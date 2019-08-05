Ми працюємо над оновленням сайту. Незабаром все запрацює!

Марина Харрісон: “Основні пріоритети для нас — різноманітність та інклюзивність”

ПЕРСОНАЛьна першість: в період кризи конкурують сильні команди

Андрій Лебедєв

Кадровики вирішують все: сьогодні компанії чекають від HR вказівок — як діяти та куди йти

Юлія Абакумова

Точка прозорості: як українським компаніям бути чесними та відкритими

Марина Саприкіна

Співзасновник АТБ буде видобувати уран

ср, 05/08/2019 - 17:03

ТОВ "Атомні енергетичні системи України" (АЕСУ), часткою якого володіє учасник платформи БІЗНЕС 100, співзасновник торгової мережі "АТБ" Геннадій Буткевич, має намір розробляти Сафонівське родовище уранових руд в Казанківському районі Миколаївської області.

Про це компанія повідомила в реєстрі оцінки впливу на навколишнє середовище, інформує БІЗНЕС з посиланням на Укррудпром.

Видобуток передбачається здійснювати методом свердловинного підземного вилуговування. Сировину планується переробляти на місці, для чого буде побудований видобувних і переробний комплекси.

Очікується, що річний обсяг видобутку урану на родовищі буде складати 150-200 тонн. Готова продукція - чорновий концентрат урану ("жовтий кек").

Для розміщення переробного комплексу потрібно близько 4 га землі, загальна потреба в земельних ресурсах - близько 255 га.

Нагадаємо, в кінці лютого 2017 року Державна служба геології та надр України видала ТОВ "АЕСУ" спеціальні дозволи на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку чотирьох родовищ уранових руд в Україні. Йдеться про Сафонівську, Михайлівську  (обидві - Миколаївська  область), Сурську і Новогурівську площі  (обидві - Дніпропетровська область).

Всі ліцензії видані терміном на п'ять років без проведення аукціонів, на підставі рішень судів.

5 листопада 2018 року в Держгеонадра затвердили видачу компанії ліцензій.

Довідка: За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, співвласникові української торгової мережі "АТБ" Геннадію Буткевичу належить 83,4% акцій ТОВ "Атомні енергетичні системи України".

Буткевич також вказується як кінцевий бенефіціар ТОВ "Схід Енергоресурс".

To bookmark

Читайте також

У жовтні обсяги виданої банками іпотеки стали найбільшими з 2018 року - НБУ

пн, 12/07/2020 - 12:04
Українські банки видали 662 іпотечних кредити на загальну суму 491 млн грн

Часте використання Zoom у карантин призвело до сплеску попиту на пластичні операції

пт, 12/04/2020 - 17:30
Британські хірурги вже дали назву цьому явищу - "Lockdown Face".

Рада прийняла закони для підтримки ФОПів - про 8 тис. грн. та списання боргів

пт, 12/04/2020 - 12:37
Також на виступі у парламенті прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд допускає карантинні обмеження з початку 2021 року.

СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі" та "Укрспецекспорті"

чт, 12/03/2020 - 17:57
Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва та пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

Новий очільник Укроборонпрому прозповів про свої першочергові кроки

чт, 12/03/2020 - 13:54
Юрій Гусєв заявив, що не готовий коментувати кадрові рішення, але аналізуватиме ефективність кожного співробітника концерну.

Засновник Zoom Ерік Юань за день втратив більше $3 млрд

ср, 12/02/2020 - 18:05
Акції сервісу впали на 15% через те, що прогноз по зростанню квартальної виручки на 329% здався інвесторам занадто низьким.

Анонси подій

Новини Компаній

Всі новини