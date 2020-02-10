Працюємо на знос: новенький трактор почекає

Фонд держмайна звільнив Пітера Девіса з посади т.в.о. голови правління ОГХКпт, 10/02/2020 - 13:58
100-мільярдна заборгованість "Нафтогазу " буде оплачена українськими споживачами - експертпт, 09/25/2020 - 13:24
Економічні аналітики вважають штучне підняття мінімалки контрпродуктивнимпт, 09/25/2020 - 13:00
«Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу - Вiтренкочт, 09/24/2020 - 14:20
Бізнесмени та експерти – владі: Не проїдайте те, що вдається детінізуватиср, 09/23/2020 - 14:10
Новини
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Фонд держмайна звільнив Пітера Девіса з посади т.в.о. голови правління ОГХКпт, 10/02/2020 - 13:58
-
100-мільярдна заборгованість "Нафтогазу " буде оплачена українськими споживачами - експертпт, 09/25/2020 - 13:24
-
Економічні аналітики вважають штучне підняття мінімалки контрпродуктивнимпт, 09/25/2020 - 13:00
-
«Нафтогаз» через мільярдні збитки підвищуватиме ціну газу - Вiтренкочт, 09/24/2020 - 14:20
-
Бізнесмени та експерти – владі: Не проїдайте те, що вдається детінізуватиср, 09/23/2020 - 14:10
ЕкономікаВсі матеріали
Операція “Локалізація”: пошуки золотої серединивт, 09/22/2020 - 09:11
РинкиВсі матеріали
Працюємо на знос: новенький трактор почекаєчт, 10/01/2020 - 14:13
Звірячий апетит: pet food індустрія поглинає ринокср, 09/30/2020 - 11:26
Точка зоруВсі матеріали
Бюро кратне: БЕБ і економічна контррозвідкавт, 09/29/2020 - 13:23
Пар і поради: доля ТЕС залежить від реалізації плану скорочення викидівср, 09/23/2020 - 12:19
СтратегіїВсі матеріали
Принцип 3R: Reduce, Reuse, Recycleср, 09/09/2020 - 12:36
StyleВсі новини
Управляй і володарюй: книжкові бізнес-новинки з нетиповими підходамиср, 09/16/2020 - 21:17
Життя або гаманець: 7 книжок для налаштування work-lifebalanceпт, 08/21/2020 - 20:12
На гребені хвилі: один день з головним бiзнес-екстремалом країнипт, 08/21/2020 - 10:07
ТехнологіїВсі новини
Данон в Україні: Проєкт “Нуль відходів на сміттєзвалище”пт, 09/11/2020 - 09:49
БІЗНЕС представляє чергового учасника ТОП-10 спецпроекту "Ековідповідальне рішення"
Виклик
Підтримка глобального руху відповідального споживання ресурсів планети та зменшення нашого впливу на неї. Прагнення кардинально змінити підхід до збору відходів, зробивши цю послугу максимально зручною для клієнтів, серед яких професійні клієнти HoReCa, трейдери та кінцеві споживачі, співробітники компанії.
Ferrexpo: проєкт із заміни двигунів старого зразка на е-двигуни з низьким рівнем енергоспоживанняпт, 09/11/2020 - 09:33
БІЗНЕС представляє чергового учасника ТОП-10 спецпроекту "Ековідповідальне рішення"
Виклик
Залізне правило: всі відходи металургії — в ділочт, 09/10/2020 - 14:58
Recycling Solutions: утилізація відходів та побічних продуктів металургійної галузі. БІЗНЕС представляє чергового учасника ТОП-10 спецпроекту "Ековідповідальне рішення"
Виклик
Реалізувати можливості зі створення товарів з доданою вартістю з відходів та побічних продуктів чорної металургії, яка утворює близько 80% всіх відходів країни, збільшити обсяги утилізації та зменшити вплив на екологію.
Рішення