компаній "Градолія" звернулася до очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Олександра Власова щодо тиску з боку Кіровоградської та Одеської митниці.
Економія часу на пошук робітників, економія коштів на утримання кадрового відділу і можливість для компанії максимально зосередитися на стратегічному напрямку своєї діяльності — це лише частина переваг, які дає HR-аутсорсинг. Але є й недоліки
Визнаний бізнес-стратегією у 1989 р., аутсорсинг у всьому світі стає надпопулярною моделлю забезпечення розвитку компаній
Під час інавгураційної промови 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду VIIIскликання. А вже наступного дня він підписав відповідний указ, в якому визначена дата дострокових виборів до парламенту – 21 липня.
Про якісну зміну української політики можна буде говорити тоді, коли такі розробки, як "Економічна стратегія України 2030", стануть основою для публічних дебатів між кандидатами
Фіналісти президентського змагання дають обіцянки, які неспроможні втілити в життя, — більшість з них поза межами компетенції Президента
Аутсорсинг фінансових процесів — це дійсно зручний сервіс, що допомагає оптимізувати низку важливих бізнес-процесів. І зараз він доступний як великим, так і малим підприємствам
“Проблема з правом власності — можливо, найголовніша причина небажання іноземних інвесторів заходити в Україну”
2004 р. лондонський журнал “Euromoney” визнав Івана Міклоша кращим міністром фінансів у світі. Він зробив значний внесок в успішне проведення посткомуністичних реформ в економіці Словаччини.
Лише інвестуючи у fintech-стартапи, банки зможуть втримати лідерські позиції у сфері надання фінансових послуг
Валентин Шеветовський, голова наглядової ради ПАТ "Харківський плитковий завод" ТОВ "Керамічна група "Голден Тайл"
«Датагруп» – всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому. Сьогодні оператор є лідером у сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіка та супутникового зв'язку. У 2018 році доходи компанії «Датагруп» збільшилися на 18 %. Капітальні інвестиції в розвиток мережі склали понад 225 млн грн. Компанія забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії, телебачення і відеоспостереження, а також хмарний сервіс від Microsoft та захист від DDos-атак. Ми поспілкувалися із CEO «Датагруп» Михайлом Шелембою про тренди, про 5G у світі та Україні.
У перспективі кількох наступних років треба бути готовими до нової світової кризи чи принаймні до погіршення світової кон'юнктури, передусім для металургії.
Бізнесу не уникнути участі в політиці — питання лише у форматі цієї участі
Клієнтський досвід, на який ми заслужили: 66% споживачів у всьому світі сказали: "Я не пам'ятаю, коли досвід взаємодії з брендом перевершив мої очікування".
За даними нещодавнього опитування, 66% споживачів у всьому світі сказали: "Я не пам'ятаю, коли досвід взаємодії з брендом перевершив мої очікування".
Автономність та майстерність — нова мотивація XXI століття
5 липня в Одесі відбудеться перша в Україні конференція, присвячена фінансовим стратегіям для міжнародної торгівлі
- 05 липня 2019, 09:00 - 05 липня 2019, 16:23
- Одеса, ТЦ «Сади Перемоги»
- вулиця Академічна, 28, Одеса, Одеська область, 65000
Спека, червень і думки плавляться, як розпечені - часом зовсім не хочеться думати про всі нюанси відпочинку. А просто прийти в те місце, якому довіряєш. Без гучного відкриття, але яке швидко завоювало свою популярність, з неймовірними панорамами і прямо на березі Дніпра. Місце, яке вже другий рік поспіль підкорює серця гурманів - колишніх і тих, хто тільки приїхав до столиці.
Veranda on the river - знає як здивувати з точки зору кулінарного мистецтва і втілених перфомансів.
Ми живемо в часи кардинальних змін. І від наших вчинків залежить, яким саме буде майбутнє нашої України. Саме ми зараз перебуваємо на своєрідному роздоріжжі, отож дуже важливо, взявши те краще, що було у наших предків, посилити і перенести його в наше сьогодення та майбутнє. Заради наших нащадків, заради нашої сильної і славної країни.
У серпні 2018 р. Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало покер видом спорту. Вже за чотири місяці в Києві провели перший благодійний турнір First Charity Poker Tournament: Big Hearts.
Малий бізнес: від ілюзій до успіху. Повернення до міфу підприємництва. Майкл Гербер