Співзасновник АТБ буде видобувати уран

ср, 05/08/2019 - 17:03

ТОВ "Атомні енергетичні системи України" (АЕСУ), часткою якого володіє учасник платформи БІЗНЕС 100, співзасновник торгової мережі "АТБ" Геннадій Буткевич, має намір розробляти Сафонівське родовище уранових руд в Казанківському районі Миколаївської області.

Про це компанія повідомила в реєстрі оцінки впливу на навколишнє середовище, інформує БІЗНЕС з посиланням на Укррудпром.

Видобуток передбачається здійснювати методом свердловинного підземного вилуговування. Сировину планується переробляти на місці, для чого буде побудований видобувних і переробний комплекси.

Очікується, що річний обсяг видобутку урану на родовищі буде складати 150-200 тонн. Готова продукція - чорновий концентрат урану ("жовтий кек").

Для розміщення переробного комплексу потрібно близько 4 га землі, загальна потреба в земельних ресурсах - близько 255 га.

Нагадаємо, в кінці лютого 2017 року Державна служба геології та надр України видала ТОВ "АЕСУ" спеціальні дозволи на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку чотирьох родовищ уранових руд в Україні. Йдеться про Сафонівську, Михайлівську (обидві - Миколаївська область), Сурську і Новогурівську площі (обидві - Дніпропетровська область).

Всі ліцензії видані терміном на п'ять років без проведення аукціонів, на підставі рішень судів.

5 листопада 2018 року в Держгеонадра затвердили видачу компанії ліцензій.

Довідка: За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, співвласникові української торгової мережі "АТБ" Геннадію Буткевичу належить 83,4% акцій ТОВ "Атомні енергетичні системи України".

Буткевич також вказується як кінцевий бенефіціар ТОВ "Схід Енергоресурс".