«Датагруп» – всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому. Сьогодні оператор є лідером у сегментах передачі даних, міжнародного транзиту трафіка та супутникового зв'язку. У 2018 році доходи компанії «Датагруп» збільшилися на 18 %. Капітальні інвестиції в розвиток мережі склали понад 225 млн грн. Компанія забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії, телебачення і відеоспостереження, а також хмарний сервіс від Microsoft та захист від DDos-атак. Ми поспілкувалися із CEO «Датагруп» Михайлом Шелембою про тренди, про 5G у світі та Україні.