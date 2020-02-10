Працюємо на знос: новенький трактор почекає

З офлайну в онлайн: як зберегти бізнес під час карантину

ср, 09/09/2020 - 10:59

Глобальна епідемія коронавірусу завдала великої шкоди бізнесу по всьому світу. Компанії мають перебудовуватися, шукати нових постачальників та інші канали збуту. Це актуально як для гігантів, так і для новачків.