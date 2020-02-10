Фонд держмайна звільнив Пітера Девіса з посади т.в.о. голови правління ОГХК

пт, 10/02/2020 - 13:58
Правоохоронні органи отримали факти щодо можливого завдання шкоди майновим інтересам держави.

100-мільярдна заборгованість "Нафтогазу " буде оплачена українськими споживачами - експерт

пт, 09/25/2020 - 13:24
Більша частина цього боргу виникла не через несплату рахунків українцями, а через непрофесійні дії держорганів і, зокрема, Кабміну, вважає Валентин Землянський

Економічні аналітики вважають штучне підняття мінімалки контрпродуктивним

пт, 09/25/2020 - 13:00
Експерти зазначають, що проект бюджету на 2021 рік містить значну кількість ризиків та несе загрози макроекономічної стабільності України.

«Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу - Вiтренко

чт, 09/24/2020 - 14:20
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко пов'язує підвищення «Нафтогазом» ціни на газ непрофесійним керівництвом компанією.

Бізнесмени та експерти – владі: Не проїдайте те, що вдається детінізувати

ср, 09/23/2020 - 14:10
Про це та інші актуальні теми говорили на щорічному Форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу і влади", який відбувся 22 вересня.

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Економіка

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Експортні варіанти: хто і як просуває "Made in Ukraine"

вт, 09/29/2020 - 12:00
БІЗНЕС розібрався, хто в Україні займається лобіюванням інтересів експортерів-виробників, та яких успіхів та невдач вони досягли.

Операція “Локалізація”: пошуки золотої середини

вт, 09/22/2020 - 09:11
Підприємці готові до локалізації, а от замовники їхньої продукції побоюються зниження конкуренції

Коронна фаза: COVID-19 ставить політиків і бізнес перед надскладним вибором

пт, 09/18/2020 - 22:48
Людство сьогодні вирішує, що важливіше: рятувати економіку чи планету

Ринки

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Працюємо на знос: новенький трактор почекає

чт, 10/01/2020 - 14:13
Виробники сільськогосподарського устаткування та дилери прогнозують подальше скорочення ринку техніки. БІЗНЕС розбирався у причинах негативної тенденції.

Звірячий апетит: pet food індустрія поглинає ринок

ср, 09/30/2020 - 11:26
Ринок кормів для домашніх тварин демонструє жваві темпи зростання навіть у кризу. БІЗНЕС розбирався, як це вдається вітчизняній pet food індустрії

План П: що пропонує Мінекономіки для підтримки промисловості

чт, 09/17/2020 - 10:11
Стратегія розвитку промислового комплексу на період до 2030 р. очима Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Точка зору

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Бюро кратне: БЕБ і економічна контррозвідка

вт, 09/29/2020 - 13:23
Володимир Полевий, головний редактор журналу БІЗНЕС

Пар і поради: доля ТЕС залежить від реалізації плану скорочення викидів

ср, 09/23/2020 - 12:19
Кшиштоф Роґульскі, директор консалтингової компанії Doradztwo Gospodarcze Krzysztof Rogulski

Посіяти вітер: як інвестори ВДЕ боролись за “зелений” тариф

ср, 09/23/2020 - 11:43
Олег Грамотенко, співвласник та директор компанії "Тесла Енерго"

Стратегії

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Принцип 3R: Reduce, Reuse, Recycle

ср, 09/09/2020 - 12:36
ДТЕК: Зміна виробничої моделі — від лінійної до циркулярної.

З офлайну в онлайн: як зберегти бізнес під час карантину

ср, 09/09/2020 - 10:59
Глобальна епідемія коронавірусу завдала великої шкоди бізнесу по всьому світу. Компанії мають перебудовуватися, шукати нових постачальників та інші канали збуту. Це актуально як для гігантів, так і для новачків.

Новини Компаній

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Управляй і володарюй: книжкові бізнес-новинки з нетиповими підходами

ср, 09/16/2020 - 21:17
Yakaboo пропонує добірку новинок, які допоможуть віднайти авторський стиль управління, створити цінний продукт і завоювати прихильність аудиторії.

Життя або гаманець: 7 книжок для налаштування work-lifebalance

пт, 08/21/2020 - 20:12
Yakaboo пропонує добірку книжок, що допоможуть вам знайти баланс між бізнесом та особистим життям

На гребені хвилі: один день з головним бiзнес-екстремалом країни

пт, 08/21/2020 - 10:07
Засновник X-park Юрій Зозуля — про дошки, що приносять по мільйону в день, космічні хабарі та як він спробував рятувати Віталія Кличка від акул.

Технології

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Данон в Україні: Проєкт “Нуль відходів на сміттєзвалище”

пт, 09/11/2020 - 09:49

БІЗНЕС представляє чергового учасника ТОП-10 спецпроекту "Ековідповідальне рішення"

Виклик

Підтримка глобального руху відповідального споживання ресурсів планети та зменшення нашого впливу на неї. Прагнення кардинально змінити підхід до збору відходів, зробивши цю послугу максимально зручною для клієнтів, серед яких професійні клієнти HoReCa, трейдери та кінцеві споживачі, співробітники компанії.

Залізне правило: всі відходи металургії — в діло

чт, 09/10/2020 - 14:58

Recycling Solutions: утилізація відходів та побічних продуктів металургійної галузі. БІЗНЕС представляє чергового учасника ТОП-10 спецпроекту "Ековідповідальне рішення"

Виклик

Реалізувати можливості зі створення товарів з доданою вартістю з відходів та побічних продуктів чорної металургії, яка утворює близько 80% всіх відходів країни, збільшити обсяги утилізації та зменшити вплив на екологію.

Рішення